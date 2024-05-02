Мыс Плака – экскурсии в Алуште

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Плака» в Алуште, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
Погрузитесь в красоту Крыма, посетив Фиолент, Балаклаву и Форосскую церковь. Живописные виды и исторические места ждут вас на этой водной прогулке
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
23 мар в 08:30
7 июн в 08:30
2000 ₽ за человека
Крымская Киммерия: от моря к звездам
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Приглашаем на групповую экскурсию к мысу Тарханкут. Вас ждут морские прогулки и удивительные гроты. Не забудьте удобную обувь и купальные принадлежности
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
    Брали две экскурсии, ездили большой семьей с детьми, в том числе с грудничком. Экскурсовод Юрий - потрясающе спокойный и вежливый профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!
  • Д
    Дарья
    22 сентября 2023
    Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
    Большое спасибо! Очень понравилась экскурсия, прекраснейшие места по маршруту, чудесный экскурсовод - удивительный человек, позитивный, высокопрофессиональный, человечный, с хорошо развитым чувством юмора.

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Мыс Плака»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
  2. Крымская Киммерия: от моря к звездам
  3. На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Массандровский дворец
  2. Юсуповский дворец
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Набережная
  6. Ай-Петри
  7. Крепость Фуна
  8. Крепость Алустон
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в марте 2025
Сейчас в Алуште в категории "Мыс Плака" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Алуште на 2025 год по теме «Мыс Плака», 10 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май