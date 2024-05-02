Водная прогулка
Фиолент - Балаклава - Форосская церковь
Погрузитесь в красоту Крыма, посетив Фиолент, Балаклаву и Форосскую церковь. Живописные виды и исторические места ждут вас на этой водной прогулке
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
23 мар в 08:30
7 июн в 08:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Крымская Киммерия: от моря к звездам
Путешествие по красивейшему Судакскому шоссе: от Алушты до Коктебеля, с остановками у сырных скал и мысов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Приглашаем на групповую экскурсию к мысу Тарханкут. Вас ждут морские прогулки и удивительные гроты. Не забудьте удобную обувь и купальные принадлежности
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 мая 2024Брали две экскурсии, ездили большой семьей с детьми, в том числе с грудничком. Экскурсовод Юрий - потрясающе спокойный и вежливый профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!
- ДДарья22 сентября 2023Большое спасибо! Очень понравилась экскурсия, прекраснейшие места по маршруту, чудесный экскурсовод - удивительный человек, позитивный, высокопрофессиональный, человечный, с хорошо развитым чувством юмора.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Мыс Плака»
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