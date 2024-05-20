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Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо
Погрузитесь в атмосферу Южного берега Крыма: дворец Воронцова, Ласточкино гнездо, прогулка на теплоходе и набережная Ялты ждут вас
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Совершите прогулку на теплоходе»
Расписание: согласно расписанию в календаре
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Никитскую расселину, • самую старую сосну Палласа, • водопад Учан-Су, • Форосскую церковь, • гору Кошка, • Ласточкино гнездо, • набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе»
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
- ИИрина2 октября 2023Севастополь - Херсонес Таврический - БалаклаваМоя мечта побывать в Севастополе и Балаклава сбылась! Спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье! Благодаря ей, я полюбила наш Крым ещё
- ММария17 августа 2023Фиолент - Балаклава - Форосская церковьОтличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Алуште в июне 2024
Сейчас в Алуште в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Водные экскурсии в Алуште на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024