Севастополь - Херсонес Таврический - Балаклава

читать дальше сильнее. Удивительно интересный рассказ о Севастополе, о природе и истории Крыма. Всё организовано и расчитано по минутам. Спасибо и до новых встреч!

Моя мечта побывать в Севастополе и Балаклава сбылась! Спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье! Благодаря ей, я полюбила наш Крым ещё