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Никитский ботанический сад — путешествие в мир необычных растений

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Во время экскурсии 🧭 вы увидите Верхний парк 🌳, в котором растут рощи бамбука, каменного дуба, кедры и кипарисы, вечнозелёные кустарники и прекрасные магнолии.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 650 ₽ за человека

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Никитский ботанический сад — путешествие в мир необычных растений
Никитский ботанический сад — путешествие в мир необычных растений

Что вы увидите

  • Никитский ботанический сад
  • Бамбуковую рощу
  • Каскады с кувшинками и золотыми рыбками
  • Сосну-компас
  • Рощу оливковых деревьев
  • Аллею с пальмами и многое другое
  • Места съёмок фильма «Золотой ключик»
Бал хризантем и Парад тюльпановНикитский ботанический сад был основан в 1812 году. Особенный климат прибрежного посёлка позволил создать уникальный парк 🌳, в котором сейчас комфортно себя чувствуют растения со всей планеты.
В разное время года сад нас радует прекрасными коллекциями цветов. С 20 октября начинается Бал хризантем. Это яркое и красочное событие. Мы рекомендуем обязательно побывать в это время в ботаническом саду.
Весной туристы приезжают в ботанический сад, чтоб увидеть Парад тюльпанов.
Летом цветут розы. Их аромат наполняет площадки Верхнего парка. В киосках продают эфирные масла, косметику, чаи, варенье, оливки. Программа экскурсии:• выезд из Алушты к верхним воротам сада;
  • прогулка по саду в сопровождении экскурсовода;
  • свободное время;
  • возвращение в Алушту.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в Ботанический сад:
  • взрослые — 400 рублей
  • дети и пенсионеры — 250 рублей
Начало и место завершения
🚩 ул. Горького. Остановка у кинотеатра "Шторм"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юг-Тур
Юг-Тур
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