Бал хризантем и Парад тюльпановНикитский ботанический сад был основан в 1812 году. Особенный климат прибрежного посёлка позволил создать уникальный парк 🌳, в котором сейчас комфортно себя чувствуют растения со всей планеты.

В разное время года сад нас радует прекрасными коллекциями цветов. С 20 октября начинается Бал хризантем. Это яркое и красочное событие. Мы рекомендуем обязательно побывать в это время в ботаническом саду.

Весной туристы приезжают в ботанический сад, чтоб увидеть Парад тюльпанов.

Летом цветут розы. Их аромат наполняет площадки Верхнего парка. В киосках продают эфирные масла, косметику, чаи, варенье, оливки. Программа экскурсии:• выезд из Алушты к верхним воротам сада;