Мини-группа
до 1 чел.
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
«О парке «Тайган» Парк «Тайган» – первый парк львов в Европе, подобные парки раньше здесь никогда не создавались»
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
1 июл в 13:30
6 июл в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Заповедная природа. Поездка в Национальный парк «Крымский»
Путешествие в сердце Крыма, где вас ждут горные дороги, монастыри и потрясающие виды. Почувствуйте атмосферу заповедных мест и прикоснитесь к истории
Начало: Ваш отель
«Переезд через в Национальный парк "Крымский" • Переезд по территории заповедника — 60 км»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 19:00
1 июл в 09:00
23 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и паркам Южного берега Крыма
Индивидуальная экскурсия по Южному берегу Крыма подарит вам возможность посетить знаменитые дворцы и парки, наслаждаясь историей и природой региона
Начало: Ваш отель
«После посещения парка вы отправитесь в Алупкинский дворец»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Завтра в 19:00
1 июл в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 июня 2023Национальный парк КрымскийЭкскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
- ИИванова25 мая 2023Национальный парк КрымскийЖиву в Крыму давно, но даже не предполагала о наличии таких заповедных мест, впечатлений масса! Очень понравилось неформальное отношения гида Виталия, интересный и подробный рассказ обо всем. Будем рекомендовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Парки»
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