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огромное количество диких животных - зайцев, косуль, оленей. Было интересно и взрослым, и детям. У нас экскурсоводом был Михаил Васильевич. Как учитель, не могу не оценить его умение общаться с детишками. Думаю, можно брать и помладше, но лучше всего лет с 10. Экскурсовод очень доброжелательный и знающий, просто энциклопедия Крыма за рулём.)