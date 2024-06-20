На этой индивидуальной экскурсии вы сможете увидеть основные дворцы Крыма: Ливадийский, Воронцовский, Массандровский и Юсуповский. Посетите Алупку, Ливадию, Ореанду, Мисхор, Гаспру, Кореиз и Форос. Узнайте о заселении Южного берега дворянскими
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Индивидуальный подход
- 🏰 Посещение знаменитых дворцов
- 🌊 Прогулки по живописным паркам
- 📜 Исторические рассказы
- 🍷 Возможность дегустации вин
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Воронцовский дворец
- Ливадийский дворец
- Массандровский дворец
- Юсуповский дворец
- Ласточкино гнездо
- Храм Святого Архистратига Михаила
- Храм Покрова Богородицы
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник С экскурсионным рассказом вы отправитесь в Алупку и посетите Воронцовский дворец. По вашему желанию и предварительной договоренности, вы сможете заехать и полюбоваться водопадом Учан-Су. В Алупке вас ждёт прогулка по парку имения Новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова с экскурсионным рассказом. После посещения парка вы отправитесь в Алупкинский дворец. Гид проведёт для вас индивидуальную экскурсию по парку и Воронцовскому дворцу, вам не нужно будет стоять в очереди для покупки билетов и присоединяться к общей экскурсионной группе. Романтичный и завораживающий замок «Ласточкино гнездо» Настало время посетить смотровую площадку на знаменитый замок «Ласточкино гнездо» (остановка на площадке). Можно спуститься по лестнице (но это 1200 ступенек в одну сторону) к самому замку Ласточкино гнездо, но это займет около часа времени. И в жару это удовольствие на самое приятно. После мы переезжаем на обзорную площадку к Храму Святого Архистратига Михаилаа в Ореанде. Здесь вы услышите захватывающий рассказ об имении Государя Николая I и его сына Константина в Ореанде. Далее переезд в Нижнюю Ореанду и посещение Храма Покрова Богородицы в имении Романовых. Это очень атмосферный и уютный храм. Здесь вы увидите скамейку Антона Павловича Чехова с видом на Ялту и Ливадию. Летняя резиденция императоров Переезд в Ливадию и здесь обычно уже настает время обеда. После вы отправитесь на экскурсию в Ливадийский дворец — летнюю резиденцию императоров Александра II, Александра III и Николая II. Знакомство с историей проведения Ялтинской конференции в Ливадийском дворце в феврале 1945 года. Экскурсию по Ливадийскому дворцу гид проведёт лично и индивидуально, так как имеет официальную аккредитацию для проведения экскурсий во дворец. Уникальным климат памятника ландшафтного искусства Если после прогулок по Воронцовскому и Ливадийскому дворцам у вас ещё останутся силы и время, то вы сможете отправиться в Массандру. Здесь будет отлично просто прогуляться по Массандровскому парку, не посещая Массандровский дворец Александра III внутри. Здесь очень красивые виды дворца именно снаружи. Или же, как вариант вы можете пойти на экскурсию в составе организованной группы, которую ведет экскурсовод дворца-музея. Возможно закончить день экскурсией и дегустацией на знаменитый винзавод «Массандра». Из литературных объектов мы можем заехать в дом-музей А. П. Чехова в Ялте, музей Ю. Семенова, дачу-музей Чехова и музей Пушкина в Гурзуфе. И, конечно, можно прогуляться по самой Ялте, ялтинской набережной с рассказом об истории этого знаменитого курорта России. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы.
- Чтобы полностью посмотреть все дворцы и парковые имения Большой Ялты, продегустировать вина, посетить литературные места и природные памятники Ялты в идеале понадобиться 3 полных дня. Например на экскурсии Три дня в Крыму с индивидуальным гидом. Поэтому, если вы хотите за 1 день увидеть основные ялтинские достопримечательности, решите заранее, что вам наиболее интересно.
- В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете.
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания.
По предварительному согласованию с туристом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцы и парки, с которыми я могу вас познакомить:
- Ливадийский дворец
- Воронцовский дворец и парк
- Массандровский дворец
- Юсуповский дворец (дача Сталина)
- Дворец княгини Гагариной «Утес»
- Дворец «Дюльбер»
- Парк «Парадиз» в Партените
- Никитский ботанический сад
Что включено
- Индивидуальная экскурсия
- Индивидуальная экскурсия по парку и Воронцовскому дворцу
- Индивидуальная экскурсия по Ливадийскому дворцу
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Автомобиль для экскурсии. Ориентировочно + 8000 - 10 000 руб за авто в зависимости от маршрута
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
- Чтобы полностью посмотреть все дворцы и парковые имения Большой Ялты, продегустировать вина, посетить литературные места и природные памятники Ялты в идеале понадобиться 2 полных дня. Поэтому, если вы хотите за 1 день увидеть основные ялтинские достопримечательности, решите заранее, что вам наиболее интересно
- В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алушты
Похожие экскурсии из Алушты
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
22 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Сафари в Крыму. В гостях у человека льва
Мечтали увидеть львов в дикой природе? Парк «Тайган» в Алуште предлагает уникальную возможность наблюдать за африканскими львами на территории в 30 гектаров
Начало: Улица Горького, 7, Алушта
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
28 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: В любой день в 9:00 (или 10:00)
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 000₽ за человека