Виктория К. – Гид из Алушты

Лучше гор ⛰️ могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали.



Но тут не только природа, в данном случае человеку помогает покорить вершину канатная дорога, которая поднимает вас ввысь более чем на километр.