Главное украшение КрымаПоднявшись, дух захватывает от умопомрачительных видов Южнобережья. Но всё-таки главным её украшением можно считать отвесные скалы 1234 м над уровнем моря 🌊. Не поленитесь — поднимитесь! И вы почувствуете себя настоящим покорителем, а незабываемые ощущения будут радовать ещё долгое время.
Организационные детали:
С собой нужно иметь удобную обувь, головной убор, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫. Одежда по погоде (на Ай-Петри на 8-10 °C меньше, чем на побережье).
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты на канатную дорогу — 400 руб.
Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 29 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.