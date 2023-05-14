Мы отправимся в однодневное путешествие по Крыму.
За один день вы увидите Никитскую расселину, самую старую сосну Палласа, водопад Учан-Су, Форосскую церковь, гору Кошка, Ласточкино гнездо, набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе.
За один день вы увидите Никитскую расселину, самую старую сосну Палласа, водопад Учан-Су, Форосскую церковь, гору Кошка, Ласточкино гнездо, набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе.
Ближайшие даты:
14
мая
мая
21
мая
мая
28
мая
мая
4
июн
июн
11
июн
июн
18
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Никитская расселина
- Самая старая сосна Палласа
- Водопад Учан-Су
- Форосская церковь
- Гора Кошка
- Ласточкино гнездо
- Набережная Ялты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
За один день вы увидите:
- Никитскую расселину,
- самую старую сосну Палласа,
- водопад Учан-Су,
- Форосскую церковь,
- гору Кошка,
- Ласточкино гнездо,
- набережную Ялты и прокатитесь по желанию на теплоходе.
- Программа тура.
- Алушта — Никита.
- Протяженность пути 20 км.
- Время в пути 30-40 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- Предусмотрена санитарная остановка по требованию.
- Пешеходная часть 5 минут к скалам Никитской расщелины.
- Осмотр и фото 20 минут.
- Никита — Ливадийское лесничество.
- Протяженность пути 20 км.
- Время в пути 30-40 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- Пешеходная часть 10 минут к сосне Палласа по эко-тропе.
- Осмотр сосны и фото 20 минут.
- Ливадийское лесничество - водопад Учан-Су.
- Протяженность пути 2 км.
- Время в пути 5-10 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- Пешеходная часть 10 минут к водопаду.
- Осмотр водопада и фото 20 минут.
- Водопад Учан-Су — Форосская церковь.
- Протяженность пути 40 км.
- Время в пути 1 час 30-50 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- Осмотр церкви и фото 30 минут.
- Водопад Форосская церковь — гора Кошка.
- Протяженность пути 25 км.
- Время в пути 40-50 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- Прогулка по эко-тропе горы Кошка 40 минут.
- Гора Кошка — смотровая площадка Ласточкиного гнезда.
- Протяженность пути 15 км.
- Время в пути 20-30 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- По желанию спуск к замку Ласточкино гнездо 600 ступеней (вниз и вверх).
- Обед.
- Смотровая площадка Ласточкиного гнезда — Ялта.
- Протяженность пути 15 км.
- Время в пути 20-30 минут, в зависимости от загруженности дороги.
- Набережная Ялты 1,5-2 часа.
- По желанию прогулка на теплоходе.
- Обратная дорога в Алушту около 1 часа.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник — 200 руб. /взр., дети, пенсионеры — бесплатно (при наличии оригинала удостоверения/св-ва о рождении).
- Ласточкино гнездо — 100 руб/взр., 50 руб. /дет., прогулка на теплоходе 700руб. /взр., 600 руб/дет. (по желанию).
- обед.
согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник — 200 руб. /взр., дети, пенсионеры — бесплатно (при наличии оригинала удостоверения/св-ва о рождении).
- Ласточкино гнездо — 100 руб/взр., 50 руб. /дет., прогулка на теплоходе 700руб. /взр., 600 руб/дет. (по желанию).
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Алушта ул Горького, 7Завершение: Алушта
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой удобную обувь, головной убор в жаркое время года, воду в дорогу, одежду по погодным условиям, деньги на личные расходы, входные билеты и обед.
- Если Вы хотите взять своего ребёнка (до 4-х лет включительно) в автобусе на руки без оплаты просто сообщите нам об этом в комментарии к заказу.
- Внимание! Требуются фамилия имя отчество и данные о наличии льготного удостоверения/свидетельства о рождении каждого экскурсанта для получения пропуска в Ялтинский горно-лесной заповедник (просьба указывать в комментарии к заказу). Спасибо за понимание!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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