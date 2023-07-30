Индивидуальная
до 1 чел.
В Новый свет из Алушты с водопадом Джур-Джур
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Алушты в Новый Свет с посещением водопада Джур-Джур. Откройте для себя красоту Крыма за один день
Начало: Улица Симферопольская, 1
«Ужин на закате На закате мы с вами поужинаем (чай, мясо в лаваше) и отправимся в обратный путь»
Расписание: По воскресеньям в 12:00
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Лавандовый Крым: экскурсия по лавандовым полям Тургеневки
Фиолетовые лавандовые поля Тургеневки, старый город Бахчисарай и гора Крокодил ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Крыму
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: По четвергам в 14:30
1 июл в 15:00
4 июл в 15:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
«На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 июля 2023Экскурсия прошла прекрасно! Алексей и Наталья-прекрасные попутчики и гиды. Очень хорошо знают географию и историю Крыма. Проводят по горам и окрестностям интересными тропами,имея при этом необходимую экипировку.
- ИИрина7 июля 2022Экскурсия превзошла ожидания!
- ТТатьяна23 июня 2022Отличная экскурсия и с точки зрения подачи информации и с точки зрения полученных впечатлений! Прекрасная работа и экскурсовода и водителя. Мне понравилось всё. Спасибо за отличную работу!
- ННаталья7 июля 2021Экскурсия насыщена яркими впечатлениями.
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Вечерние»
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