за человека

2 000 ₽ за человека

Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу

Начало: Г. Алушта ул Горького, 7

Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие

🚌 На автобусе

🚌 На автобусе

Индивидуальная

10 часов

Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта

Расписание: В любой день, начало в 8-30