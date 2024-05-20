1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Семь чудес Крыма за один день - экскурсия из Алушты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Крыму! За один день вы увидите Никитскую расселину, сосну Палласа, водопад Учан-Су и многое другое
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
Расписание: согласно расписанию в календаре
6 окт в 08:30
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Ласточкино гнездо»
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