Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Дмитрий Ваш гид в Алуште Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек 10% Скидка на заказ 24500 выгода 2450 ₽ 22 050 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии На Ай-Петри можно не только полюбоваться панорамой Южного берега, но и для желающих — испытать себя (мостики, виа феррата). После сытного обеда в татарском кафе нас будет ждать приятный несложный хайкинг вдоль горной реки и в качестве кульминации — купание в легендарной ледяной Ванне молодости, что особенно приятно в жару. ‌ Важная информация: Организационные детали: Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. С собой — удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Для вашего беззаботного отдыха в автомобиле заготовлены: напитки аптечка автохолодильник оборудование для пикника (ковёр, столик, чайник, горелка, турка, бокалы и др.) пенки (коврики) пляжный инвентарь (маски, трубки, ласты, водные пистолеты) солнцезащитные средства и репелленты дождевики и зонты пледы и куртки детское кресло и бустер

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На нашем пути

‌ - горы Ай-Петри все её локации

‌ - озеро Магоби

‌ - черепашье озеро

‌ - водопад Учан-Су

‌ - сосна Паласса

‌‌ - серебряная беседка

‌‌ - Большой каньон все его локации

‌ - голубое озеро

‌ - источник Пания

‌ - ванна молодости

‌ - вид на каньон Что включено Гид-экскурсовод

Услуги водителя

Фото-видео на айфон

Дегустация меда

Напитки

Инвентарь для пикника

Автохолодильник

Пледы и куртки

Зонты и дождевики Что не входит в цену Питание

Входные билеты Место начала и завершения? Г. Ялта, ул. Московская 5 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Организационные детали:

Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида

С собой - удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности

Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти

При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)

Для вашего беззаботного отдыха в автомобиле заготовлены:

Напитки

Аптечка

Автохолодильник

Оборудование для пикника (ковёр, столик, чайник, горелка, турка, бокалы и др.)

Пенки (коврики)

Пляжный инвентарь (маски, трубки, ласты, водные пистолеты)

Солнцезащитные средства и репелленты

Дождевики и зонты

Пледы и куртки

Детское кресло и бустер Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.