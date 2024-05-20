1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по Крыму: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри, Ласточкино гнездо
Посетите главные достопримечательности Крыма за один день: Воронцовский дворец, гора Ай-Петри и Ласточкино гнездо. Незабываемое путешествие
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Посетите гору Ай-Петри в ялтинском заповеднике»
Расписание: согласно расписанию в календаре и по запросу
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Г. Алушта ул Горького, 7
«Одежда по погоде (на Ай-Петри на 8-10 °C меньше, чем на побережье)»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 13:30
17 июня в 13:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Погрузитесь в атмосферу романтики на закате Ай-Петри. Остановки у водопада Учан-Су и Черепашьего прудика. Шампанское и огни ночной Ялты
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Романтичный закат и потрясающие виды Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ»
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
23 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебный Южный берег Крыма: Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Ай-Петри
Волшебный Южный берег Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец и Ай-Петри за один день
Начало: Заберем по месту отдыха, в пределах г. Алушта
«Что вас ожидает: Крымская Ривьера Мы побываем на вершине знаменитой горы Ай-Петри»
Расписание: В любой день, начало в 8-30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Никитский ботанический сад, Алушта
Никитский ботанический сад - уникальное место, где собраны тысячи видов растений. Насладитесь красотой природы и великолепными видами
Начало: Г. Алушта ул. Горького, 7
«С видовой площадки парка открывается панорама Ялты, Ливадии, Ореанды, мыса Ай-Тодор, горы Ай-Петри»
Расписание: согласно расписанию в календаре
13 июня в 13:45
26 сен в 13:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГришин20 мая 2024Хорошая экскурсия. Интерессный гид Андрей
- ММарина4 мая 2024Экскурсия понравилась, осталась море фотографий и впечатлений, поедем еще на другие экскурсии от этого агентства 👍
- ААнатолий13 сентября 2023Экскурсовод -браво, отличный рассказчик!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Ай-Петри»
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