Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды

Начало: Г. Алушта ул Горького, 7

«Одежда по погоде (на Ай-Петри на 8-10 °C меньше, чем на побережье)»