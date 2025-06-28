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Экскурсии к горам Алушты

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Алуште, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Ай-Петри - корона Крымских гор
На автобусе
7 часов
23 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
«Подъем и спуск на гору осуществляется автобусом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
20 июл в 13:30
21 июл в 13:30
1700 ₽ за человека
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Индивидуальная экскурсия на Ай-Петри и Большой каньон подарит незабываемые эмоции. Откройте для себя уникальные природные красоты и насладитесь активным отдыхом
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
«После сытного обеда в татарском кафе нас будет ждать приятный несложный хайкинг вдоль горной реки и в качестве кульминации — купание в легендарной ледяной Ванне молодости, что особенно приятно в жару»
31 июл в 07:00
2 авг в 07:00
24 500 ₽ за всё до 7 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой
4 часа
Индивидуальная
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Ялте
«Одевайтесь потеплее: утром в горах холодно»
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
20 июл в 03:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    28 июня 2025
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Замечательный экскурсовод Слава, посмотрели достопримечательности, насладились красотами Крыма, всё замечательно, остались довольны.
  • О
    Ольга
    19 июня 2025
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Всё обещанное было исполнено. Всё вовремя и четко. Как турист с восемнадцатилетним стажем, могу оценить объективно. Водитель отработал на отлично.
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    Аккуратен на дороге, вежлив в общении. Одет элегантно. Экскурсовод также на отлично. Насыщенно, интересно, без лишней воды. Отдельное спасибо за стихи. Улыбчивая, доброжелательная девушка. Спасибо за полученное удовольствие и эмоции.

  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Ай-Петри - корона Крымских гор
    Виды шикарные. спуск по канатке, потрясающие впечатления оставил. хождения по тропе на зубцы ай-петри,хоть и стрясущимися ногами, но это того стоило.. экскурсоводу и водителю спасибо очень интересно проводил экскурсию, с чувством юмора)))
  • П
    Павел
    22 июля 2024
    За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
    СУПЕР ДМИТРИЙ!!! Привет всем! Дима,спааасииибооо огромное! Ты ПРОФИ! Ты МЕГА КРУТ! Ты МАСТЕР своего дела! Так влюбил нас в Крым!
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    НАВСЕГДА!Как ты,не смог бы никто! Море эмоций,куча воспоминаний,неимоверное множество позитивных эмоций,тепла,солнца,позитива,добра, неиссякаемой энергии и любви к твоим местам,которые стали родными и нам! И толпы туристов по ту сторону красоты,и мы на неизвестных (секретных😄)локациях,наблюдавших ее во все оружия с другой стороны в дали от всех!! Ребята,Индивидуальный гид это КРУТО!! Это жизнь реальных людей в нереальном Крыму! И ребенок 7 лет был в полнейшем восторге от историй,бесконечных кружений,шуток и игр😂С неимоверным респектом Павел,Наташа и Андрей🥰Карасан❤Июль❤

Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алуште
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ай-Петри - корона Крымских гор
  2. За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
  3. Встреча рассвета в горах над Ялтой
Какие места ещё посмотреть в Алуште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Крепость Алустон
  3. Массандровский дворец
  4. Юсуповский дворец
  5. Воронцовский дворец
  6. Ай-Петри
  7. Крепость Фуна
  8. Ливадийский дворец
  9. Ласточкино гнездо
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алуште в июле 2025
Сейчас в Алуште в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 24 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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