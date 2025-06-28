Групповая
до 20 чел.
Незабываемая экскурсия на Ай-Петри: канатная дорога и потрясающие виды
Лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не бывали. Канатная дорога поднимет вас на высоту более километра, где откроются потрясающие виды
Начало: Алушта, улица Горького, 7 (подберем для Вас ближай...
«Подъем и спуск на гору осуществляется автобусом»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
20 июл в 13:30
21 июл в 13:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Индивидуальная экскурсия на Ай-Петри и Большой каньон подарит незабываемые эмоции. Откройте для себя уникальные природные красоты и насладитесь активным отдыхом
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
«После сытного обеда в татарском кафе нас будет ждать приятный несложный хайкинг вдоль горной реки и в качестве кульминации — купание в легендарной ледяной Ванне молодости, что особенно приятно в жару»
31 июл в 07:00
2 авг в 07:00
24 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Начало: Ваше адрес в Ялте
«Одевайтесь потеплее: утром в горах холодно»
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
20 июл в 03:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса28 июня 2025Замечательный экскурсовод Слава, посмотрели достопримечательности, насладились красотами Крыма, всё замечательно, остались довольны.
- ООльга19 июня 2025Всё обещанное было исполнено. Всё вовремя и четко. Как турист с восемнадцатилетним стажем, могу оценить объективно. Водитель отработал на отлично.
- ННаталья19 июня 2025Виды шикарные. спуск по канатке, потрясающие впечатления оставил. хождения по тропе на зубцы ай-петри,хоть и стрясущимися ногами, но это того стоило.. экскурсоводу и водителю спасибо очень интересно проводил экскурсию, с чувством юмора)))
- ППавел22 июля 2024СУПЕР ДМИТРИЙ!!! Привет всем! Дима,спааасииибооо огромное! Ты ПРОФИ! Ты МЕГА КРУТ! Ты МАСТЕР своего дела! Так влюбил нас в Крым!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Горы»
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