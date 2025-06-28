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НАВСЕГДА!Как ты,не смог бы никто! Море эмоций,куча воспоминаний,неимоверное множество позитивных эмоций,тепла,солнца,позитива,добра, неиссякаемой энергии и любви к твоим местам,которые стали родными и нам! И толпы туристов по ту сторону красоты,и мы на неизвестных (секретных😄)локациях,наблюдавших ее во все оружия с другой стороны в дали от всех!! Ребята,Индивидуальный гид это КРУТО!! Это жизнь реальных людей в нереальном Крыму! И ребенок 7 лет был в полнейшем восторге от историй,бесконечных кружений,шуток и игр😂С неимоверным респектом Павел,Наташа и Андрей🥰Карасан❤Июль❤