Групповая
Бахчисарай - столица Крымского ханства
Откройте для себя историю Крыма на экскурсии по Бахчисараю. Ханский дворец, Фонтан слез, Чуфут-Кале и Успенский монастырь ждут вас
Расписание: См. календарь
22 мар в 09:00
29 мар в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Алушты древний лик: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Алушты на индивидуальной экскурсии. Узнайте о крепости Алустон, прогуляйтесь по старинным улочкам и насладитесь видами Алуштинской долины
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 11:00
17 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Затерянный мир Крыма: трекинг к водопадам Головкинского
Погрузитесь в дивный мир Крыма, отправляясь на трекинг к Ай-Йори. Вдохните лесной воздух и насладитесь природой
Начало: Остановка на трассе Алушта-Ялта «Виноградное»
Расписание: Ежедневно в 9:00 или 10:00
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Групповая экскурсия по Национальному парку Крымский в Алуште
Путешествие по Крымскому национальному парку - уникальная возможность увидеть самые высокие горы и истоки крупных рек. Откройте для себя природу Крыма
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Экскурсия временно не проводится.
21 мар в 13:45
19 июл в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Золотое кольцо Крыма: экскурсия по храмам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив его знаменитые монастыри и храмы. Один день - множество впечатлений
Начало: Алушта, улица Горького, 7
Расписание: Ежедневно в 8:30 (по согласованию с гидом)
19 мар в 08:30
20 мар в 08:30
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 января 2025Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод Юлия -коренная жительница Алушты, с любовью и очень познавательно рассказывала о Крыме и своем городе. Всем советую.
- ЕЕлена17 ноября 2024Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.
- ЕЕлена12 ноября 2024Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось
- ООльга7 сентября 2024Погрузились в многовековую историю города с гидом Юлией незаметно и надолго)) Разные эпохи, события, факты, поданные легко, непринужденно, иногда с юмором, но всегда - с любовью к Алуште и бережным отношением к истории места. Спасибо! Рекомендуем!
- ППавел4 сентября 2024Отличная, очень интересная и познавательная экскурсия. Юлия - прекрасный гид. Рекомендую однозначно!
- РРоман12 июня 2024Благодарим вас за организацию экскурсии для нашей семьи. Все прошло прекрасно, экскурсовод, маршрут, водитель - всё на высшем уровне. Теперь мы знаем, что Крым прекрасен и решили позже вернуться сюда снова!
- ААлина20 сентября 2023Понравилось всё! Гид Елена - лучшая!
- ЮЮлия29 августа 2023Спасибо больше, экскурсия была замечательная, гид выше всех похвал, все рассказала и ответила на все вопросы. Автобус комфортный, все вовремя.
- ААнна27 июня 2023Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто
- ИИванова25 мая 2023Живу в Крыму давно, но даже не предполагала о наличии таких заповедных мест, впечатлений масса! Очень понравилось неформальное отношения гида Виталия, интересный и подробный рассказ обо всем. Будем рекомендовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Алуште в категории «Храм-маяк Святого Николая Чудотворца»
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