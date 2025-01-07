Н Наталья Алушты древний лик Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод Юлия -коренная жительница Алушты, с любовью и очень познавательно рассказывала о Крыме и своем городе. Всем советую.

Е Елена Бахчисарай - столица Крымского ханства Очень понравилось, интересная экскурсия. Вкусный обед в кафе. Много впечатлений: и пещерный город и православный монастырь.

Е Елена Бахчисарай - столица Крымского ханства читать дальше ПОФАТОГРАФИРОФАТЬ и очень интересно рассказывала экскурсовод. А наша экскурсовод Татьяна, вообще супер, знает буквально всё что ни спросишь, было очень интересно и с погодой очень повезло. Спасибо 🙏💕 Очень понравилась экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь. Впечатляет всё. К сожалению ханский дворец был на реставрации, но всё равно удалось

О Ольга Алушты древний лик Погрузились в многовековую историю города с гидом Юлией незаметно и надолго)) Разные эпохи, события, факты, поданные легко, непринужденно, иногда с юмором, но всегда - с любовью к Алуште и бережным отношением к истории места. Спасибо! Рекомендуем!

П Павел Алушты древний лик Отличная, очень интересная и познавательная экскурсия. Юлия - прекрасный гид. Рекомендую однозначно!

Р Роман Золотое кольцо Крыма Благодарим вас за организацию экскурсии для нашей семьи. Все прошло прекрасно, экскурсовод, маршрут, водитель - всё на высшем уровне. Теперь мы знаем, что Крым прекрасен и решили позже вернуться сюда снова!

А Алина Золотое кольцо Крыма Понравилось всё! Гид Елена - лучшая!

Ю Юлия Золотое кольцо Крыма Спасибо больше, экскурсия была замечательная, гид выше всех похвал, все рассказала и ответила на все вопросы. Автобус комфортный, все вовремя.

А Анна Национальный парк Крымский читать дальше огромное количество диких животных - зайцев, косуль, оленей. Было интересно и взрослым, и детям. У нас экскурсоводом был Михаил Васильевич. Как учитель, не могу не оценить его умение общаться с детишками. Думаю, можно брать и помладше, но лучше всего лет с 10. Экскурсовод очень доброжелательный и знающий, просто энциклопедия Крыма за рулём.) Экскурсия прекрасная, и с точки зрения организации, и по работе экскурсовода. Было выполнено всё обещанное, кроме того, мы увидели просто