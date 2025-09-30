Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Алушты

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Алуште, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Начало: Ваш отель
«Далее переезд в Нижнюю Ореанду и посещение Храма Покрова Богородицы в имении Романовых»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Национальный парк «Крымский»
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Национальный парк «Крымский»
Начало: Ваш отель
«Переезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю со святым целебным источником»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды Храма Солнца
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
13 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    30 сентября 2025
    Фиолент - Балаклава
    Добрый день. В целом все было по программе, но, на мой взгляд, маршрут не сильно интересный. Форосская церковь по сути
    читать дальше

    новая,, только если обзорная площадка, но таких и лучше в яковму много, очень мало времени дали на осмотр монастыря, всего час, также хотелось бы сказать и о недостатке времени для нормального просмотра музея… все бегом. Экскурсовод понравился…

  • A
    Aleksandr
    28 сентября 2025
    Фиолент - Балаклава
    Понравилось все
  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Фиолент - Балаклава
    Очень интересная и познавательная экскурсия, все благодаря нашему гиду Наталье, которая смогла заинтересовать нас всех!
    Фиолент-место силы, Балаклава - музей подводных лодок, это места где надо побывать обязательно!
  • Г
    Галина
    29 июня 2025
    Фиолент - Балаклава
    Огромное спасибо Гиду Наталье за профессионализм и чуткое отношение и организатору Виктории за индивидуальный подход и почти круглосуточную связь. Это дорогого стоит.
  • К
    Константин
    29 июня 2025
    Фиолент - Балаклава
    Отличная организация. Наталья очень опытный экскурсовод.
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Фиолент - Балаклава
    Балаклава прекрасная, Форосская церковь это чудо, построенное на скале.
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Фиолент - Балаклава
    Брали две экскурсии, ездили большой семьей с детьми, в том числе с грудничком. Экскурсовод Юрий - потрясающе спокойный и вежливый профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!
  • Д
    Дарья
    22 сентября 2023
    Фиолент - Балаклава
    Большое спасибо! Очень понравилась экскурсия, прекраснейшие места по маршруту, чудесный экскурсовод - удивительный человек, позитивный, высокопрофессиональный, человечный, с хорошо развитым чувством юмора.
  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Фиолент - Балаклава
    Суперэкскурсия! Профессиональный экскурсовод и водитель. Получили море позитива и заряд энергии на год!
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Фиолент - Балаклава
    Отличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
    читать дальше

    с купанием в море самое то, что требует душа в жаркую погоду. Были в музее подводных лодок в свободное время, очень понравился.

