новая,, только если обзорная площадка, но таких и лучше в яковму много, очень мало времени дали на осмотр монастыря, всего час, также хотелось бы сказать и о недостатке времени для нормального просмотра музея… все бегом. Экскурсовод понравился…