Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Начало: Ваш отель
«Далее переезд в Нижнюю Ореанду и посещение Храма Покрова Богородицы в имении Романовых»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная природа. Поездка в Национальный парк «Крымский»
Начало: Ваш отель
«Переезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю со святым целебным источником»
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара30 сентября 2025Добрый день. В целом все было по программе, но, на мой взгляд, маршрут не сильно интересный. Форосская церковь по сути
- AAleksandr28 сентября 2025Понравилось все
- ЕЕлена19 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, все благодаря нашему гиду Наталье, которая смогла заинтересовать нас всех!
Фиолент-место силы, Балаклава - музей подводных лодок, это места где надо побывать обязательно!
- ГГалина29 июня 2025Огромное спасибо Гиду Наталье за профессионализм и чуткое отношение и организатору Виктории за индивидуальный подход и почти круглосуточную связь. Это дорогого стоит.
- ККонстантин29 июня 2025Отличная организация. Наталья очень опытный экскурсовод.
- ООльга15 июня 2025Балаклава прекрасная, Форосская церковь это чудо, построенное на скале.
- ААлександр2 мая 2024Брали две экскурсии, ездили большой семьей с детьми, в том числе с грудничком. Экскурсовод Юрий - потрясающе спокойный и вежливый профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!
- ДДарья22 сентября 2023Большое спасибо! Очень понравилась экскурсия, прекраснейшие места по маршруту, чудесный экскурсовод - удивительный человек, позитивный, высокопрофессиональный, человечный, с хорошо развитым чувством юмора.
- ЕЕлена15 сентября 2023Суперэкскурсия! Профессиональный экскурсовод и водитель. Получили море позитива и заряд энергии на год!
- ММария17 августа 2023Отличная организация. Гид Юрий очень щепетильный во всех вопросах, отзывчивый, интересно слушать. Балаклава, Форосс просто шикарные виды. Прогулка на катере
