В осенне-зимний период перед бронированием уточняйте состоится ли экскурсия!
Парадные залы Воронцовского дворца
Парк дворца
Ялта набережная
Ласточкино гнездо обзорно с теплохода и со смотровой площадки
Замок Ласточкино гнездо (600 ступеней).
Что вас ждет
Вы увидите главный символ Крыма — Ласточкино гнездо с 3-х ракурсов.
Совершите прогулку на теплоходе.
Прогуляетесь по набережной Ялты.
Посетите дворец и парк графа Воронцова в Алупке, осмотрев наиболее привлекательные его уголки: поляны, рукотворные озёра с лебедями, водопады, большой Алупкинский хаос.
Организационные моменты
Экскурсия включает в себя посещение парадных залов дворца, осмотр его фасадов с остановкой на знаменитой «Львиной террасе».
Входные билеты на объекты показа оплачиваются дополнительно.
Цены на экскурсию
Для группы 1-35 человек
Взрослый билет
1 200 ₽
Детский билет (5-12)
1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспортное обслуживание
Что не входит
Теплоход — 600 рублей
Экскурсия по парку Воронцовского дворца — 100 рублей
Воронцовский дворец — 400 рублей
Ласточкино гнездо — 100 рублей, по желанию 600 ступеней
Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Алушта ул Горького, 7
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.