Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта

Приглашаем Вас в увлекательную экскурсию «Символы Южного берега Крыма»

Приглашаем Вас в увлекательную экскурсию «Символы Южного берега Крыма».

Вы увидите главный символ Крыма — Ласточкино гнездо с 3-х ракурсов.

Совершите прогулку на теплоходе.

Прогуляетесь по набережной Ялты.

А ещё посетите дворец и парк графа Воронцова в Алупке, осмотрев наиболее привлекательные его уголки.
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта
Дворец графа Воронцова в Алупке - Ласточкино гнездо - Ялта

Что вы увидите 🤩

  • В осенне-зимний период перед бронированием уточняйте состоится ли экскурсия!
  • Парадные залы Воронцовского дворца
  • Парк дворца
  • Ялта набережная
  • Ласточкино гнездо обзорно с теплохода и со смотровой площадки
  • Замок Ласточкино гнездо (600 ступеней).
Что вас ждет
  • Вы увидите главный символ Крыма — Ласточкино гнездо с 3-х ракурсов.
  • Совершите прогулку на теплоходе.
  • Прогуляетесь по набережной Ялты.
  • Посетите дворец и парк графа Воронцова в Алупке, осмотрев наиболее привлекательные его уголки: поляны, рукотворные озёра с лебедями, водопады, большой Алупкинский хаос.
Организационные моменты
  • Экскурсия включает в себя посещение парадных залов дворца, осмотр его фасадов с остановкой на знаменитой «Львиной террасе».
  • Входные билеты на объекты показа оплачиваются дополнительно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Взрослый билет
1 200 ₽
Детский билет (5-12)
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Теплоход — 600 рублей
  • Экскурсия по парку Воронцовского дворца — 100 рублей
  • Воронцовский дворец — 400 рублей
  • Ласточкино гнездо — 100 рублей, по желанию 600 ступеней
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Алушта ул Горького, 7
Завершение: Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда 9:00

Виктория К.
Виктория К.
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