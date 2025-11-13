Вспомните наши детские рисунки моря, гор и чаек, парящих над волнами. Вернёмся в детство, чтобы дополнить эту картину. Прогуляемся по живописным горам Анапы, чтобы найти вдохновение для нашего собственного шедевра.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? История и культура этих мест переплелись в произведениях искусства. Греки, османы, генуэзцы, адыги — все оставили свой след за более чем 2500 лет. Почувствуйте на практике лучшие методики и напишите вашу уникальную картину моря. Давайте вместе создадим шедевр, отразивший в себе красоту и величие этого удивительного мира. Привет! Я Татьяна. Я родилась и выросла в столице России. Я с детства была очень амбициозным ребёнком и старалась достичь великих целей! Я уверена, что всё в моей жизни повлияло на мое искусство. Мой ранний брак, страшные 90-е в России, тяжёлый развод и воспитание двух замечательных дочерей позволили мне ясно понимать чувства, драму и мечты людей. Любовь к природе наполняет мои краски яркостью и живыми оттенками радости и счастья. Моё второе психологическое образование также играет важную роль в моей художественной карьере благодаря глубокому пониманию человеческого разума и даже связи между нашим внутренним миром и телом. Важная информация:
Не забудьте взять головной убор и удобную обувь для ходьбы.
По средам в 07:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Краски, кисти, холст и мольберт
- Питьевая вода
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительные развлечения
- Дополнительное питание
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Анапский Маяк», Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3
Завершение: П. Су-Псех
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
