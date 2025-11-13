Что вас ждёт? История и культура этих мест переплелись в произведениях искусства. Греки, османы, генуэзцы, адыги — все оставили свой след за более чем 2500 лет. Почувствуйте на практике лучшие методики и напишите вашу уникальную картину моря. Давайте вместе создадим шедевр, отразивший в себе красоту и величие этого удивительного мира. Привет! Я Татьяна. Я родилась и выросла в столице России. Я с детства была очень амбициозным ребёнком и старалась достичь великих целей! Я уверена, что всё в моей жизни повлияло на мое искусство. Мой ранний брак, страшные 90-е в России, тяжёлый развод и воспитание двух замечательных дочерей позволили мне ясно понимать чувства, драму и мечты людей. Любовь к природе наполняет мои краски яркостью и живыми оттенками радости и счастья. Моё второе психологическое образование также играет важную роль в моей художественной карьере благодаря глубокому пониманию человеческого разума и даже связи между нашим внутренним миром и телом. Важная информация:

Не забудьте взять головной убор и удобную обувь для ходьбы.