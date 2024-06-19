Будучи ребёнком вы рисовали море, горы и кораблик, исчезающий на горизонте? Давайте вернёмся в детство и закончим эту картину! Немного прогуляемся по Анапе и поговорим об искусстве, чтобы поймать вдохновение.
А затем вы воплотите впечатления на холсте, красками напишете собственный шедевр и сможете увезти его с собой.
А затем вы воплотите впечатления на холсте, красками напишете собственный шедевр и сможете увезти его с собой.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Прогулка за вдохновением
Встретимся и немного пройдёмся по белой набережной — я расскажу, как история и культура Анапы переплелись в шедеврах искусства. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся морской панорамой. Обсудим легенды и интересные факты — они помогут лучше понять дух этого места и воплотить его на холсте.
Создадим собственный шедевр
Главный герой нашей встречи — море! Мастер-класс проходит в тихом местечке на высоком берегу, откуда открывается прекрасный вид на начало Кавказского Хребта, бирюзовую воду и удивительное глубокое небо. Вы насладитесь красотой природы, а я расскажу, как написать красивый морской пейзаж, и поделюсь техниками, которые помогут вам в работе. А затем под моим руководством вы создадите уникальную картину, которая станет лучшим напоминанием о поездке.
Организационные детали
- Мастер-класс проводит Татьяна, профессиональный художник
- В стоимость включены все материалы для работы, вода и чаепитие
- Рекомендуемый возраст детей — от 14 лет
- По запросу за доплату можем организовать трансфер до Анапы, если вы остановились в другом населённом пункте
в понедельник и среду в 08:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Анапского маяка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Анапе
Провёл экскурсии для 20 туристов
Здравствуйте. Мы Евгений и Татьяна, проводим пешие экскурсии по увлекательным маршрутам вдали от туристов и шума города. Вы всегда будете в центре нашего внимания — от первой встречи до момента,Задать вопрос
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