Будучи ребёнком вы рисовали море, горы и кораблик, исчезающий на горизонте? Давайте вернёмся в детство и закончим эту картину! Немного прогуляемся по Анапе и поговорим об искусстве, чтобы поймать вдохновение. А затем вы воплотите впечатления на холсте, красками напишете собственный шедевр и сможете увезти его с собой.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Прогулка за вдохновением

Встретимся и немного пройдёмся по белой набережной — я расскажу, как история и культура Анапы переплелись в шедеврах искусства. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся морской панорамой. Обсудим легенды и интересные факты — они помогут лучше понять дух этого места и воплотить его на холсте.

Создадим собственный шедевр

Главный герой нашей встречи — море! Мастер-класс проходит в тихом местечке на высоком берегу, откуда открывается прекрасный вид на начало Кавказского Хребта, бирюзовую воду и удивительное глубокое небо. Вы насладитесь красотой природы, а я расскажу, как написать красивый морской пейзаж, и поделюсь техниками, которые помогут вам в работе. А затем под моим руководством вы создадите уникальную картину, которая станет лучшим напоминанием о поездке.

Организационные детали