Александр проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Дорога до гор ⛰️ Геленджика займет около двух часов: по пути мы проедем через Новороссийск и сделаем остановку у памятника Морякам Революции, откуда открывается замечательный вид на город 🏙️ и бухту.

Добравшись до Геленджикского района, мы окажемся у реки Жане в окружении лесов и скал. И почти сразу же вы встретите один из водопадов — Стопа Геракла.

Вдоль берега мы пройдем к деревне дольменопоклонников: я расскажу, кто они и как живут, а вы сможете найти здесь для себя интересные сувениры 🎁 и угоститься необычными яствами.

Рядом с деревней мы осмотрим древнее капище и дольменное городище. Мы познакомимся с устройством этих каменных сооружений и попытаемся ответить на вопросы, кто, когда и для чего их возводил.

Затем спустимся на поляну, где ещё 200 лет назад находилось черкесское поселение. Тропа проведет нас среди сотен курганов, хранящих память о местных жителях — и выведет к водопаду Чаша Афродиты. В тёплое время года в ее бассейне здесь можно искупаться, а в межсезонье насладиться красотой природы, отдохнуть и после отправиться в обратный путь.

Организационные детали