Александр проводит ещё 5 экскурсий

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В краю дольменов и водопадов

Полюбоваться водами реки Жане, побывать в деревне дольменопоклонников и узнать о каменных постройках

Александр
Александр – Гид из Анапы
Вас ждет сочетание древней архитектуры и живописной природы: из Анапы мы отправимся в горы ⛰️ под Геленджиком и совершим поход вдоль берега реки, среди мшистых скал и густого лета.

Я расскажу, как живут дольменопоклонники, какие секреты хранят дольмены и как появились курганы в черкесском поселении — а вы увидите все эти необычные объекты и отдохнете у водопадов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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В краю дольменов и водопадов
В краю дольменов и водопадов

Что вас ожидает

Дорога до гор ⛰️ Геленджика займет около двух часов: по пути мы проедем через Новороссийск и сделаем остановку у памятника Морякам Революции, откуда открывается замечательный вид на город 🏙️ и бухту.

Добравшись до Геленджикского района, мы окажемся у реки Жане в окружении лесов и скал. И почти сразу же вы встретите один из водопадов — Стопа Геракла.

Вдоль берега мы пройдем к деревне дольменопоклонников: я расскажу, кто они и как живут, а вы сможете найти здесь для себя интересные сувениры 🎁 и угоститься необычными яствами.

Рядом с деревней мы осмотрим древнее капище и дольменное городище. Мы познакомимся с устройством этих каменных сооружений и попытаемся ответить на вопросы, кто, когда и для чего их возводил.

Затем спустимся на поляну, где ещё 200 лет назад находилось черкесское поселение. Тропа проведет нас среди сотен курганов, хранящих память о местных жителях — и выведет к водопаду Чаша Афродиты. В тёплое время года в ее бассейне здесь можно искупаться, а в межсезонье насладиться красотой природы, отдохнуть и после отправиться в обратный путь.

Организационные детали

  • В тёплое время года можно искупаться: возьмите с собой купальные принадлежности
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду
В краю дольменов и водопадов
В краю дольменов и водопадов
В краю дольменов и водопадов
В краю дольменов и водопадов
В краю дольменов и водопадов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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Александр проводит ещё 5 экскурсий

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