Мы отправляемся на уникальную экоферму, где Вас ждет два часа гастрономического удовольствия. Наслаждаясь видами Большого Утриша, вы попробуете вкуснейший сыр и домашнее вино, побываете на фуршете и, конечно же, пообщаетесь с дружелюбными обитателями — козами и другими животными.

Описание экскурсии

Бухта Большого Утриша, фуршет и домашнее вино Добро пожаловать на уникальную экоферму с захватывающим видом на морскую гладь и живописную бухту Большого Утриша. Вас ждет увлекательная программа, наполненная близким общением с нашими нежными козочками и другими обитателями этой удивительной экофермы. А что может быть лучше, чем насладиться вкуснейшим фуршетом, где на горячем мангале ждет вас аппетитный жареный сыр, а свежее капрезе будет гармонично сочетаться с букетом нашего домашнего вина? Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в атмосферу естественной гармонии, насладиться видом на море и создать яркие воспоминания на уютной экоферме с пышной буйностью природы вокруг. Важная информация: Экскурсия проводится от 3-х человек.