Экскурсия на экоферму и домашнюю сыроварню

Индивидуальная экскурсия в Анапе: Гастрономическое путешествие на экоферму
Мы отправляемся на уникальную экоферму, где Вас ждет два часа гастрономического удовольствия.

Наслаждаясь видами Большого Утриша, вы попробуете вкуснейший сыр и домашнее вино, побываете на фуршете и, конечно же, пообщаетесь с дружелюбными обитателями — козами и другими животными.
Экскурсия на экоферму и домашнюю сыроварню
Экскурсия на экоферму и домашнюю сыроварню
Экскурсия на экоферму и домашнюю сыроварню
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Большой Утриш
  • Экоферма

Описание экскурсии

Бухта Большого Утриша, фуршет и домашнее вино Добро пожаловать на уникальную экоферму с захватывающим видом на морскую гладь и живописную бухту Большого Утриша. Вас ждет увлекательная программа, наполненная близким общением с нашими нежными козочками и другими обитателями этой удивительной экофермы. А что может быть лучше, чем насладиться вкуснейшим фуршетом, где на горячем мангале ждет вас аппетитный жареный сыр, а свежее капрезе будет гармонично сочетаться с букетом нашего домашнего вина? Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в атмосферу естественной гармонии, насладиться видом на море и создать яркие воспоминания на уютной экоферме с пышной буйностью природы вокруг. Важная информация: Экскурсия проводится от 3-х человек.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой Утриш
  • Экоферма
Что включено
  • Посещение фермы
  • Дегустация сыров
  • Фуршет
  • Контактное общение с животными
Что не входит в цену
  • Посещение сыроварни (находится в другом месте)
Место начала и завершения?
Варваровка, Краснодарский край
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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