Гастротур «Анапа. Вино и улитки»

Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам Анапы, включая греческий полис и турецкую крепость. Посетители узнают о богатой истории региона, побывают на семейной винодельне "Бюрнье" и попробуют органические вина. Участники также отправятся в горы, чтобы насладиться панорамными видами и посетить улиточную ферму, где смогут попробовать деликатесы. Завершает тур посещение винодельни "Скалистый берег" с дегустацией местных вин

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

от 13 000 ₽ за 1–4 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

По Золотому кольцу Анапы

Начнём с обзорной прогулки по маршруту, в котором нашли отражение четыре эпохи: греческий полис, турецкая крепость, русский город, современный курорт. Увидим самые древние памятники города, узнаем поразительные истории о событиях и о людях, повлиявших на ход истории, побываем в самом целебном месте города.

Винотека «Бюрнье»

Мы побываем в уникальном по своей философии семейном винодельческом хозяйстве. Основная его цель — производство органического терруарного вина высшего качества, которое могло бы достойно представлять Россию на внутреннем и международном рынках премиальных вин. Вы продегустируете семь позиций и при желании купите те, что понравились больше всего.

Горы зовут!

Пора покинуть равнинную Анапу — устремляемся к началу Кавказских гор. Сменяющие друг друга панорамные виды будут радовать вас на протяжении всего пути! Сделаем остановки в самых красивых местах, чтобы сфотографироваться.

Улиточная ферма

Здесь вы сможете попробовать улиток, приготовленных в разных соусах: от классического запечёного деликатеса до оригинальных закусок. История выбора места для размещения фермы тоже не оставит вас равнодушными.

«Скалистый берег»

Затем мы отправимся на ещё одну современную винодельню — «Скалистый берег». Прогуляемся по виноградникам, оценим уникальную архитектуру завода, узнаем историю создания винодельни и особенности гравитационной технологии производства вина.

И напоследок…

Если вы ещё не устали, отправимся на вторую дегустацию вина. Вы насладитесь многогранными вкусами и ароматами, характерными для анапского региона. И узнаете, как климат и терруар влияют на качество вина.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Транспорт — легковой автомобиль или минивэн (в зависимости от количества участников)

