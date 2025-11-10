Гастротур «Анапа. Вино и улитки»

Посетители узнают о богатой истории региона, побывают на семейной винодельне "Бюрнье" и попробуют органические вина.
Участники также отправятся в горы, чтобы насладиться панорамными видами и посетить улиточную ферму, где смогут попробовать деликатесы. Завершает тур посещение винодельни "Скалистый берег" с дегустацией местных вин
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация премиальных вин
- 🏛 Погружение в историю Анапы
- 🐌 Уникальные гастрономические впечатления
- 🌄 Панорамные виды Кавказа
- 🍇 Посещение винодельни «Скалистый берег»
Что можно увидеть
- Греческий полис
- Турецкая крепость
- Винодельня «Бюрнье»
- Улиточная ферма
- Винодельня «Скалистый берег»
Описание экскурсии
По Золотому кольцу Анапы
Начнём с обзорной прогулки по маршруту, в котором нашли отражение четыре эпохи: греческий полис, турецкая крепость, русский город, современный курорт. Увидим самые древние памятники города, узнаем поразительные истории о событиях и о людях, повлиявших на ход истории, побываем в самом целебном месте города.
Винотека «Бюрнье»
Мы побываем в уникальном по своей философии семейном винодельческом хозяйстве. Основная его цель — производство органического терруарного вина высшего качества, которое могло бы достойно представлять Россию на внутреннем и международном рынках премиальных вин. Вы продегустируете семь позиций и при желании купите те, что понравились больше всего.
Горы зовут!
Пора покинуть равнинную Анапу — устремляемся к началу Кавказских гор. Сменяющие друг друга панорамные виды будут радовать вас на протяжении всего пути! Сделаем остановки в самых красивых местах, чтобы сфотографироваться.
Улиточная ферма
Здесь вы сможете попробовать улиток, приготовленных в разных соусах: от классического запечёного деликатеса до оригинальных закусок. История выбора места для размещения фермы тоже не оставит вас равнодушными.
«Скалистый берег»
Затем мы отправимся на ещё одну современную винодельню — «Скалистый берег». Прогуляемся по виноградникам, оценим уникальную архитектуру завода, узнаем историю создания винодельни и особенности гравитационной технологии производства вина.
И напоследок…
Если вы ещё не устали, отправимся на вторую дегустацию вина. Вы насладитесь многогранными вкусами и ароматами, характерными для анапского региона. И узнаете, как климат и терруар влияют на качество вина.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт — легковой автомобиль или минивэн (в зависимости от количества участников)
Дополнительные расходы
- Посещение улиточной фермы с дегустацией улиток — 1000 ₽ за чел.
- Вторая дегустация вин (по желанию) — 1500 ₽ за чел.