Гастротур «Анапа. Вино и улитки»

Увлекательное путешествие по историческим местам Анапы с дегустацией местных вин и улиток. Откройте для себя уникальные вкусы и ароматы
Экскурсия предлагает путешествие по историческим местам Анапы, включая греческий полис и турецкую крепость.

Посетители узнают о богатой истории региона, побывают на семейной винодельне "Бюрнье" и попробуют органические вина.

Участники также отправятся в горы, чтобы насладиться панорамными видами и посетить улиточную ферму, где смогут попробовать деликатесы. Завершает тур посещение винодельни "Скалистый берег" с дегустацией местных вин

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация премиальных вин
  • 🏛 Погружение в историю Анапы
  • 🐌 Уникальные гастрономические впечатления
  • 🌄 Панорамные виды Кавказа
  • 🍇 Посещение винодельни «Скалистый берег»
Гастротур «Анапа. Вино и улитки»© Лариса
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя20
ноя22
ноя27
ноя29
ноя4
дек
Время начала: 12:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Греческий полис
  • Турецкая крепость
  • Винодельня «Бюрнье»
  • Улиточная ферма
  • Винодельня «Скалистый берег»

Описание экскурсии

По Золотому кольцу Анапы

Начнём с обзорной прогулки по маршруту, в котором нашли отражение четыре эпохи: греческий полис, турецкая крепость, русский город, современный курорт. Увидим самые древние памятники города, узнаем поразительные истории о событиях и о людях, повлиявших на ход истории, побываем в самом целебном месте города.

Винотека «Бюрнье»

Мы побываем в уникальном по своей философии семейном винодельческом хозяйстве. Основная его цель — производство органического терруарного вина высшего качества, которое могло бы достойно представлять Россию на внутреннем и международном рынках премиальных вин. Вы продегустируете семь позиций и при желании купите те, что понравились больше всего.

Горы зовут!

Пора покинуть равнинную Анапу — устремляемся к началу Кавказских гор. Сменяющие друг друга панорамные виды будут радовать вас на протяжении всего пути! Сделаем остановки в самых красивых местах, чтобы сфотографироваться.

Улиточная ферма

Здесь вы сможете попробовать улиток, приготовленных в разных соусах: от классического запечёного деликатеса до оригинальных закусок. История выбора места для размещения фермы тоже не оставит вас равнодушными.

«Скалистый берег»

Затем мы отправимся на ещё одну современную винодельню — «Скалистый берег». Прогуляемся по виноградникам, оценим уникальную архитектуру завода, узнаем историю создания винодельни и особенности гравитационной технологии производства вина.

И напоследок…

Если вы ещё не устали, отправимся на вторую дегустацию вина. Вы насладитесь многогранными вкусами и ароматами, характерными для анапского региона. И узнаете, как климат и терруар влияют на качество вина.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Транспорт — легковой автомобиль или минивэн (в зависимости от количества участников)

Дополнительные расходы

  • Посещение улиточной фермы с дегустацией улиток — 1000 ₽ за чел.
  • Вторая дегустация вин (по желанию) — 1500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 36 туристов
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.
