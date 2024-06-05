Экскурсии на Утриш из Анапы

Найдено 19 экскурсий в категории «Утриш» в Анапе, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
«Заповедные тропы Большого Утриша»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи
Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое
Начало: Анапа, памятник Ленину
«Из города мы отправимся в гористую часть Анапского района, где раскинулся красивейший заповедник Утриш — в недавнем прошлом ландшафтно-флористический заказник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Идиллический Большой Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
«Утриш запомнится вам ароматным можжевеловым лесом, живописным скалистым побережьем и фантастическими панорамами Черного моря»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
«А еще в Утрише довольно часто можно встретить прогуливающихся кабанов и благородных оленей»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000 за человека
Групповая прогулка по заповеднику Утриш
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
«Экскурсия начинается и заканчивается в селе Большой Утриш»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
На каяках - к заповеднику Утриш
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
«На остановке в заповеднике Утриш погуляем по можжевеловым склонам и устроим фотосессию»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
11 000 за всё до 3 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
«С ветерком, по живописной горной дороге, мы отправимся на полуостров Большой Утриш»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
88 отзывов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
«За время нашего увлекательного путешествия вы побываете в самых красивых местах в окрестностях Анапы и в заповеднике Большой Утриш»
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200 за человека
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
Мини-группа
4 часа
63 отзыва
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
«Ныряем в лучшем месте Анапского побережья, в заповедной зоне большого Утриша, с чистейшей водичкой с богатыми видами рыб и крабов на морском дне представлен наш музей затонувших предметов, который ждёт ваших впечатлений»
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор
Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
«На территории заповедника Большой Утриш — здесь вы отдохнете, искупаетесь в море и полюбуетесь горными панорамами»
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5 часов
249 отзывов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
«Мы поднимемся на смотровые площадки у Ласточкиных гнёзд — живописнейшего места с прекрасным видом на море, город и причудливыми скалами, а также посетим «Беседку влюблённых» и «У Оксаниного утёса» в Большом Утрише»
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200 за человека
Знакомство с Анапой за 5 часов
Мини-группа
5 часов
57 отзывов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«И напоследок мы посетим смотровую площадку в благоухающей можжевеловой роще с видом на Большой Утриш»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Райские уголки Анапы за 5 часов
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
2 отзыва
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
«Смотровую площадку с видом на Большой Утриш Храм святой Варвары, где находиться источник с целебной водой»
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200 за человека
Путешествие в заказник Большой Утриш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
«Я предлагаю вам увлекательную авто-пешеходную экскурсию в заповедную зону Анапского района к заказнику Большой Утриш, где мы проведем пешеходную часть нашей экскурсии»
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Природные чудеса Большого Утриша и Кипарисового озера в Анапе
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«На территории заповедника Большой Утриш находится единственный сохранившийся в Северном Причерноморье можжевелово-фисташковый лес, в котором произрастают более сотни видов деревьев и кустарников»
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Горные красоты Анапы
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
«В ходе этой экскурсии мы познакомимся с "уголком средиземноморья" в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В Утриш из Анапы: можжевельники, дельфины и морские котики
Погрузитесь в мир природы и волшебства во время экскурсии в Утриш. Вас ждут незабываемые встречи с дельфинами и прогулки среди можжевельников
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
«По пути остановимся на двух смотровых площадках, где как на ладони вы увидите Анапу и Утриш»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Что вас ожидает: Природа во всей своей красе Остров Большой Утриш — это место, где сказка сливается с реальностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
    читать дальше

    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
    Прекрасная экскурсия. Спасибо Владимиру за отлично проведённое время. Отдельная благодарность Александру из Семигорья.
  • Е
    Ефанова
    24 мая 2024
    Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
    Все понравилось, гиду жирный плюс.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
    Здравствуйте. Нам очень понравилось! Михаил, отдельно, Вам, СПАСИБО!!! Лучший экскурсовод!
  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
    Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
    Довольно грамотные и терпеливые инструктора, положительных впечатлений осталось множество. Единственное пожелание, поставьте рядом туалет.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Утриш»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Утриш" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 1 000 до 11 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 700 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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