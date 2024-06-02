По популярности

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 6.5 часов 23 отзыва Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау Начало: Памятник Ленину, Анапа «Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация» 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре Начало: От места вашего проживания «, дегустация в поместье Голубицкое — 1500 руб» 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов Начало: От отеля «По желанию отправитесь на дегустацию сыров, приобретете прекрасные вина и посетите ресторан при усадьбе» 9 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина Начало: Анапское шоссе 14 «На дегустации допускаются путешественники от 18 лет» 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 4 отзыва Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин Начало: Г. Анапа «В завершение вас ждет дегустационный зал в Марьиной роще, где вы попробуете местные сухие, десертные и игристые вина» 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 5 часов 25 отзывов Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии «Дополнительные расходы: дегустация вина — от 300 рублей за человека» 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина Начало: От отеля «На дегустацию допускаются путешественники старше 18 лет» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией Начало: В районе Анапского шоссе «А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела» 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой «Побываете на знаменитой гравитационной винодельне с авторским оборудованием, раскроете секреты местного производства, попробуете вино и нежнейший сыр» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья «Приглашаю в путешествие, сочетающее историю, гастрономию и природу Черноморского побережья» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами Начало: Анапа, Анапское шоссе 14 «Наш маршрут: Усадьба Семигорья — вы окажитесь в живописном уголке и увидите, как возделывают виноград, рассмотрите причудливую архитектуру летнего бара и зимнего ресторана» Расписание: В удобное для туристов время 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино» Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Долина Лефкадия - отдых со вкусом Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Об экскурсии Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации» Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу. 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Из Анапы в Долину Лефкадия Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 «В конце дня вас ждет дегустация местного вина с сыром, произведенным на фермах долины Лефкадия» Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор" Начало: От места отдыха туристов, в черте города «Дегустация вин Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине» Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 9 часов Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы «Входные билеты и дегустации не включены в стоимость: Поместье Голубицкое — 930 руб» 11 900 ₽ за всё до 8 чел.