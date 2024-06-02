1 чел.
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Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
«, дегустация в поместье Голубицкое — 1500 руб»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«По желанию отправитесь на дегустацию сыров, приобретете прекрасные вина и посетите ресторан при усадьбе»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«На дегустации допускаются путешественники от 18 лет»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
«В завершение вас ждет дегустационный зал в Марьиной роще, где вы попробуете местные сухие, десертные и игристые вина»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
«Дополнительные расходы: дегустация вина — от 300 рублей за человека»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«На дегустацию допускаются путешественники старше 18 лет»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
«Побываете на знаменитой гравитационной винодельне с авторским оборудованием, раскроете секреты местного производства, попробуете вино и нежнейший сыр»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
«Приглашаю в путешествие, сочетающее историю, гастрономию и природу Черноморского побережья»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор
Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
«Наш маршрут: Усадьба Семигорья — вы окажитесь в живописном уголке и увидите, как возделывают виноград, рассмотрите причудливую архитектуру летнего бара и зимнего ресторана»
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Только здесь во всей полноте вы ощутите его вкус и букет, где слились и сок виноградной ягоды и медовый запах полевых цветов, тепло южного солнца и прохлада подвалов, в которых родилось и вызрело вино»
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Об экскурсии Потрясающая природа, интересные локации, знаменитая на весь мир винодельня и дегустации»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы в Долину Лефкадия
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«В конце дня вас ждет дегустация местного вина с сыром, произведенным на фермах долины Лефкадия»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Дегустация вин Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине»
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы
Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
«Входные билеты и дегустации не включены в стоимость: Поместье Голубицкое — 930 руб»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину
«Затем нас ждет дегустация вина и улиток»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
- ЛЛюдмила27 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ООльга26 мая 2024Прекрасная экскурсия. Спасибо Владимиру за отлично проведённое время. Отдельная благодарность Александру из Семигорья.
- ННадежда24 мая 2024Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
- ААртур11 мая 2024Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Анапе в категории "Гастрономические" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 7 000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Анапы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024