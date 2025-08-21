Что вас ждёт? Мы заберём вас с вашего адреса и отправимся на дегустацию вина на Arcaxi, а далее едем в долину Голубого озера площадью 0,08 километров и глубиной 12 метров. Здесь можно перекусить, покупаться и покататься на зип-лайне, а также на катамаранах. Далее вы побываете на смотровой площадке Steps, которая находится между островом Утриш и Анапой. Иногда здесь можно встретить диких животных. Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и отправляйтесь в путь! Важная информация:

Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.