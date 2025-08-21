Экскурсия начинается с дегустации вина Арцах, чтобы расслабиться перед поездкой к Голубому озеру. Здесь вы сможете купаться, кататься на зип-лайне и катамаранах. В завершение посетите смотровую площадку Steps с видом на остров Утриш и Анапу. Это идеальный тур для тех, кто ищет активный отдых и новые впечатления. Не забудьте взять купальные принадлежности
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация вина Арцах
- 🏊 Купание в Голубом озере
- 🚴 Катание на зип-лайне
- 🚣 Прогулка на катамаране
- 🌄 Виды со смотровой площадки
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Смотровая площадка Steps
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы заберём вас с вашего адреса и отправимся на дегустацию вина на Arcaxi, а далее едем в долину Голубого озера площадью 0,08 километров и глубиной 12 метров. Здесь можно перекусить, покупаться и покататься на зип-лайне, а также на катамаранах. Далее вы побываете на смотровой площадке Steps, которая находится между островом Утриш и Анапой. Иногда здесь можно встретить диких животных. Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и отправляйтесь в путь! Важная информация:
Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.
Ежедневно в 9:00, 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое (Кипарисовое) озеро
- Горы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Винная дегустация
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед на территории заповедника (за доп. плату)
- Дополнительные услуги (развлечения) на Кипарисовом озере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса проживания
Завершение: Привозим вас на ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 15:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
21 авг 2025
Хорошее развлечение, экстремальные ощущения от поездки
