Начнем с самого начала: нас забрали у отеля и мы отправились в небольшое путешествие!!! Горы, прекрасный вид на море, дегустация вина, озеро, погода шикарная, природа! Очень доброжелательный водитель-гид, рассказал историю про Анапу (очень информативно и интересно), поездка просто шикарная!!! Музыка огонь, хорошая компания! Рекомендую обращаться именно к ним!!! Спасибо Вам большое!!! Олег Вам благодарность за всю поездку!
Отличная экскурсия!
Мы ездили в утреннее время, за нами заехал экскурсовод на джипе, что очень удобно, и мы отправились в путь!
Успели осмотреть два поселка супсех и сукко, насладиться видами с высоты
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800 метров над уровнем моря, увидеть внизу дельфинов, обойти ласточкины гнезда.
Далее мы двинулись в сторону кипарисового озера, где уже кормили огромных рыб и черепах, рассмотрели сами кипарисы и можжевеловую рощу!
Побывали на винодельне, купили вина и меда разных сортов (мы взяли можжевеловый и лавандовый мед).
На обратном пути заехали на святой источник и к монументу где начинаются Кавказские горы!
Рассказчик-водитель- прекрасный душевный человек.
Однозначно рекомендую эту экскурсию!
Вы прекрасно проведете эти 4 часа и уедете довольные дальше изучать окрестности Анапы! 👌
Замечательная экскурсия!!!
Превосходный экскурсовод, множество увлекательных историй. Масса положительных эмоций.
Нам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация вина отличная,очень качественное вино и вкусная рыба. Всем советуем!
Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!
Великолепная, насыщенная драйвовая экскурсия на УАЗ патриот без крыши! Экскурсовод отвечал на все вопросы, очень позитивный. Необыкновенной красоты места! Минус один, на мой взгляд надо предупреждать заранее, что кипарисовое озеро без воды 😊
Только что вернулась из поездки на внедорожнике к Кипарисовому озеру и Ласточкиным гнездам. Пишу отзыв по горячим следам)
Сразу скажу, что это не экскурсия в классическом понимании, а видовая поездка. Организация
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хорошая, несколько раз позвонили, предупредили, чтобы взяла кофту, забрали от места жительства, оставили место рядом с водителем, за что отдельное спасибо!
Водитель Александр- ас, с чувством юмора, на вопросы отвечал со знанием дела, всё объяснял подробно. Музыка в машине прикольная, современная, громкая- всё как надо для такой поездки)
Отдельно скажу про участок пути по бездорожью) Для меня это целое приключение, выход из зоны комфорта, который усиливался сидением рядом с водителем. Но это того стоило, чтобы увидеть всю красоту в лобовое стекло!
На озере у нас было времени целый час, вполне достаточно для самостоятельной прогулки. У Ласточкиных гнезд тоже достаточно времени, чтобы сфотографироваться и насладиться видами. Ещё было несколько смотровых площадок с шикарными видами, храм Великомученицы Варвары со святым источником, где можно было набрать водички, и несколько дегустация (вино, сыр, мед)
В целом впечатление от поездки отличное! Спасибо вам, ребята! Успехов и процветания.
Добрый день! Начало поездки немного было спорченно долгим ожиданием транспорта, но заботливый экскурсовод-водитель Александр исправил ситуацию. Так как машина была открытая, о чем нас не предупредили, а утро 24 сентября уже достачно прохладное, Александр заботливо предложил свою кофту. Маршрут богат памятными местами: озеро с кипарисами, лысая гора(ласточкины гнёзда), орёл начала гор Кавказа, дегустация мёда, сыра и вина.
Были сомнения ехать или нет. После поездки даже не сомневалась, что сделала правильный выбор. Александр- отличный водитель, он же экскурсовод, он же знаток вкусного вина, он же фотограф, он же кормилец рыб на кипарисовом озере, ещё можно ему и в риэлторы податься. Все рассказал, показал, внёс долю адреналина по внедорожью. Отличная поездка.
Были на экскурсии с сыном, нам очень понравилось👍 Приехали аж с Дальнего Востока, не зря🧳 Мы посетили ласточкины гнёзда, откуда открывается великолепный вид🌄 Затем посетили памятные места недалеко, везде можно сделать красивые фото📷, потому что водитель делает остановки🚘 В том числе кипарисовое озеро🌳 В общем мы получили от экскурсии непередаваемые эмоции 🔥💣🚀
Хочется выразить благодарность от лица дальневосточников,за прекрасное время проведенное на экскурсии. Это не забудиться точно. Забрали прямо с отеля и отвезли обратно. Водитель общительный,музыка зачёт!!! Дети в восторге. Ехали в открытом багажнике,как пикап, и не пожалели, виды сумасшедшие! Вау эффект вы точно получите. Приедем на отдых на следующий год, обязательно опять поедем. Жаль что телефон не передаёт этих красот!!!
Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!
Ездили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали много нового. Однозначно рекомендую!
Красивые виды (погода поспособствовала), есть места, куда реально лучше проехать на внедорожнике (ласточкины гнезда). Многое в таких экскурсиях играет гид (спасибо Константину). Побывали даже на дигустации вина и меда (интересно).
Если скучаете дома или ищите разнообразие, на такие экскурсии (6 человек) двумя руками ЗА!!!
17.09.24 была экскурсия на внедорожнике, ребята если кто то будет говорить что не понравилось что все плохо НЕ ВЕРТЕ было все круто эмоции зашкаливали наш ГИД Александр рассказал, показал и
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все это было ненавязчиво и притягательно, повторюсь еще раз рекомендую всем заряд позитива обеспечен под впечатлением до сей поры. Спасибо организаторам за показ таких красивых мес в живую не на фото.