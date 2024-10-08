🏞️ Потрясающие панорамы Чёрного моря 🚙 Увлекательное путешествие на внедорожнике 🍷 Дегустация вина, сыра и мёда 🌲 Купание в Кипарисовом озере 💧 Посещение святого источника

В этой поездке вы увидите потрясающие панорамы Чёрного моря и Анапской бухты с высоты 300 метров.Заповедное Кипарисовое озеро с кипарисами, завезёнными из Северной Америки, станет изюминкой маршрута.Также посетите святой источник

Великомученицы Варвары и насладитесь дегустацией домашнего вина, сыра и мёда на семейной винодельне. В ходе экскурсии вас ждут исторические справки и интересные факты, но в меру, чтобы не нарушать очарования этих мест

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Ваш представитель в Анапе

Константин Ваш представитель в Анапе

Время начала: 08:30, 14:30

Описание экскурсии

Смотровая площадка «Ласточкины гнезда». На высоте 300 м над уровнем моря вы полюбуетесь потрясающими видами моря и Анапской бухты.

Поклонный крест и выставка старинных колоколов — ещё одна панорамная точка, откуда открывается лучший вид на Анапу.

Стелла «Золотой орёл» — место начала Кавказских гор.

Заповедное Кипарисовое озеро возле села Сукко — изюминка нашего маршрута. Деревья, растущие вокруг него, завезены из Северной Америки. У вас будет около часа, чтобы искупаться, прогуляться возле кипарисов и сфотографироваться. При желании можно поплавать на катамаране или лодке.

Святой источник Великомученицы Варвары, где можно набрать свежей воды и умыться после дороги.

В середине поездки мы заедем на частную винодельню, где вас будет ждать 20-минутная дегустация домашнего вина, сыра и мёда.

Организационные детали

В стоимость входят: услуги гида, трансфер из Анапы/Витязево/Джемете на внедорожнике УАЗ «Патриот», дегустация на винодельне

Если в группе больше 8 человек, проездка пройдёт на 2 автомобилях

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы