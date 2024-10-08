К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике

Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
В этой поездке вы увидите потрясающие панорамы Чёрного моря и Анапской бухты с высоты 300 метров.

Заповедное Кипарисовое озеро с кипарисами, завезёнными из Северной Америки, станет изюминкой маршрута.

Также посетите святой источник
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Великомученицы Варвары и насладитесь дегустацией домашнего вина, сыра и мёда на семейной винодельне.

В ходе экскурсии вас ждут исторические справки и интересные факты, но в меру, чтобы не нарушать очарования этих мест

4.85
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Потрясающие панорамы Чёрного моря
  • 🚙 Увлекательное путешествие на внедорожнике
  • 🍷 Дегустация вина, сыра и мёда
  • 🌲 Купание в Кипарисовом озере
  • 💧 Посещение святого источника
    • К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30, 14:30

    Что можно увидеть

  • Смотровая площадка «Ласточкины гнезда»
  • Поклонный крест и выставка старинных колоколов
  • Стелла «Золотой орёл»
  • Заповедное Кипарисовое озеро
  • Святой источник Великомученицы Варвары

    • Описание экскурсии

    Смотровая площадка «Ласточкины гнезда». На высоте 300 м над уровнем моря вы полюбуетесь потрясающими видами моря и Анапской бухты.

    Поклонный крест и выставка старинных колоколов — ещё одна панорамная точка, откуда открывается лучший вид на Анапу.

    Стелла «Золотой орёл» — место начала Кавказских гор.

    Заповедное Кипарисовое озеро возле села Сукко — изюминка нашего маршрута. Деревья, растущие вокруг него, завезены из Северной Америки. У вас будет около часа, чтобы искупаться, прогуляться возле кипарисов и сфотографироваться. При желании можно поплавать на катамаране или лодке.

    Святой источник Великомученицы Варвары, где можно набрать свежей воды и умыться после дороги.

    В середине поездки мы заедем на частную винодельню, где вас будет ждать 20-минутная дегустация домашнего вина, сыра и мёда.

    Организационные детали

    • В стоимость входят: услуги гида, трансфер из Анапы/Витязево/Джемете на внедорожнике УАЗ «Патриот», дегустация на винодельне
    • Если в группе больше 8 человек, проездка пройдёт на 2 автомобилях
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    Дополнительные расходы

    • Въезд на озеро — 100 ₽ за чел.
    • Прогулка на лодке или катамаране (по желанию) — цены по запросу

    ежедневно в 08:30 и 14:30

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Анапе/Витязево/Джемете
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:30 и 14:30
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 34 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

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    Н
    8 окт 2024
    Начнем с самого начала: нас забрали у отеля и мы отправились в небольшое путешествие!!! Горы, прекрасный вид на море, дегустация вина, озеро, погода шикарная, природа! Очень доброжелательный водитель-гид, рассказал историю про Анапу (очень информативно и интересно), поездка просто шикарная!!! Музыка огонь, хорошая компания! Рекомендую обращаться именно к ним!!! Спасибо Вам большое!!! Олег Вам благодарность за всю поездку!
    Оксана
    7 окт 2024
    Отличная экскурсия!
    Мы ездили в утреннее время, за нами заехал экскурсовод на джипе, что очень удобно, и мы отправились в путь!
    Успели осмотреть два поселка супсех и сукко, насладиться видами с высоты
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    800 метров над уровнем моря, увидеть внизу дельфинов, обойти ласточкины гнезда.
    Далее мы двинулись в сторону кипарисового озера, где уже кормили огромных рыб и черепах, рассмотрели сами кипарисы и можжевеловую рощу!
    Побывали на винодельне, купили вина и меда разных сортов (мы взяли можжевеловый и лавандовый мед).
    На обратном пути заехали на святой источник и к монументу где начинаются Кавказские горы!
    Рассказчик-водитель- прекрасный душевный человек.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию!
    Вы прекрасно проведете эти 4 часа и уедете довольные дальше изучать окрестности Анапы! 👌

    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
    Е
    6 окт 2024
    Замечательная экскурсия!!!
    Превосходный экскурсовод, множество увлекательных историй. Масса положительных эмоций.
    Замечательная экскурсия!!!Замечательная экскурсия!!!Замечательная экскурсия!!!Замечательная экскурсия!!!Замечательная экскурсия!!!
    С
    1 окт 2024
    Нам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация вина отличная,очень качественное вино и вкусная рыба. Всем советуем!
    Нам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация винаНам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация винаНам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация винаНам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация винаНам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация винаНам очень понравилось,можно за пол дня посмотреть все достопримечательности Анапы, виды шикарные,гид все рассказал,показал. Дегустация вина
    Петриенко
    29 сен 2024
    Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!
    Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!Спасибо огромное!! Поездка была отличная, рекомендую!
    В
    27 сен 2024
    Великолепная, насыщенная драйвовая экскурсия на УАЗ патриот без крыши! Экскурсовод отвечал на все вопросы, очень позитивный. Необыкновенной красоты места! Минус один, на мой взгляд надо предупреждать заранее, что кипарисовое озеро без воды 😊
    Е
    25 сен 2024
    Только что вернулась из поездки на внедорожнике к Кипарисовому озеру и Ласточкиным гнездам. Пишу отзыв по горячим следам)
    Сразу скажу, что это не экскурсия в классическом понимании, а видовая поездка. Организация
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    хорошая, несколько раз позвонили, предупредили, чтобы взяла кофту, забрали от места жительства, оставили место рядом с водителем, за что отдельное спасибо!
    Водитель Александр- ас, с чувством юмора, на вопросы отвечал со знанием дела, всё объяснял подробно. Музыка в машине прикольная, современная, громкая- всё как надо для такой поездки)
    Отдельно скажу про участок пути по бездорожью) Для меня это целое приключение, выход из зоны комфорта, который усиливался сидением рядом с водителем. Но это того стоило, чтобы увидеть всю красоту в лобовое стекло!
    На озере у нас было времени целый час, вполне достаточно для самостоятельной прогулки. У Ласточкиных гнезд тоже достаточно времени, чтобы сфотографироваться и насладиться видами. Ещё было несколько смотровых площадок с шикарными видами, храм Великомученицы Варвары со святым источником, где можно было набрать водички, и несколько дегустация (вино, сыр, мед)
    В целом впечатление от поездки отличное! Спасибо вам, ребята! Успехов и процветания.

    Л
    25 сен 2024
    Добрый день! Начало поездки немного было спорченно долгим ожиданием транспорта, но заботливый экскурсовод-водитель Александр исправил ситуацию. Так как машина была открытая, о чем нас не предупредили, а утро 24 сентября уже достачно прохладное, Александр заботливо предложил свою кофту. Маршрут богат памятными местами: озеро с кипарисами, лысая гора(ласточкины гнёзда), орёл начала гор Кавказа, дегустация мёда, сыра и вина.
    Добрый день! Начало поездки немного было спорченно долгим ожиданием транспорта, но заботливый экскурсовод-водитель Александр исправил ситуацию.Добрый день! Начало поездки немного было спорченно долгим ожиданием транспорта, но заботливый экскурсовод-водитель Александр исправил ситуацию.
    Виталия
    23 сен 2024
    Были сомнения ехать или нет. После поездки даже не сомневалась, что сделала правильный выбор. Александр- отличный водитель, он же экскурсовод, он же знаток вкусного вина, он же фотограф, он же кормилец рыб на кипарисовом озере, ещё можно ему и в риэлторы податься. Все рассказал, показал, внёс долю адреналина по внедорожью. Отличная поездка.
    Е
    23 сен 2024
    Были на экскурсии с сыном, нам очень понравилось👍 Приехали аж с Дальнего Востока, не зря🧳 Мы посетили ласточкины гнёзда, откуда открывается великолепный вид🌄 Затем посетили памятные места недалеко, везде можно сделать красивые фото📷, потому что водитель делает остановки🚘 В том числе кипарисовое озеро🌳 В общем мы получили от экскурсии непередаваемые эмоции 🔥💣🚀
    Были на экскурсии с сыном, нам очень понравилось👍 Приехали аж с Дальнего Востока, не зря🧳 МыБыли на экскурсии с сыном, нам очень понравилось👍 Приехали аж с Дальнего Востока, не зря🧳 МыБыли на экскурсии с сыном, нам очень понравилось👍 Приехали аж с Дальнего Востока, не зря🧳 МыБыли на экскурсии с сыном, нам очень понравилось👍 Приехали аж с Дальнего Востока, не зря🧳 Мы
    Л
    22 сен 2024
    Хочется выразить благодарность от лица дальневосточников,за прекрасное время проведенное на экскурсии. Это не забудиться точно. Забрали прямо с отеля и отвезли обратно. Водитель общительный,музыка зачёт!!! Дети в восторге. Ехали в открытом багажнике,как пикап, и не пожалели, виды сумасшедшие! Вау эффект вы точно получите. Приедем на отдых на следующий год, обязательно опять поедем. Жаль что телефон не передаёт этих красот!!!
    Хочется выразить благодарность от лица дальневосточников,за прекрасное время проведенное на экскурсии. Это не забудиться точно. ЗабралиХочется выразить благодарность от лица дальневосточников,за прекрасное время проведенное на экскурсии. Это не забудиться точно. ЗабралиХочется выразить благодарность от лица дальневосточников,за прекрасное время проведенное на экскурсии. Это не забудиться точно. Забрали
    И
    21 сен 2024
    Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!
    Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!Прекрасно прошла поездка! Отличный гид🥰тёплые эмоции!!
    С
    20 сен 2024
    Ездили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали много нового. Однозначно рекомендую!
    Ездили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали многоЕздили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали многоЕздили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали многоЕздили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали многоЕздили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали многоЕздили на Ласточкино гнездо и Кипаросово озеро. Очень понравился гид Константин. Расказывал очень интересно. Узнали много
    Мартынова
    20 сен 2024
    Красивые виды (погода поспособствовала), есть места, куда реально лучше проехать на внедорожнике (ласточкины гнезда). Многое в таких экскурсиях играет гид (спасибо Константину). Побывали даже на дигустации вина и меда (интересно).
    Если скучаете дома или ищите разнообразие, на такие экскурсии (6 человек) двумя руками ЗА!!!
    Красивые виды (погода поспособствовала), есть места, куда реально лучше проехать на внедорожнике (ласточкины гнезда). Многое вКрасивые виды (погода поспособствовала), есть места, куда реально лучше проехать на внедорожнике (ласточкины гнезда). Многое вКрасивые виды (погода поспособствовала), есть места, куда реально лучше проехать на внедорожнике (ласточкины гнезда). Многое вКрасивые виды (погода поспособствовала), есть места, куда реально лучше проехать на внедорожнике (ласточкины гнезда). Многое в
    Оксана
    18 сен 2024
    17.09.24 была экскурсия на внедорожнике, ребята если кто то будет говорить что не понравилось что все плохо НЕ ВЕРТЕ было все круто эмоции зашкаливали наш ГИД Александр рассказал, показал и
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    все это было ненавязчиво и притягательно, повторюсь еще раз рекомендую всем заряд позитива обеспечен под впечатлением до сей поры. Спасибо организаторам за показ таких красивых мес в живую не на фото.

    Входит в следующие категории Анапы

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