Гора Шизе: Тур медитация

Гора Шизе

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Ответы на вопросы
Гора Шизе — одна из самых известных гор в окрестностях Сочи.

Из-за своей суровой красоты, гора Шизе является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Краснодарского края.
Гора Шизе: Тур медитация
Гора Шизе: Тур медитация
Гора Шизе: Тур медитация
Гора Шизе: Тур медитация
Ближайшие даты:
13
апр
20
апр
27
апр
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Долина курганов
  • Непосредственно саму гору и вид с высоты птичьего полета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Приглашаем Вас присоединится к нашему туру и испытать на себе воздействие «места силы» на человека. Мы подготовили специальную программу на вершине горы, которая вернет Вас к истокам своего «Я»! Вы почувствуете прилив сил и понимание своего предназначения в Жизни.

Важная информация:

  • Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
  • Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой.

По четвергам в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чаепитие с вкусными снеками
  • Горячий обед
  • Обратный трансфер до места начала похода
Что не входит
  • Одежда
  • Обувь и головные уборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапское ш. , 14, Анапа
Завершение: Трансфер до дома
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
  • Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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