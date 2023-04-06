Гора Шизе
Гора Шизе — одна из самых известных гор в окрестностях Сочи.
Из-за своей суровой красоты, гора Шизе является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Краснодарского края.
Из-за своей суровой красоты, гора Шизе является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Краснодарского края.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Долина курганов
- Непосредственно саму гору и вид с высоты птичьего полета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Приглашаем Вас присоединится к нашему туру и испытать на себе воздействие «места силы» на человека. Мы подготовили специальную программу на вершине горы, которая вернет Вас к истокам своего «Я»! Вы почувствуете прилив сил и понимание своего предназначения в Жизни.
Важная информация:
- Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
- Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой.
По четвергам в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Чаепитие с вкусными снеками
- Горячий обед
- Обратный трансфер до места начала похода
- Что не входит
- Одежда
- Обувь и головные уборы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анапское ш. , 14, АнапаЗавершение: Трансфер до дома
- Когда и сколько длится?
- Когда: По четвергам в 8:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
- Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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