Прогулка по заказнику Большой Утриш

Большой Утриш - живописный уголок Анапы, где горы, море и можжевеловые леса слились воедино. Поднимитесь на гору Солдатская и насладитесь видами
Большой Утриш - это уникальное место, где можно увидеть слияние гор, моря и можжевеловых лесов.

На экскурсии вы подниметесь на гору Солдатская, спуститесь к берегу моря и полюбуетесь реликтовыми деревьями.

В процессе
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прогулки гид расскажет о флоре и фауне региона, а также об истории людей, живших на этих землях.

Экскурсия включает участки с крутыми горными склонами, поэтому она может быть сложной для детей до 12 лет, пожилых людей и гостей с низкой физической активностью. До места старта и финиша нужно добраться самостоятельно, но по запросу возможен трансфер

4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по можжевеловому лесу
  • ⛰️ Подъем на гору Солдатская
  • 🌊 Купание в море
  • 📚 Истории о местных жителях
  • 🔍 Изучение флоры и фауны
    • Прогулка по заказнику Большой Утриш
    Прогулка по заказнику Большой Утриш
    Прогулка по заказнику Большой Утриш
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Гора Солдатская
  • Берег моря
  • Реликтовые деревья

    • Описание экскурсии

    За 3 часа вы:

    • погуляете по можжевеловому лесу
    • подниметесь на гору Солдатская
    • насладитесь живописными видами со смотровых площадок
    • искупаетесь в море (по желанию)
    • узнаете истории людей, живших на этих землях
    • расшифруете особенности флоры, фауны и геологии региона

    И это далеко не всё!

    Организационные детали

    • На тропе необходимо преодолевать участки с крутыми горными склонами. Детям до 12 лет, пожилым людям и гостям с низкой физической активностью может быть сложно
    • До места старта и финиша (10 км от Анапы) вам нужно добраться самостоятельно: на личном авто или такси
    • По запросу я могу организовать трансфер. Детали уточняйте в личном сообщении

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Между Сукко и Большим Утришем
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Дмитрий
    15 сен 2024
    Психоделическая прогулка по поросшим можжевельником и фисташковым деревом холмам в районе первой смотровой площадки на шоссе Сукко--Б. Утриш. Экскурсовод подробно рассказывает про флору, фауну, геологию и географию района Анапы, демонстрирует
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    фотографии видов фауны. Десяток видовых точек, полян, причудливо изогнутые от ветра или еще чего столетние можжевельники, обрывистый берег, в конце происходит спуск к дикому пляжу по крутой каменистой тропе. Непринужденная беседа с образованным собеседником.

    В общем, это "кино не для всех". Мне конкретно понравилось.

    Психоделическая прогулка по поросшим можжевельником и фисташковым деревом холмам в районе первой смотровой площадки на шоссеПсиходелическая прогулка по поросшим можжевельником и фисташковым деревом холмам в районе первой смотровой площадки на шоссеПсиходелическая прогулка по поросшим можжевельником и фисташковым деревом холмам в районе первой смотровой площадки на шоссеПсиходелическая прогулка по поросшим можжевельником и фисташковым деревом холмам в районе первой смотровой площадки на шоссе

    Входит в следующие категории Анапы

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