Прогулка по заказнику Большой Утриш

Большой Утриш - это уникальное место, где можно увидеть слияние гор, моря и можжевеловых лесов.
На экскурсии вы подниметесь на гору Солдатская, спуститесь к берегу моря и полюбуетесь реликтовыми деревьями.
В процессе
На экскурсии вы подниметесь на гору Солдатская, спуститесь к берегу моря и полюбуетесь реликтовыми деревьями.
В процессе
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
За 3 часа вы:
- погуляете по можжевеловому лесу
- подниметесь на гору Солдатская
- насладитесь живописными видами со смотровых площадок
- искупаетесь в море (по желанию)
- узнаете истории людей, живших на этих землях
- расшифруете особенности флоры, фауны и геологии региона
И это далеко не всё!
Организационные детали
- На тропе необходимо преодолевать участки с крутыми горными склонами. Детям до 12 лет, пожилым людям и гостям с низкой физической активностью может быть сложно
- До места старта и финиша (10 км от Анапы) вам нужно добраться самостоятельно: на личном авто или такси
- По запросу я могу организовать трансфер. Детали уточняйте в личном сообщении
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Между Сукко и Большим Утришем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Анапе
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я лицензированный гид в Сукко и Утрише. С радостью покажу вам красоту местной природы и поделюсь своими знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
15 сен 2024
Психоделическая прогулка по поросшим можжевельником и фисташковым деревом холмам в районе первой смотровой площадки на шоссе Сукко--Б. Утриш. Экскурсовод подробно рассказывает про флору, фауну, геологию и географию района Анапы, демонстрирует
Входит в следующие категории Анапы
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