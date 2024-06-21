Чёрноморская жемчужина

Парк Аlean — это уникальное пространство для отдыха. Парк, вдохновленный природой! Здесь можно прогуляться по извилистой аллее, сделать памятные кадры в фотозонах из гнутых сосновых веток, оставить угощение для белок и птиц, а также устроить интересный досуг детям.

Памятник Отдыхающему. По мнению скульпторов, именно так выглядит типичный турист — лениво валяющийся на теплом песочке, забывший о проблемах и неурядицах. Памятник выполнен в виде 8-метровой скульптуры загоревшего мужчины, среднюю часть тела которого прикрывают галька и белоснежная ковбойская шляпа.

Поющие фонтаны. Композиция состоит из одного большого фонтана диаметром 23 м. и 4 малых — диаметром 6 м. каждый. Днем они работают в обычном режиме, освежая прогуливающихся по Центральному скверу курортников приятным прохладным туманом. А с наступлением сумерек начинается волшебство. Теплый южный вечер становится еще прекрасней, благодаря фееричной, напоминающий пламя, игре света.

Памятник «Белая шляпа». Памятник «Белая шляпа» в Анапе представляет собой огромный валун, на который одета белая шляпа, весом в 200 килограмм, а размером практически полтора метра. Надпись на памятнике гласит: «Та самая белая шляпа».

Стела «Город воинской славы». Памятник в Анапе представляет собой постамент с барельефами, на котором возвышается стела с государственным гербом Российской федерации. На квадратном постаменте стелы «города воинской славы» в Анапе можно рассмотреть медные барельефы, на которых изображены главные военные события, прославившие город за всю долгую историю.

Цветочные часы — это круглая клумба, с разнообразными цветами. Это не обычный элемент ландшафтного дизайна, потому что спрятанный под землей механизм вращает огромные стрелки, напоминая о том, что пора на море • Памятник основателю курорта Анапа, кубанскому врачу Владимиру Адольфовичу Будзинскому человеку, с которого началась история Анапы, как города-курорта.

Триумфальная арка. Посвящена победе русского оружия в русско-турецких войнах.

Храм Онуфрия Великого — самый древний православный храм города, история создания которого началась ещё в 1829 году.

Питьевой бювет — специальное здание, питьевой павильон над скважиной с минеральной, артезианской водой или очень близко к ней. Источник защищен от внешнего воздействия, а выходящая на поверхность жидкость обладает целебными свойствами.

Набережная, которая одета в гранит и украшена фонарями, изящными скульптурами и фонтанами. Аллеи декорированы фигурными композициями из цветов — плодом фантазии местных флористов. «Рыба-кит», «Слон», «Осьминог», «Дельфин» — эти персонажи успели полюбиться туристам, и каждый год появляются новые.

Маяк. Черно-белый маяк расположен на очень живописном скалистом мысе, а под ним раскинулся каменистый пляж. Особенно прекрасен маяк и его окрестности на рассвете и на закате. У подножия маяка расположена смотровая площадка - отсюда хорошо просматривается открытое море и видны скалы Лысой горы.

Ласточкины гнезда — это необычный природный памятник. Ласточкины гнёзда — прекрасная возможность полюбоваться окружающим пейзажем с высоты 319 м. над уровнем моря, это самая популярная в городе видовая площадка. С площадки для осмотра открываются красивые виды на город, бескрайние морские просторы.

Памятник Начало Кавказских гор. Памятник-стела «Парящему орлу» был установлен недалеко от Анапы 1 июня 2013 года. Памятник обозначает начало Кавказских гор. Стела выполнена из металла и бетона и имеет высоту около 3 метров. На вершине стелы расположен орел, который парит в небе, расправив крылья. Важная информация:• Рекомендуем взять с собой воду и перекус.

За дополнительную плату гид-водитель сможет забрать вас с вашего адреса и отвезти обратно.

Самым солнечным и уютным городом на Черном море считается Анапа. Она открывает курортную зону Краснодарского края, куда каждый год приезжают отдыхать миллионы туристов. По одну сторону Анапы тянутся зеленые Кавказские горы. По другую тихо плещется синее море, будто кайма на платье из золотого песка. Пляжи здесь прекрасные: широкие и чистые. Соединяясь между собой, они образуют бухту, в которой не бывает сильного ветра, а вода в середине лета, словно в горячей ванне, доходит до +28 градусов. Что вы увидите:• Сквер военной техники. Здесь размещено большое количество экспонатов военной техники. Здесь находится более десятка экземпляров техники: танки, БТР, БПМ, гаубицы, самолеты, вертолеты, системы залпового огня, пушки и артиллерийские орудия.