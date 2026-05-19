Всего за полдня мы с вами побываем на раскопках античного города Горгиппия, осмотрим русско-турецкие ворота и поговорим о том, как устроена лечебно-оздоровительная система в наши дни. А после прогулки по набережной вы на кораблике отправитесь на прогулку по морским просторам Анапы.
Описание экскурсииАнапа — больше чем курортный городок История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. Экскурсия поможет вам узнать больше о культуре и истории курорта, которые удивят вас своей древностью. Археологический музей-заповедник Горгиппия — это 1,6 га заповедной территории, наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Далее мы увидим Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм в городе Анапа Краснодарского края, старейший православный храм города. Далее в программе экскурсии: памятник основателю города Будзинскому, маяк, набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в завершение экскурсии вас ждёт морская прогулка. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
В любой удобный день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Раскопки древнего города Горгиппия
- Онуфриевский храм
- Памятник основателю города Будзинскому
- Маяк
- Набережные
- Памятник Русские ворота
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Морская прогулка: 1200 руб/взрослый, 800 руб/детский (3-12 лет)
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры)
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный день
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Добрый день! Экскурсия была невероятно интересной и насыщенной. Узнали много интересного об истории Анапы, проехали по разным локациям на набережной, поднялись в горы и посетили исторический музей в центре. Это
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все прошло как запланировано. Наталья умница. Изначально возникло недопонимание, из-за того, что экскурсия была без морской прогулки. Но Наталья внимательно выслушала и абсолютно учтиво объяснила, что я сама невнимательно прочитала о том, что она за дополнительную плату. И тут я согласна, что я сама упустила. Спасибо за внимательность и тактичность.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурция очень понравилась. Много узнали об истории Анапы,. Ставим с мужем все 5 звезд за эту экскурцию, Наталье огромная благодарность за ее профессионализм, за ее профессиональные исторические знания😊 Спасибо 🙌
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная экскурсия, мне понравилось, даже в дождик небольшой было чудесно) Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии на «Индивидуальная экскурсия по Анапе»
Мини-группа
до 8 чел.
Любимая Анапа
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
13 авг в 08:00
16 авг в 13:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
-10%
4950 ₽ за экскурсию