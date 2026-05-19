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Индивидуальная экскурсия по Анапе

Анапа: индивидуальная экскурсия на раскопки Горгиппии и морскую прогулку
Всего за полдня мы с вами побываем на раскопках античного города Горгиппия, осмотрим русско-турецкие ворота и поговорим о том, как устроена лечебно-оздоровительная система в наши дни. А после прогулки по набережной вы на кораблике отправитесь на прогулку по морским просторам Анапы.
5
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная экскурсия по Анапе

Описание экскурсии

Анапа — больше чем курортный городок История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. Экскурсия поможет вам узнать больше о культуре и истории курорта, которые удивят вас своей древностью. Археологический музей-заповедник Горгиппия — это 1,6 га заповедной территории, наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Далее мы увидим Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм в городе Анапа Краснодарского края, старейший православный храм города. Далее в программе экскурсии: памятник основателю города Будзинскому, маяк, набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в завершение экскурсии вас ждёт морская прогулка. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В любой удобный день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Раскопки древнего города Горгиппия
  • Онуфриевский храм
  • Памятник основателю города Будзинскому
  • Маяк
  • Набережные
  • Памятник Русские ворота
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Морская прогулка: 1200 руб/взрослый, 800 руб/детский (3-12 лет)
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры)
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина, 22
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный день
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
А
Добрый день! Экскурсия была невероятно интересной и насыщенной. Узнали много интересного об истории Анапы, проехали по разным локациям на набережной, поднялись в горы и посетили исторический музей в центре. Это
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было очень познавательно и интересно. Наш гид Наталья-профессионал своего дела. Приятный человек и рассказывала так, что хотелось слушать еще и еще. Экскурсия была смешанной-часть пешком, часть на машине,что было очень комфортно. За 3 часа успели посетить большое количество достопримечательностей. Обязательно буду советовать экскурсии у этого гида!

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А
Все прошло как запланировано. Наталья умница. Изначально возникло недопонимание, из-за того, что экскурсия была без морской прогулки. Но Наталья внимательно выслушала и абсолютно учтиво объяснила, что я сама невнимательно прочитала о том, что она за дополнительную плату. И тут я согласна, что я сама упустила. Спасибо за внимательность и тактичность.
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Ю
Экскурция очень понравилась. Много узнали об истории Анапы,. Ставим с мужем все 5 звезд за эту экскурцию, Наталье огромная благодарность за ее профессионализм, за ее профессиональные исторические знания😊 Спасибо 🙌
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И
Отличная экскурсия, мне понравилось, даже в дождик небольшой было чудесно) Спасибо!
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В
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