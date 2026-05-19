Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Всего за полдня мы с вами побываем на раскопках античного города Горгиппия, осмотрим русско-турецкие ворота и поговорим о том, как устроена лечебно-оздоровительная система в наши дни. А после прогулки по набережной вы на кораблике отправитесь на прогулку по морским просторам Анапы. 5 6 отзывов

Наталья Ваш гид в Анапе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 5500 ₽ выгода 550 ₽ 4950 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 3.5 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Анапа — больше чем курортный городок История города насчитывает более 2500 лет. Синдика, эллинская Горгиппия, генуэзская Мапа, турецкая Анапай, русская Анапа — разные народы оставили свой след в истории. Экскурсия поможет вам узнать больше о культуре и истории курорта, которые удивят вас своей древностью. Археологический музей-заповедник Горгиппия — это 1,6 га заповедной территории, наследие греческой цивилизации. Здесь можно увидеть жилые кварталы, в том числе центральную улицу II–III века, тротуары и дорогу, покрытую плитами. Далее мы увидим Храм Святого Онуфрия Великого — православный действующий храм в городе Анапа Краснодарского края, старейший православный храм города. Далее в программе экскурсии: памятник основателю города Будзинскому, маяк, набережные, памятник османской военной архитектуры XVIII века — Русские ворота. А в завершение экскурсии вас ждёт морская прогулка. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

В любой удобный день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Раскопки древнего города Горгиппия

Онуфриевский храм

Памятник основателю города Будзинскому

Маяк

Набережные

Памятник Русские ворота Что включено Экскурсионное обслуживание

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Морская прогулка: 1200 руб/взрослый, 800 руб/детский (3-12 лет)

Личные расходы (напитки, обед, сувениры) Место начала и завершения? Анапа, ул. Ленина, 22 Когда и сколько длится? Когда: В любой удобный день Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 6 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 6 4 – 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой А Анна читать дальше уменьшить было очень познавательно и интересно. Наш гид Наталья-профессионал своего дела. Приятный человек и рассказывала так, что хотелось слушать еще и еще. Экскурсия была смешанной-часть пешком, часть на машине,что было очень комфортно. За 3 часа успели посетить большое количество достопримечательностей. Обязательно буду советовать экскурсии у этого гида! Добрый день! Экскурсия была невероятно интересной и насыщенной. Узнали много интересного об истории Анапы, проехали по разным локациям на набережной, поднялись в горы и посетили исторический музей в центре. Это Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Анжелла Все прошло как запланировано. Наталья умница. Изначально возникло недопонимание, из-за того, что экскурсия была без морской прогулки. Но Наталья внимательно выслушала и абсолютно учтиво объяснила, что я сама невнимательно прочитала о том, что она за дополнительную плату. И тут я согласна, что я сама упустила. Спасибо за внимательность и тактичность. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ю Юлия Экскурция очень понравилась. Много узнали об истории Анапы,. Ставим с мужем все 5 звезд за эту экскурцию, Наталье огромная благодарность за ее профессионализм, за ее профессиональные исторические знания😊 Спасибо 🙌 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет И Ирина Отличная экскурсия, мне понравилось, даже в дождик небольшой было чудесно) Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Валентина Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Валентина Вам был полезен этот отзыв? Да Нет