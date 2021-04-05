5 отзывов оставили туристы

Анапа — первое знакомство

Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

5
5 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Анапы
История 📖 Анапы хранит множество тайн.

Вы раскроете, что означают загадочные выражения Синдика, эллинская Горгиппия и турецкий Анапай.

Рассмотрите старинный Анакопийский маяк и насладитесь чарующими панорамами со смотровой площадки Супсех.

А если позволит погода, прокатитесь на кораблике по Черному морю и полюбуетесь городом с воды.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство

Что вас ожидает

Самое-самое в Анапе
Вы оцените «визитные карточки» Анапы: раскопки древней Горгиппии, русско-турецкие ворота и Анакопийский маяк. Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город 🏙️ и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор ⛰️. Кроме того, я покажу вам современные санатории и памятник основателю курорта — доктору Будзинскому.

Анапа сквозь века
История 📖 Анапы насчитывает более 2500 лет. Вы совершите путешествие по разным эпохам и представите, как жили здесь люди в эллинские, генуэзские и турецкие времена. А также прикоснетесь к монетам Боспорского царства 4 века до нашей эры! В завершение отправитесь на морскую прогулку 👣, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря 🌊.

Организационные детали

Морская прогулка 👣 зависит от погодных условий и оплачивается дополнительно — 700 р. взрослые, 500 р. дети.

Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство
Анапа — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю все, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
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5 отзывов оставили туристы

5 апр 2021
Отличная экскурсия! Много нового и интересного. Экскурсовод Наталья - очень приятная и доброжелательная, профессионал! большое спасибо!
4 апр 2021
Приехали в Анапу впервые с дочкой 10 лет. Наталья помогла выбрать отличный отель в центре города по разумной цене. Приехала в условленное время к отелю на собственном комфортном автомобиле. Вся наша экскурсия была очень комфортным сочетанием пешеходных прогулок и автомобильной экскурсии. Маршрут очень продуман: только начинаешь уставать от ходьбы, как Наталья приглашает в автомобиль. Рассказ Натальи очень подробный и интересный. Чувствуется любовь к родному городу. Она показала нам все основные достопримечательности в центе Анапы, плюс секретные места. Мы узнали, на каком пляже купаются жители Анапы. В конце экскурсии нас ждал бонус- поездка через районы современной застройки к смотровой площадке, откуда Анапа видна вся как на ладони.
1 апр 2021
Отличный гид, много знает и приятный человек. Сама экскурсия очень понравилась плюс супер погода. Для знакомства с городом очень рекомендую. Спасибо Наталье!)
24 мар 2021
В Анапе не первый раз, но очень хотелось снова познакомиться с красотами, достопримечательностями города. Экскурсия очень понравилась, гид Наталья большая молодец, очень интересно рассказывает и выбранный маршрут гидом очень оставил позитивное настроение. Анапа открылась по новому! Спасибо!
23 мар 2021
С Натальей мы были на обзорной экскурсии по Анапе. Наталья приехала к отелю, с комфортом разместились в автомобиле и поехали на экскурсию. Несколько подпортила впечатление погода, из-за тумана не смогли ничего увидеть на смотровой площадке. Но как экскурсовод, Наталья не властна над погодой))). Гид старалась найти подход даже к двухлетнему малышу, который был с нами на экскурсии. Мы узнали немало интересных фактов про Анапу (раньше представление было об Анапе только как о детской здравнице). Наталья интересный и приятный в общении человек. Большое спасибо за экскурсию, обязательно порекомендуем друзьям и знакомым.

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