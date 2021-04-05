5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Анапе

Вы оцените «визитные карточки» Анапы: раскопки древней Горгиппии, русско-турецкие ворота и Анакопийский маяк. Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город 🏙️ и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор ⛰️. Кроме того, я покажу вам современные санатории и памятник основателю курорта — доктору Будзинскому.

Анапа сквозь века

История 📖 Анапы насчитывает более 2500 лет. Вы совершите путешествие по разным эпохам и представите, как жили здесь люди в эллинские, генуэзские и турецкие времена. А также прикоснетесь к монетам Боспорского царства 4 века до нашей эры! В завершение отправитесь на морскую прогулку 👣, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря 🌊.

Организационные детали

Морская прогулка 👣 зависит от погодных условий и оплачивается дополнительно — 700 р. взрослые, 500 р. дети.