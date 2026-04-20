5 отзывов оставили туристы

Познакомьтесь с Анапой как никогда раньше на этой индивидуальной экскурсии.



Узнайте тайны древней Горгиппии, восхититесь видами с Анакопийского маяка и насладитесь красотой смотровой площадки Супсех.



Вас ждет не только познавательная, но и красочная прогулка по историческим местам, где каждый камень хранит в себе часть истории. Приятным бонусом станет морская прогулка, которая позволит увидеть город с совершенно новой стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться морской прогулкой и живописными видами Анапы в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.