5 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Познакомьтесь с Анапой как никогда раньше на этой индивидуальной экскурсии.
Узнайте тайны древней Горгиппии, восхититесь видами с Анакопийского маяка и насладитесь красотой смотровой площадки Супсех.
Вас ждет не только познавательная, но и красочная прогулка по историческим местам, где каждый камень хранит в себе часть истории. Приятным бонусом станет морская прогулка, которая позволит увидеть город с совершенно новой стороны
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться морской прогулкой и живописными видами Анапы в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Горгиппия
Русско-турецкие ворота
Анакопийский маяк
Смотровая площадка Супсех
Памятник доктору Будзинскому
Описание экскурсии
Самое-самое в Анапе
Вы оцените «визитные карточки» Анапы: раскопки древней Горгиппии, русско-турецкие ворота и Анакопийский маяк. Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор. Кроме того, я покажу вам современные санатории и памятник основателю курорта — доктору Будзинскому.
Анапа сквозь века
История Анапы насчитывает более 2500 лет. Вы совершите путешествие по разным эпохам и представите, как жили здесь люди в эллинские, генуэзские и турецкие времена. А также прикоснетесь к монетам Боспорского царства 4 века до нашей эры! В завершение отправитесь на морскую прогулку, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря.
Организационные детали
Морская прогулка зависит от погодных условий и оплачивается дополнительно — 700 р. взрослые, 500 р. дети.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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1
С
Сергей
Всё супер, получили впечатлений больше чем ожидали!!!
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Ирина
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов. Особенно ценно, что мы проехали по разным районам — увидели и современную часть города, и его исторические уголки. Поездка на автомобиле позволила охватить максимум локаций без спешки и усталости. Профессионализм, глубокие знания и приятная манера подачи информации. Благодарю👍Однозначно рекомендую!
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А
Алексей
Понравилось. Для первого знакомства с Анапой очень достойная экскурсия. Длительность экскурсии три часа вместе с морской прогулкой (1 час). Экскурсовод Сергей.
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А
Альбина
Все очень понравилось, спасибо
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И
Ирина
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах экскурсовод Наталья рассказывала о городе, его истории и реалиях. Человек приятный, образованный, интеллигентный. С читать дальшеуменьшить
вниманием отнеслась к ограничениям, связанным со здоровьем пассажира. Очень хочется поехать с ней на другую интересную экскурсию, тем более - машина удобная, кондиционер работает, водитель Наталья прекрасный.) Скучной была часовая поездка на яхте в море. Просто ушли в море от пирса и вернулись. Хотя море было красивое, а перерыв в экскурсии её слегка разнообразил. И на мой взгляд - поездка на яхте дороговато: 1200 руб. со взрослого, 800 - с ребенка. Экскурсия куда больше понравилась.
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Ирина
Гидом и водителем был Дмитрий. Спасибо ему большое за интересный рассказ и за советы. Экскурсия прошла на отлично, несмотря на не очень гулятельную погоду из-за сильного ветра.