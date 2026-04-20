5 отзывов оставили туристы

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Анапа - первое знакомство

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Познакомьтесь с Анапой как никогда раньше на этой индивидуальной экскурсии.

Узнайте тайны древней Горгиппии, восхититесь видами с Анакопийского маяка и насладитесь красотой смотровой площадки Супсех.

Вас ждет не только познавательная, но и красочная прогулка по историческим местам, где каждый камень хранит в себе часть истории. Приятным бонусом станет морская прогулка, которая позволит увидеть город с совершенно новой стороны
5
55 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность узнать историю Анапы
  • 🏛 Посещение древних раскопок Горгиппии
  • 🌊 Морская прогулка по Черному морю
  • 🏞 Потрясающие виды со смотровой площадки Супсех
  • 🏰 Знакомство с русско-турецкими воротами
  • 🗺 Путешествие по разным историческим эпохам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться морской прогулкой и живописными видами Анапы в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Анапа - первое знакомство
Анапа - первое знакомство
Анапа - первое знакомство

Что можно увидеть

  • Горгиппия
  • Русско-турецкие ворота
  • Анакопийский маяк
  • Смотровая площадка Супсех
  • Памятник доктору Будзинскому

Описание экскурсии

Самое-самое в Анапе

Вы оцените «визитные карточки» Анапы: раскопки древней Горгиппии, русско-турецкие ворота и Анакопийский маяк. Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор. Кроме того, я покажу вам современные санатории и памятник основателю курорта — доктору Будзинскому.

Анапа сквозь века

История Анапы насчитывает более 2500 лет. Вы совершите путешествие по разным эпохам и представите, как жили здесь люди в эллинские, генуэзские и турецкие времена. А также прикоснетесь к монетам Боспорского царства 4 века до нашей эры! В завершение отправитесь на морскую прогулку, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря.

Организационные детали

Морская прогулка зависит от погодных условий и оплачивается дополнительно — 700 р. взрослые, 500 р. дети.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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3
3
2
1
1
С
Всё супер, получили впечатлений больше чем ожидали!!!
Всё супер, получили впечатлений больше чем ожидали!!!
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Ирина
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
Особенно ценно, что мы проехали по разным районам — увидели и современную часть города, и его исторические уголки. Поездка на автомобиле позволила охватить максимум локаций без спешки и усталости.
Профессионализм, глубокие знания и приятная манера подачи информации. Благодарю👍Однозначно рекомендую!
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
Спасибо за потрясающую экскурсию по Анапе! Гид Наталья не просто показала город — она оживила его историю. Я узнала множество интересных фактов.
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А
Понравилось. Для первого знакомства с Анапой очень достойная экскурсия. Длительность экскурсии три часа вместе с морской прогулкой (1 час). Экскурсовод Сергей.
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А
Все очень понравилось, спасибо
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И
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах экскурсовод Наталья рассказывала о городе, его истории и реалиях. Человек приятный, образованный, интеллигентный. С
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вниманием отнеслась к ограничениям, связанным со здоровьем пассажира. Очень хочется поехать с ней на другую интересную экскурсию, тем более - машина удобная, кондиционер работает, водитель Наталья прекрасный.)
Скучной была часовая поездка на яхте в море. Просто ушли в море от пирса и вернулись. Хотя море было красивое, а перерыв в экскурсии её слегка разнообразил. И на мой взгляд - поездка на яхте дороговато: 1200 руб. со взрослого, 800 - с ребенка.
Экскурсия куда больше понравилась.

Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
Очень качественная экскурсия. Много интересных локаций, дивные пейзажи, любопытные места. И в дороге, и на местах
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Ирина
Гидом и водителем был Дмитрий. Спасибо ему большое за интересный рассказ и за советы. Экскурсия прошла на отлично, несмотря на не очень гулятельную погоду из-за сильного ветра.
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Входит в следующие категории Анапы

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