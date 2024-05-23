🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 6.5 часов 23 отзыва Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау Начало: Памятник Ленину, Анапа «Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране» 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Анапа «В завершение отправитесь на морскую прогулку, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря» 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории Начало: Анапская набережная 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 3 отзыва Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный Начало: В с. Большой Утриш Расписание: ежедневно в 12:00 3 000 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 5 часов 7 отзывов На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш Начало: По договоренности 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш Начало: У памятника Ленину 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас Начало: Возле культурного центра «Родина» «Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы» 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час 9 отзывов Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1 «Морская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья» Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 9 часов 3 отзыва Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177 «Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране» Расписание: среда; суббота 14:00 2 000 ₽ за человека

Мини-группа 4 часа 63 отзыва Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект Расписание: Ежедневно по погодным условиям 3 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 2 часа 59 отзывов Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой Начало: Морской вокзал, Ленина 1 «Вас ждет: Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте» Расписание: Ежедневно в 18:00 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 25 отзывов Обзорная экскурсия по Анапе с морской прогулкой: от древности до наших дней Откройте для себя скрытые сокровища Анапы во время этой экскурсии, где история встречается с красотой Черного моря Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина «А в конце экскурсии вас ждёт морская прогулка» Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по Анапе Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 «А в завершение экскурсии вас ждёт морская прогулка» Расписание: В любой удобный день 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 1 час 7 отзывов Аренда спортивно-круизной парусной яхты Начало: Анапа, морской порт «Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки» Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1 «Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха» Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени. от 7 000 ₽ за всё до 11 чел.