1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
«В завершение отправитесь на морскую прогулку, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Морская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья»
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране»
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Вас ждет: Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Анапе с морской прогулкой: от древности до наших дней
Откройте для себя скрытые сокровища Анапы во время этой экскурсии, где история встречается с красотой Черного моря
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
«А в конце экскурсии вас ждёт морская прогулка»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«А в завершение экскурсии вас ждёт морская прогулка»
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
1 час
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Начало: Анапа, морской порт
«Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха»
Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 мая 2024Ирина, спасибо! Всё понравилось!
- ААндрей20 мая 2024Довольно грамотные и терпеливые инструктора, положительных впечатлений осталось множество. Единственное пожелание, поставьте рядом туалет.
- ССветлана11 мая 2024Очень познавательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом.
- ААдель10 мая 2024Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
- ВВиктория27 апреля 2024Просто кайф
- ССергей26 апреля 2024Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ДДина21 апреля 2024Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
- ЕЕкатерина6 апреля 2024Спасибо огромное экскурсоводу Наталье за экскурсию, всё очень понравилось, теперь поедем на другие только с ней.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Анапе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024