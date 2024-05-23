Экскурсии по воде в Анапе

Найдено 16 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Анапе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
«В завершение отправитесь на морскую прогулку, насладитесь чудесными видами Анапской бухты и узнаете о подводных жителях Черного моря»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 4 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000 за человека
На каяках - к заповеднику Утриш
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
11 000 за всё до 3 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Анапе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 3 чел.
Морская прогулка с купанием в открытом море
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Морская прогулка на катере — это изумрудное море, яркое солнце, прекрасные виды анапского побережья»
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 7 чел.
Кипарисовое и Абрау озера
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
«Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране»
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000 за человека
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
Мини-группа
4 часа
63 отзыва
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Закат на яхте с шампанским
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
59 отзывов
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
«Вас ждет: Приглашаем на чудесную двухчасовую прогулку на яхте»
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200 за человека
Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
25 отзывов
Обзорная экскурсия по Анапе с морской прогулкой: от древности до наших дней
Откройте для себя скрытые сокровища Анапы во время этой экскурсии, где история встречается с красотой Черного моря
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
«А в конце экскурсии вас ждёт морская прогулка»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Анапе
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«А в завершение экскурсии вас ждёт морская прогулка»
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
7 отзывов
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Начало: Анапа, морской порт
«Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Индивидуальная
1 час
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Только представьте: вы катаетесь на скоростном катере по морю в крутой компании, снимая яркие моменты своего отдыха»
Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 11 чел.
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Ирина, спасибо! Всё понравилось!
  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
    Довольно грамотные и терпеливые инструктора, положительных впечатлений осталось множество. Единственное пожелание, поставьте рядом туалет.
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
    Очень познавательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом.
  • А
    Адель
    10 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
    читать дальше

    рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

  • В
    Виктория
    27 апреля 2024
    Морская прогулка с купанием в открытом море
    Просто кайф
  • С
    Сергей
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • Д
    Дина
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    6 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
    Спасибо огромное экскурсоводу Наталье за экскурсию, всё очень понравилось, теперь поедем на другие только с ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
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  3. Секреты старинной Анапы
  4. Морская прогулка по заповеднику Утриш
  5. На каяках - к заповеднику Утриш
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные экскурсии в Анапе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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