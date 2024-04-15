Путешествие из Анапы: Индивидуальная экскурсия на о. Большой Утриш на минивэне
Приготовьтесь отправиться в захватывающее приключение на живописный остров Большой Утриш. С вами будет наш новый и комфортабельный минивэн бизнес-класса, вмещающий до 6 человек.
Мы гарантируем, что это путешествие станет для вас приятным впечатлением, наполненным удивительными пейзажами.
Мы гарантируем, что это путешествие станет для вас приятным впечатлением, наполненным удивительными пейзажами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Природа во всей своей красе Остров Большой Утриш — это место, где сказка сливается с реальностью. Окруженный живописными горами, скалами и плотными лесами можжевельника, этот остров предоставляет невероятные пейзажи, которые останутся в вашей памяти надолго. Здесь есть на что посмотреть: можжевеловый лес, скалы, дельфинарий в открытом море. По пути на остров мы можем сделать несколько остановок. Мы можем посетить Кипарисовое озеро, насладитесь красотой Храма Святой Варвары, а также посетит смотровые площадки для великолепных фотографий. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Если вы хотите запечатлеть каждый момент этого путешествия, мы можем предоставить профессионального фотографа.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что входит
- Транспортные услуги
Что не входит
- Билеты на лодку 800 руб./чел.
- Пикап высадка из центра города Анапа входит в стоимость, за отдельную плату можно забрать и высадить в любой точке города
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Новороссийская, 281, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Если вы хотите запечатлеть каждый момент этого путешествия, мы можем предоставить профессионального фотографа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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