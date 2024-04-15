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Что вас ожидает: Природа во всей своей красе Остров Большой Утриш — это место, где сказка сливается с реальностью. Окруженный живописными горами, скалами и плотными лесами можжевельника, этот остров предоставляет невероятные пейзажи, которые останутся в вашей памяти надолго. Здесь есть на что посмотреть: можжевеловый лес, скалы, дельфинарий в открытом море. По пути на остров мы можем сделать несколько остановок. Мы можем посетить Кипарисовое озеро, насладитесь красотой Храма Святой Варвары, а также посетит смотровые площадки для великолепных фотографий. Важная информация: