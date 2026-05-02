Утриш оставит неизгладимые впечатления благодаря можжевеловому лесу, скалистому побережью и панорамам Черного моря.



Экскурсия включает посещение лучших смотровых площадок, прогулки по заповедным экотропам и увлекательные рассказы о местной природе. Увидите чистейшие пляжи, Утришский маяк и узнаете о выращивании мидий и устриц. Комфортный минивэн и гибкий маршрут сделают ваше путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения заповедника Утриш - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а море тёплое, что позволяет полностью насладиться прогулками и купанием. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными, а некоторые участки маршрута могут быть закрыты.

Сейчас август — это идеальное время.