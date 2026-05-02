Утриш оставит неизгладимые впечатления благодаря можжевеловому лесу, скалистому побережью и панорамам Черного моря.
Экскурсия включает посещение лучших смотровых площадок, прогулки по заповедным экотропам и увлекательные рассказы о местной природе. Увидите чистейшие пляжи, Утришский маяк и узнаете о выращивании мидий и устриц. Комфортный минивэн и гибкий маршрут сделают ваше путешествие незабываемым
Экскурсия включает посещение лучших смотровых площадок, прогулки по заповедным экотропам и увлекательные рассказы о местной природе. Увидите чистейшие пляжи, Утришский маяк и узнаете о выращивании мидий и устриц. Комфортный минивэн и гибкий маршрут сделают ваше путешествие незабываемым
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Реликтовый можжевеловый лес
- 🏞 Живописные виды Кавказских гор
- 🏖 Чистейшие пляжи
- 🚐 Комфортный минивэн
- 🦀 Увлекательные рассказы о природе
- 🗺 Гибкий маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для посещения заповедника Утриш - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а море тёплое, что позволяет полностью насладиться прогулками и купанием. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать, что погодные условия могут быть менее благоприятными, а некоторые участки маршрута могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Утришский маяк
- Чистейшие пляжи
Описание экскурсии
Прогулка по заповеднику Утриш
Вы пройдете по реликтовому можжевеловому лесу, прикоснетесь к тысячелетним деревьям и полюбуетесь Кавказскими горами. А также узнаете много интересного о растениях и обитателях Черного моря: водорослях, креветках, крабах и других удивительных существах. Посетите чистейшие пляжи, где купаются сами жители Краснодарского края, и оцените Утришский маяк. Кроме того, вы узнаете, где выращивают мидий и устриц в Анапском районе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне. Транспортные расходы включены в стоимость
- Маршрут и программу экскурсии можно менять в зависимости от ваших пожеланий и состава группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 336 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы команда энергичных гидов в Анапе с большим опытом работы. С радостью покажем любимый край и расскажем о нём самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия замечательная! С начала поездки узнали много новых и интересных фактах об Анапе и крае. Очень интересно и познавательно!
Любители природы не останутся равнодушными 💯%! Места с многовековой историей и потрясающей красоты пейзажами!
Виды открываются просто волшебные и невероятно красивые! 🔥😍 Места в которых просто хочется быть) Большая благодарность гиду Дмитрию за интересную экскурсию и превосходно проведёное время!
Это стоит увидеть своими глазами!
Любители природы не останутся равнодушными 💯%! Места с многовековой историей и потрясающей красоты пейзажами!
Виды открываются просто волшебные и невероятно красивые! 🔥😍 Места в которых просто хочется быть) Большая благодарность гиду Дмитрию за интересную экскурсию и превосходно проведёное время!
Это стоит увидеть своими глазами!
+3
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А
Побывали на экскурсии в Большом Утрише с Дмитрием. Экскурсия, несмотря на не совсем комфортные погодные условия, понравилась. Летом, конечно, есть возможность больше оценить красоту места, но зимой тоже было на
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И
Замечательная экскурсия-прогулка! Посмотрели красивые прибрежные виды, прикоснулись к природе, подышали целебным воздухом. Спасибо Юрию за вдохновенный рассказ об Анапе и ее жителях. Рекомендуем!
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О
Спасибо большое Юре за великолепную прогулку!
Можжевеловый лес был потрясающе красив: свежий морской воздух, природа волшебная - невозможно не влюбиться в это место!
Мы получили очень памятные мгновения, пожалуй самые красивые мгновения
Можжевеловый лес был потрясающе красив: свежий морской воздух, природа волшебная - невозможно не влюбиться в это место!
Мы получили очень памятные мгновения, пожалуй самые красивые мгновения
+1
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Сегодня были на экскурсии "Идиллический Большой Утриш" с экскурсоводом Юрием. Мы были втроём, двое детей 13 и 11 лет и взрослый)
Накануне связались и рассказали о месте и времени, договорились о
Накануне связались и рассказали о месте и времени, договорились о
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А
23.08 посетили экскурсию на большой Утриш вместе с Юрием. Сказать, что мы были в восторге - это не сказать ничего!!
Всё очень понравилось! Юра профессионал своего дела! Человек до глубины души
Всё очень понравилось! Юра профессионал своего дела! Человек до глубины души
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