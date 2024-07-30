6 часов
Водная прогулка
Экскурсия для детей в Анапе
Начало: ул. Крестьянская, 48
«Посещение дельфинария станет одним из первых пунктов нашей программы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Большой Утриш и страусиная ферма с посещением дельфинария
Начало: Анапа
«У вас будет возможность посетить дельфинарий»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 800₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Здесь есть на что посмотреть: можжевеловый лес, скалы, дельфинарий в открытом море»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 400₽ за всё до 6 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш, 3 километр, 5
«Начнется аудиоэкскурсия на набережной Утриша, где вы увидите единственный в нашей стране дельфинарий в открытом море и Утришский маяк»
Расписание: Ежедневно, в удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Дельфинарий»
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