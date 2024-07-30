Дельфинарий в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Дельфинарий» в Анапе, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия для детей в Анапе
На автобусе
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия для детей в Анапе
Начало: ул. Крестьянская, 48
«Посещение дельфинария станет одним из первых пунктов нашей программы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Большой Утриш и страусиная ферма с посещением дельфинария
На автобусе
7 отзывов
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Большой Утриш и страусиная ферма с посещением дельфинария
Начало: Анапа
«У вас будет возможность посетить дельфинарий»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
На микроавтобусе
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Здесь есть на что посмотреть: можжевеловый лес, скалы, дельфинарий в открытом море»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 6 чел.
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш, 3 километр, 5
«Начнется аудиоэкскурсия на набережной Утриша, где вы увидите единственный в нашей стране дельфинарий в открытом море и Утришский маяк»
Расписание: Ежедневно, в удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Дельфинарий»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия для детей в Анапе
  2. Большой Утриш и страусиная ферма с посещением дельфинария
  3. Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
  4. Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Дельфинарий" можно забронировать 4 экскурсии от 400 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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