Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом туре у нас будет возможность побывать в красивейших локациях Анапского района. Кипарисовое озеро в долине Сукко — главная достопримечательность курортного посёлка. 32 болотных североамериканских кипариса поражают не только своей первозданной красотой, но и средой обитания.



Ведь они растут прямо в воде! А соседнее местечко Большой Утриш и вовсе как будто переносит в параллельную вселенную. Чистейшее море и заповедные можжевельники никого не оставляют равнодушными!

Екатерина Ваш гид в Анапе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии В этом туре у нас будет возможность побывать в красивейших локациях Анапского района. Кипарисовое озеро в долине Сукко — главная достопримечательность курортного посёлка. 32 болотных североамериканских кипариса поражают не только своей первозданной красотой, но и средой обитания. Ведь они растут прямо в воде! А соседнее местечко Большой Утриш и вовсе как будто переносит в параллельную вселенную. Чистейшее море и заповедные можжевельники никого не оставляют равнодушными!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату