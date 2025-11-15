В этом туре у нас будет возможность побывать в красивейших локациях Анапского района. Кипарисовое озеро в долине Сукко — главная достопримечательность курортного посёлка. 32 болотных североамериканских кипариса поражают не только своей первозданной красотой, но и средой обитания.
Ведь они растут прямо в воде! А соседнее местечко Большой Утриш и вовсе как будто переносит в параллельную вселенную. Чистейшее море и заповедные можжевельники никого не оставляют равнодушными!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Сукко
- Озеро Сукко (кипарисовое)
- П.Б. Утриш
- Тропа в заповеднике
- Утришский маяк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас в удобном месте в г. Новороссийск
Завершение: Гид привезет вас обратно в г. Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Анапы
