Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиПредлагаем вашему вниманию комбо - прогулку: подача гидроцикла к арендованному катеру. Это всегда приятно, так как при одновременной аренде вы получаете выгодные цены! Для любителей гидроциклов и яхтинга можно совместить аренду яхты и гидроцикла. У нас имеется катер со штатным гидроциклом Yamaha мощностью 250 л. с. . На борт можно компанией до 7 человек. Стоимость аренды гидроцикла 8000/30 минут, стоимость аренды катера - 6000 руб. /час (зависит от сезона). Минимальная продолжительность катера от 1 часа, гидроцикла от 30 минут. В холодное время года возможно предоставление гидрокостюмов, любые размеры в наличии. Важная информация: Гидроцикл арендуется от 30 минут. Катер арендуется от 1 часа. В катере может находиться до 7 пассажиров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Гидрокостюмы в холодное время года
- Музыка
- Жилеты
Что не входит в цену
- Вейкбординг
Место начала и завершения?
Анапа, пер. Кордонный, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Гидроцикл арендуется от 30 минут
- Катер арендуется от 1 часа
- В катере может находиться до 7 пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборТоп-места для обзора Анапы за пять часов
Полюбоваться горами, морем и городом с лучших смотровых площадок и увидеть Кипарисовое озеро
Начало: По месту проживания
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
1300 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе
Насладитесь уникальной морской прогулкой в Анапе. Купание в открытом море, виды на побережье и возможность встретить дельфинов ждут вас
Начало: На набережной
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хайкинг по горам Анапского взморья
Приключение для активных путешественников: треккинг по заповедным тропам Анапы, ласточкины гнезда, чай на скале и отдых на пляже
Начало: Остановка у Северного рынка
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.