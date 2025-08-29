Взгляните на Анапу с нового ракурса - со стороны моря! На комфортабельном катере можно насладиться панорамными видами побережья, свежим морским бризом и ощущением полной свободы.
Прогулка включает посещение 800 ступеней, Золотой и Малой бухт, маяка и новой набережной Высокого берега. Купание в открытом море и встреча с дельфинами сделают ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Купание в открытом море
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🏖️ Панорамные виды побережья
- 📸 Отличные фото на память
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- 800 ступеней
- Золотая бухта
- Малая бухта
- Маяк
- Набережная Высокого берега
Описание водной прогулки
- Встретимся на причале — вы послушаете небольшой инструктаж по безопасности.
- И отправимся в путь! Наслаждаться прекрасными видами с воды.
- Вы посмотрите на 800 ступеней, Золотую и Малую бухты.
- Увидите маяк и новую набережную Высокого берега.
- Если захотите — искупаетесь в открытом море.
- А может быть, нам повезёт — и вы встретите дельфинов.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан, перед началом поездки мы проведём инструктаж по безопасности, на судне есть спасательные жилеты.
- Возможно катание на вейкборде (пожалуйста, сообщите о своём желании заранее) — 1000 ₽ к стоимости прогулки.
- При аренде катера от 3 часов возможна поездка в Большой Утриш.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 63 туристов
Всем привет, мы проживаем в солнечной Анапе и приглашаем всех увидеть её совсем с иной стороны. Со стороны моря! Мы предлагаем морские прогулки на скоростных катерах. Увлекательная морская рыбалка, катание на вейкборде, вейксёрфе или плюшке, индивидуальная аренда яхт и катеров — все лучшие развлечения в Анапе для вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
Елена
29 авг 2025
Отлично прокатились с семьёй на быстром катере вдоль берега Анапы. Удобно на такси подъехать к Причалу. Рядом есть кафе, где можно подождать. Катер ухоженный, чистый, с комфортом разместились 4 человека. Капитан был очень внимателен к сыну-инвалиду, рассказал ему все об управлении катером, о правилах навигации. Прогулка получилась по-настоящему захватывающей.
Входит в следующие категории Анапы
