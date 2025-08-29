Роман — ваша команда гидов в Анапе

Провели экскурсии для 63 туристов

Всем привет, мы проживаем в солнечной Анапе и приглашаем всех увидеть её совсем с иной стороны. Со стороны моря! Мы предлагаем морские прогулки на скоростных катерах. Увлекательная морская рыбалка, катание на вейкборде, вейксёрфе или плюшке, индивидуальная аренда яхт и катеров — все лучшие развлечения в Анапе для вас!