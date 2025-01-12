Топ-места Анапы за пять часов

Познакомьтесь с удивительными видами Анапы и её окрестностей. Восхитительные смотровые площадки, кипарисовое озеро и дегустация вина ждут вас
Пятичасовая экскурсия по Анапе - это возможность увидеть город с высоты, посетить смотровые площадки и уникальное кипарисовое озеро. Участники узнают историю Анапы, насладятся видами с высоты и попробуют местные вина. Гид расскажет о легендах храма Варвары Великомученицы и особенностях полуострова Большой Утриш. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто хочет узнать больше о природе и культуре региона
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальные виды с высоты
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🌲 Посещение кипарисового озера
  • 🏞️ Захватывающие смотровые площадки
  • 📜 Интересные исторические факты
Топ-места Анапы за пять часов
Топ-места Анапы за пять часов
Топ-места Анапы за пять часов
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Стела «Начало Кавказских гор»
  • Храм Варвары Великомученицы
  • Смотровая площадка «Ласточкины гнёзда»
  • Поклонный крест
  • Кипарисовое озеро
  • Смотровая площадка «Большой Утриш»

Описание экскурсии

Стела «Начало Кавказских гор». У раскинувшего крылья орла вас ждёт первая смотровая площадка — горы и море будто окажутся на ладони.

Храм Варвары Великомученицы, парящий над зелёными холмами. Вы сможете набрать святой воды из источника и познакомитесь с легендой появления храма.

Смотровая площадка «Ласточкины гнёзда». С высоты 300 метров вы полюбуетесь разными оттенками моря, постоите перед обрывом и ощутите себя в полёте. А ещё узнаете, почему на этой горе ничего не растёт.

Поклонный крест. Отсюда весь высокий берег Анапы и сам Анапский мыс видны с необычного ракурса — будто вы наблюдаете за городом со стороны.

Кипарисовое озеро. Уникальное место в долине Сукко — болотные кипарисы растут прямо из воды. Вы насладитесь этим природным явлением и по желанию прокатитесь на лодке или катамаране.

Смотровая площадка «Большой Утриш». Вы увидите как горы нависают над морем и посмотрите на панораму полуострова Большой Утриш и острова Утриш.

Дегустация. В завершение мы заглянем на домашнюю винодельню в Варваровке, где вы попробуете несколько видов вина и чачи — и узнаете больше о традициях производства.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Toyota HiAce, Hyundai Grand Starex или Toyota Spade
  • Если вы остановились в Анапе, Витязево или Джемете, мы заберём вас от места проживания. Если вы остановились в Благовещенке, Сукко, Супсехе или Варваровке, вам нужно самостоятельно добраться до Анапы
  • Дегустация трёх видов вина, двух видов чачи и мёда включена в стоимость
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосбор за вьезд в парк Сукко — 100 ₽ за человека
  • Прокат катамарана или лодки по желанию — 1000 ₽ за 30 минут

ежедневно в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 12 лет1100 ₽
Пенсионеры1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
О
12 янв 2025
Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.
Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.Все прошло хорошо, спасибо за экскурсию.
С
4 янв 2025
Экскурсия понравилась.
Р
17 ноя 2024
Ездили с гидом водителем Давид, очень всё понравилось
О
9 ноя 2024
Водитель он же экскурсовод в нашей группе был Александр, по дороге от места к месту рассказывал историю г. Анапы, слушать было легко и интересно. Территория заповедника кипарисовое озера огромная, отличное
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место для отдыха если приехать на своей машине и не на один час. Вино в частной винодельне было неплохим, многим понравилась чача, лично мне понравилось сухое вино и коньяк на травах. Ласточкины гнезда хорошая смотровая площадка. На такую экскурсию осенью лучше ехать в первой половине дня, когда светло, в 17.00 уже значительно темнеет и становится прохладно.

Водитель он же экскурсовод в нашей группе был Александр, по дороге от места к месту рассказывалВодитель он же экскурсовод в нашей группе был Александр, по дороге от места к месту рассказывалВодитель он же экскурсовод в нашей группе был Александр, по дороге от места к месту рассказывалВодитель он же экскурсовод в нашей группе был Александр, по дороге от места к месту рассказывал
О
8 ноя 2024
Экскурсия замечательная, гид- огонь!
Е
7 ноя 2024
Хорошая экскурсия, организация отличная, комфортное авто. Были с Владимиром, интересно рассказывает, время провели с пользой, спасибо!
Хорошая экскурсия, организация отличная, комфортное авто. Были с Владимиром, интересно рассказывает, время провели с пользой, спасибо!Хорошая экскурсия, организация отличная, комфортное авто. Были с Владимиром, интересно рассказывает, время провели с пользой, спасибо!Хорошая экскурсия, организация отличная, комфортное авто. Были с Владимиром, интересно рассказывает, время провели с пользой, спасибо!Хорошая экскурсия, организация отличная, комфортное авто. Были с Владимиром, интересно рассказывает, время провели с пользой, спасибо!Хорошая экскурсия, организация отличная, комфортное авто. Были с Владимиром, интересно рассказывает, время провели с пользой, спасибо!
Гульнур
6 ноя 2024
Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых. Думаю, все места, которые нужно увидеть, собраны тут. Красиво, познавательно, вкусно и быстро. За короткое время и небольшие деньги можно получить информацию по региону, массу впечатлений и ещё больше красивых фоток.
Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых.Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых.Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых.Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых.Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых.Отличная экскурсия, которую должны посетить все, кто приезжает в Анапу, проездом, по работе или на отдых.
А
5 ноя 2024
Прекрасная экскурсия,водитель экскурсовод Игорь отличный парень. Все рассказал достаточно интересно и понятно. Всем рекомендую!
Прекрасная экскурсия,водитель экскурсовод Игорь отличный парень. Все рассказал достаточно интересно и понятно. Всем рекомендую!Прекрасная экскурсия,водитель экскурсовод Игорь отличный парень. Все рассказал достаточно интересно и понятно. Всем рекомендую!Прекрасная экскурсия,водитель экскурсовод Игорь отличный парень. Все рассказал достаточно интересно и понятно. Всем рекомендую!Прекрасная экскурсия,водитель экскурсовод Игорь отличный парень. Все рассказал достаточно интересно и понятно. Всем рекомендую!Прекрасная экскурсия,водитель экскурсовод Игорь отличный парень. Все рассказал достаточно интересно и понятно. Всем рекомендую!
А
17 окт 2024
Были 9 октября на экскурсии "Топ-места Анапы за 5 часов". Все понравилось, гид Александр был отличным рассказчиком - за непринужденной беседой рассказал много интересного. И с погодой повезло - получились отличные фотографии.
К
5 окт 2024
Поехали спонтанно - утром забронировали дневную программу.
Забрали нас во время, привезли так, чтобы мы успели на ужин
И
3 окт 2024
Поездка была отлично организованна, больше спасибо Анне, как организатору. Гарик отличный гид, грамотно построил маршрут, под наши желания, всю дорогу интересно рассказывал и отвечал на наши вопросы. Большое спасибо за интересную поездку
Поездка была отлично организованна, больше спасибо Анне, как организатору. Гарик отличный гид, грамотно построил маршрут, подПоездка была отлично организованна, больше спасибо Анне, как организатору. Гарик отличный гид, грамотно построил маршрут, подПоездка была отлично организованна, больше спасибо Анне, как организатору. Гарик отличный гид, грамотно построил маршрут, подПоездка была отлично организованна, больше спасибо Анне, как организатору. Гарик отличный гид, грамотно построил маршрут, подПоездка была отлично организованна, больше спасибо Анне, как организатору. Гарик отличный гид, грамотно построил маршрут, под

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