5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные виды с высоты
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🌲 Посещение кипарисового озера
- 🏞️ Захватывающие смотровые площадки
- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Стела «Начало Кавказских гор»
- Храм Варвары Великомученицы
- Смотровая площадка «Ласточкины гнёзда»
- Поклонный крест
- Кипарисовое озеро
- Смотровая площадка «Большой Утриш»
Описание экскурсии
Стела «Начало Кавказских гор». У раскинувшего крылья орла вас ждёт первая смотровая площадка — горы и море будто окажутся на ладони.
Храм Варвары Великомученицы, парящий над зелёными холмами. Вы сможете набрать святой воды из источника и познакомитесь с легендой появления храма.
Смотровая площадка «Ласточкины гнёзда». С высоты 300 метров вы полюбуетесь разными оттенками моря, постоите перед обрывом и ощутите себя в полёте. А ещё узнаете, почему на этой горе ничего не растёт.
Поклонный крест. Отсюда весь высокий берег Анапы и сам Анапский мыс видны с необычного ракурса — будто вы наблюдаете за городом со стороны.
Кипарисовое озеро. Уникальное место в долине Сукко — болотные кипарисы растут прямо из воды. Вы насладитесь этим природным явлением и по желанию прокатитесь на лодке или катамаране.
Смотровая площадка «Большой Утриш». Вы увидите как горы нависают над морем и посмотрите на панораму полуострова Большой Утриш и острова Утриш.
Дегустация. В завершение мы заглянем на домашнюю винодельню в Варваровке, где вы попробуете несколько видов вина и чачи — и узнаете больше о традициях производства.
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota HiAce, Hyundai Grand Starex или Toyota Spade
- Если вы остановились в Анапе, Витязево или Джемете, мы заберём вас от места проживания. Если вы остановились в Благовещенке, Сукко, Супсехе или Варваровке, вам нужно самостоятельно добраться до Анапы
- Дегустация трёх видов вина, двух видов чачи и мёда включена в стоимость
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экосбор за вьезд в парк Сукко — 100 ₽ за человека
- Прокат катамарана или лодки по желанию — 1000 ₽ за 30 минут
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
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Забрали нас во время, привезли так, чтобы мы успели на ужин