Пятичасовая экскурсия по Анапе - это возможность увидеть город с высоты, посетить смотровые площадки и уникальное кипарисовое озеро. Участники узнают историю Анапы, насладятся видами с высоты и попробуют местные вина. Гид расскажет о легендах храма Варвары Великомученицы и особенностях полуострова Большой Утриш. Это путешествие станет незабываемым для всех, кто хочет узнать больше о природе и культуре региона

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Описание экскурсии

Стела «Начало Кавказских гор». У раскинувшего крылья орла вас ждёт первая смотровая площадка — горы и море будто окажутся на ладони.

Храм Варвары Великомученицы, парящий над зелёными холмами. Вы сможете набрать святой воды из источника и познакомитесь с легендой появления храма.

Смотровая площадка «Ласточкины гнёзда». С высоты 300 метров вы полюбуетесь разными оттенками моря, постоите перед обрывом и ощутите себя в полёте. А ещё узнаете, почему на этой горе ничего не растёт.

Поклонный крест. Отсюда весь высокий берег Анапы и сам Анапский мыс видны с необычного ракурса — будто вы наблюдаете за городом со стороны.

Кипарисовое озеро. Уникальное место в долине Сукко — болотные кипарисы растут прямо из воды. Вы насладитесь этим природным явлением и по желанию прокатитесь на лодке или катамаране.

Смотровая площадка «Большой Утриш». Вы увидите как горы нависают над морем и посмотрите на панораму полуострова Большой Утриш и острова Утриш.

Дегустация. В завершение мы заглянем на домашнюю винодельню в Варваровке, где вы попробуете несколько видов вина и чачи — и узнаете больше о традициях производства.

Организационные детали

Поездка проходит на Toyota HiAce, Hyundai Grand Starex или Toyota Spade

Если вы остановились в Анапе, Витязево или Джемете, мы заберём вас от места проживания. Если вы остановились в Благовещенке, Сукко, Супсехе или Варваровке, вам нужно самостоятельно добраться до Анапы

Дегустация трёх видов вина, двух видов чачи и мёда включена в стоимость

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы