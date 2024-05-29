Прогулки на катере в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Анапе, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В заповедный Утриш: купание с катера, катамарана или прогулка на лошадях
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Групповая
5 часов
113 отзывов
В заповедный Утриш: купание с катера, катамарана или прогулка на лошадях
Недалеко от Анапы находится уникальный заповедник Большой Утриш. Вас ждут красивые бухты, можжевеловый лес и множество интересных достопримечательностей
Начало: По согласованию с гидом
«На выбор предлагаются три варианта маршрута: Большой Утриш с катанием и купанием на катере Вы посетите храм святой великомученицы Варвары и святой источник, где каждый желающий может набрать воды»
Расписание: См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1 500 за человека
Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
39 отзывов
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
«Будем ловить рыбу на специальном катере Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Завтра в 06:00
17 июня в 06:00
2 500 за человека
Морская прогулка с купанием в открытом море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Яркие впечатления на борту спортивного катера»
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    В заповедный Утриш: купание с катера, катамарана или прогулка на лошадях
    Трансфер от места до места. Водитель он же гид Владимир про каждую точку рассказывает интересно и по-минимуму. Интересный и разносторонний
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    собеседник. Всё чётко по времени и логистике. Кипарисы в воде. Покатались на катамаране. Фото отличные. Приезжали в августе 2023 воды не было. Ласточкины гнезда хороши всегда. Спасибо!

  • S
    Stolbov.
    19 сентября 2023
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Очень удобно, надёжно.
  • С
    Светлана
    14 сентября 2023
    В заповедник Большой Утриш с катанием и купанием на катере
    Было очень интересно, не скучно, особенно прогулка на катере и купание в открытом море))). Потом дегустация вин и было время поваляться на галечном пляже. Всем советую!!!
  • А
    Алексей
    29 августа 2023
    В заповедник Большой Утриш с катанием и купанием на катере
    Экскурсия супер!!!
  • А
    Анна
    16 августа 2023
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Поймали рыбу, капитан отличный был
  • С
    Станислав
    15 августа 2022
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Получил то что хотел

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В заповедный Утриш: купание с катера, катамарана или прогулка на лошадях
  2. Рыбалка в мини-группе на катере с эхолотом
  3. Морская прогулка с купанием в открытом море
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Анапский маяк
  5. Долина лотосов
  6. Долина Лефкадия
  7. Озеро Абрау
  8. Лысая гора
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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