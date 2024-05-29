Трансфер от места до места. Водитель он же гид Владимир про каждую точку рассказывает интересно и по-минимуму. Интересный и разносторонний

собеседник. Всё чётко по времени и логистике. Кипарисы в воде. Покатались на катамаране. Фото отличные. Приезжали в августе 2023 воды не было. Ласточкины гнезда хороши всегда. Спасибо!

Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе

С Светлана

В заповедник Большой Утриш с катанием и купанием на катере

Было очень интересно, не скучно, особенно прогулка на катере и купание в открытом море))). Потом дегустация вин и было время поваляться на галечном пляже. Всем советую!!!