1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
В заповедный Утриш: купание с катера, катамарана или прогулка на лошадях
Недалеко от Анапы находится уникальный заповедник Большой Утриш. Вас ждут красивые бухты, можжевеловый лес и множество интересных достопримечательностей
Начало: По согласованию с гидом
«На выбор предлагаются три варианта маршрута: Большой Утриш с катанием и купанием на катере Вы посетите храм святой великомученицы Варвары и святой источник, где каждый желающий может набрать воды»
Расписание: См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на катере с эхолотом: мини-группа в Анапе
Ловите рыбу на катере с эхолотом в Черном море, купайтесь и наслаждайтесь видами на Анапу. В конце приготовим улов в коптильне прямо на борту
Начало: Морской порт, ул. Ленина 1
«Будем ловить рыбу на специальном катере Приглашаем вас на рыбалку в городе Анапа»
Расписание: Ежедневно в 09:00 и 14:00 по погодным условиям и набору группы.
Завтра в 06:00
17 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Морская прогулка на катере в Анапе с купанием в море
Откройте для себя волшебство Черного моря, наслаждаясь эксклюзивной прогулкой на катере с капитаном
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Яркие впечатления на борту спортивного катера»
Расписание: Ежедневно, выход в море каждый час, до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Трансфер от места до места. Водитель он же гид Владимир про каждую точку рассказывает интересно и по-минимуму. Интересный и разносторонний
- SStolbov.19 сентября 2023Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеОчень удобно, надёжно.
- ССветлана14 сентября 2023В заповедник Большой Утриш с катанием и купанием на катереБыло очень интересно, не скучно, особенно прогулка на катере и купание в открытом море))). Потом дегустация вин и было время поваляться на галечном пляже. Всем советую!!!
- ААлексей29 августа 2023В заповедник Большой Утриш с катанием и купанием на катереЭкскурсия супер!!!
- ААнна16 августа 2023Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПоймали рыбу, капитан отличный был
- ССтанислав15 августа 2022Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПолучил то что хотел
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На катере»
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