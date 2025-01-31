Добро пожаловать на борт комфортабельной яхты — вас ждёт незабываемое путешествие по морским просторам. Только представьте: лёгкий бриз, крики чаек и лучи заходящего солнца. Вы полюбуетесь прекрасными пейзажами, понаблюдаете за закатом и почувствуете магию момента.
Описание водной прогулки
Встретимся в порту — вас ждёт несложный инструктаж, а затем мы отправимся в открытое море! Удалимся на несколько километров от берега: вы полюбуетесь великолепным горным рельефом и бескрайним горизонтом, где небо сливается с морем. А если погода будет ясной — насладитесь красками заката. Отдохнёте, почувствуете единение с природой и даже поймаете вдохновение!
Организационные детали
- Обратите внимание: это морская прогулка без экскурсионного сопровождения
- Прогулка проходит на яхте Jeanneau Sunrise 35, на борту есть спасательные жилеты
- Вы можете взять с собой любые напитки и закуски (исключая красящие продукты и красное вино), на борту есть бокалы и пледы. В качестве комплимента мы также подарим каждому бокал шампанского
- Если позволят погодные условия — можно искупаться в открытом море
ежедневно в 14:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 2146 туристов
Приветствуем, отдыхающие и гости нашего курорта! Для вас мы проводим экскурсии из Анапы/Витязево по самым разным направлениям — мы знаем, как сделать ваш отдых ярким, насыщенным и запоминающимся. Доверьтесь нам и получайте удовольствие от поездок!Задать вопрос
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