Что вас ожидает:Вам предлагается знакомство с крупным индустриальным районом, городом-героем, городом-портом.
О событиях далеких времён, происходящих на берегах Цемесской бухты, о рождении города Новороссийска и о его расцвете поведает эта экскурсия ⛳ программу экскурсии 🧭 включено посещение мемориального комплекса «Малая Земля». Речь пойдёт о событиях Великой Отечественной войны.
Затем вы посетите артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» — уникальный музей 🖼 истории 📖 отечественного кораблестроения и вооружения.
И в завершении программы морская прогулка 👣 (по погоде). Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
- Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.