  1. Россия
  2. Анапа
  3. Экскурсии

Новороссийск — Южные врата России. Обзорная экскурсия

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Вам предлагается знакомство с крупным индустриальным районом, городом-героем, городом-портом.

О событиях далёких времен, происходящих на берегах Цемесской бухты, о рождении города Новороссийска и о его расцвете поведает эта экскурсия ⛳.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Новороссийск — Южные врата России. Обзорная экскурсия
Новороссийск — Южные врата России. Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • мемориальный комплекс «Малая Земля»
  • артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов»
  • индустриальный район города
Что вас ожидает:Вам предлагается знакомство с крупным индустриальным районом, городом-героем, городом-портом.
О событиях далеких времён, происходящих на берегах Цемесской бухты, о рождении города Новороссийска и о его расцвете поведает эта экскурсия ⛳ программу экскурсии 🧭 включено посещение мемориального комплекса «Малая Земля». Речь пойдёт о событиях Великой Отечественной войны.
Затем вы посетите артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» — уникальный музей 🖼 истории 📖 отечественного кораблестроения и вооружения.
И в завершении программы морская прогулка 👣 (по погоде). Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 400 руб. (взимаются при посадке) за посещение крейсера — 250 руб (дети до 13 лет — 100 руб)
  • Вход в комплекс Малая Земля — 400 руб (дети до 14 лет — 300 руб)
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало
🚩 Ул. Ленина 15. Памятник Ленину.
Место завершения
🏁 Ул. Ленина 15. Памятник Ленину
Новороссийск — Южные врата России. Обзорная экскурсия
Новороссийск — Южные врата России. Обзорная экскурсия
Новороссийск — Южные врата России. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Т.
Александр Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Александр Т. проводит ещё 6 экскурсий

Винный тур в Абрау-Дюрсо
600
6 часов
Винный тур в Абрау-Дюрсо
1 отзыв
Рыцарский турнир: путешествие в Средневековье
500
4 часа
Рыцарский турнир: путешествие в Средневековье
Долина лотосов и Азовское море
800
9 часов
Долина лотосов и Азовское море
Конная прогулка по долине Сукко
500
4 часа
Конная прогулка по долине Сукко
Тиздар: лечебные грязи
600
6 часов
Тиздар: лечебные грязи
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита
900
10 часов
Пшада — водопады и таинственные памятники неолита

Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

Визитные карточки Анапы
5 300
3.5 часа
Визитные карточки Анапы
27 отзывов
Познакомиться с богатой историей и природой края на автомобильной экскурсии по городу и окрестностям
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
5 850
5 часов
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
15 отзывов
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Экскурсия по Анапе и поездка в Сукко и Большой Утриш
5 000
6 часов
Экскурсия по Анапе и поездка в Сукко и Большой Утриш
10 отзывов
Новороссийск: город моряков и город летчиков
5 000
7 часов
Новороссийск: город моряков и город летчиков
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
5 000
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
10 отзывов
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
5 000
6 часов
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
10 отзывов