Что вас ожидает:Вам предлагается знакомство с крупным индустриальным районом, городом-героем, городом-портом.

О событиях далеких времён, происходящих на берегах Цемесской бухты, о рождении города Новороссийска и о его расцвете поведает эта экскурсия ⛳ программу экскурсии 🧭 включено посещение мемориального комплекса «Малая Земля». Речь пойдёт о событиях Великой Отечественной войны.

Затем вы посетите артиллерийский крейсер «Михаил Кутузов» — уникальный музей 🖼 истории 📖 отечественного кораблестроения и вооружения.

И в завершении программы морская прогулка 👣 (по погоде). Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;