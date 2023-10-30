Приглашаем вас в увлекательный тур по побережью Чёрного моря! Всего за день вы побываете в местах исторических событий, пересечёте горные перевалы и прогуляетесь по набережным трёх городов, увидите архитектурные миниатюры в «Старом парке» Кабардинки и подниметесь на борт крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Наша программа позволит расширить кругозор и получить яркие впечатления от знакомства, с очаровательными видами Черноморских бухт, не уступающих порой своей красотой пейзажам Крыма. Маршрут: Новороссийск (Крейсер) — Кабардинка (Старый парк) — Геленджик (Набережная) Программа:
- Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы — (20-30 мин.) • Автобусная экскурсия по маршруту- Анапа — Новороссийск — Геленджик с остановкой на мемориале «Морякам революции».
- Продолжение экскурсии — переезд в пос. Кабардинка • Посещение комплекса «Старый парк» в Кабардинке.
- Экскурсия по маршруту: Кабардинка — Геленджик (центр).
- Остановка в центре Геленджика — свободное время на набережной (примерно 1,5 часа).
- Переезд в Новороссийск, маршрут: Геленджик — Кабардинка — Новороссийск (центр) площадь у морвокзала.
- Знакомство с центром Новороссийска — памятники «Морская слава России», «Отцам основателям», «Морскому десанту», Площадь Героев и т. д. (по желанию посещение филиала музея ЧФ — крейсера «Михаил Кутузов»).
• Переезд в Анапу. Важная информация:
Продолжительность около 10 часов • Протяженность 97 км.
- Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами Что с собой взять?
- Деньги на посещение Старого парка на питание, на сувениры, и т. д.
- Удобная в дороге одежда и обувь • Фото видеотехника • Купальные принадлежности (по погоде) • Головные уборы.
среда, воскресенье 7:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|1 800 ₽
|Детский (до 12 лет) с местом
|1 700 ₽
|Детский (0-5) без места
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ст. Анапская
- Хребет «Семисам»
- Панорама Анапской долины
- Родник «У орла»
- Ст. Натухаевская
- Семигорье
- Баканский перевал
- Ст. Верхнебаканская
- Ущелье «Волчьи ворота»
- Панорама Цемесской долины
- П. Цемдолина
- Г. Новороссийск
- Порт
- Промышленные объекты Новороссийска
- Мемориал «Огненный рубеж»
- Нефтегавань
- Хребет Маркотх и растительность
- Мемориал «Морякам Революции»
- Панорама Цемесской бухты
- П. Кабардинка
- Геленджикская долина
- П. Марьина Роща
- Г. Геленджик
- Набережная Геленджика
- Старый парк
- Набережная Новороссийска
- Крейсер Михаил Кутузов
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в «Старый парк» - 800 руб., на крейсер - 500 руб.
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: среда, воскресенье 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 окт 2023
Ц
Цыганок
27 сен 2023
O
Olgakirc
25 сен 2023
Очень запомнился "Старый парк" в Кабардинке - впечатляет обилием экзотических растений, очень ухожены, а также большим количеством оригинальных фотозон. Хочется вернуться, а это значит - ПОНРАВИЛОСЬ!!! ☀️
K
Kkotelnikova912
28 авг 2023
Это было невероятно и незабываемо… Стоит поехать только ради одного старого парка, красота невероятная, очень интересная экскурсия была, спасибо экскурсоводу, было и свободное время, обязательно порекомендую знакомым😘
Т
Татьяна
24 авг 2023
N
Nesterov
16 авг 2023
А
АНДРЕЙ
10 авг 2023
Все замечательно. . экскурсовод Светлана супер… умница
А
Аниса
1 сен 2022
Н
Наталья
12 авг 2022
Очень понравилось.
h
hi+79208
19 июля 2022
Экскурсия очень понравилась. Посетили самые красивые и интересные места в городах. Масса положительных впечатлений и красивых фотографий. Экскурсовод Ольга Владимировна всю дорогу рассказывала интересные факты об истории городов.
М
Маргарита
24 июня 2022
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