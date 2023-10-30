Путешествие по черноморскому побережью: Новороссийск, Геленджик, Кабардинка

Путешествие из Анапы: групповая автобусная экскурсия по Черноморскому побережью
Приглашаем вас в увлекательный тур по побережью Чёрного моря! Всего за день вы побываете в местах исторических событий, пересечёте горные перевалы и прогуляетесь по набережным трёх городов, увидите архитектурные миниатюры в «Старом парке» Кабардинки и подниметесь на борт крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске.
4.64
11 отзывов
Путешествие по черноморскому побережью: Новороссийск, Геленджик, Кабардинка
Путешествие по черноморскому побережью: Новороссийск, Геленджик, Кабардинка
Путешествие по черноморскому побережью: Новороссийск, Геленджик, Кабардинка
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Наша программа позволит расширить кругозор и получить яркие впечатления от знакомства, с очаровательными видами Черноморских бухт, не уступающих порой своей красотой пейзажам Крыма. Маршрут: Новороссийск (Крейсер) — Кабардинка (Старый парк) — Геленджик (Набережная) Программа:
  • Сбор экскурсантов в автобус и выезд из Анапы — (20-30 мин.) • Автобусная экскурсия по маршруту- Анапа — Новороссийск — Геленджик с остановкой на мемориале «Морякам революции».
  • Продолжение экскурсии — переезд в пос. Кабардинка • Посещение комплекса «Старый парк» в Кабардинке.
  • Экскурсия по маршруту: Кабардинка — Геленджик (центр).
  • Остановка в центре Геленджика — свободное время на набережной (примерно 1,5 часа).
  • Переезд в Новороссийск, маршрут: Геленджик — Кабардинка — Новороссийск (центр) площадь у морвокзала.
  • Знакомство с центром Новороссийска — памятники «Морская слава России», «Отцам основателям», «Морскому десанту», Площадь Героев и т. д. (по желанию посещение филиала музея ЧФ — крейсера «Михаил Кутузов»).

• Переезд в Анапу. Важная информация:

Продолжительность около 10 часов • Протяженность 97 км.
  • Важно! На дальние даты расписание может меняться, туристы будут предупреждены организаторами Что с собой взять?
  • Деньги на посещение Старого парка на питание, на сувениры, и т. д.
  • Удобная в дороге одежда и обувь • Фото видеотехника • Купальные принадлежности (по погоде) • Головные уборы.

среда, воскресенье 7:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)1 800 ₽
Детский (до 12 лет) с местом1 700 ₽
Детский (0-5) без места0 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ст. Анапская
  • Хребет «Семисам»
  • Панорама Анапской долины
  • Родник «У орла»
  • Ст. Натухаевская
  • Семигорье
  • Баканский перевал
  • Ст. Верхнебаканская
  • Ущелье «Волчьи ворота»
  • Панорама Цемесской долины
  • П. Цемдолина
  • Г. Новороссийск
  • Порт
  • Промышленные объекты Новороссийска
  • Мемориал «Огненный рубеж»
  • Нефтегавань
  • Хребет Маркотх и растительность
  • Мемориал «Морякам Революции»
  • Панорама Цемесской бухты
  • П. Кабардинка
  • Геленджикская долина
  • П. Марьина Роща
  • Г. Геленджик
  • Набережная Геленджика
  • Старый парк
  • Набережная Новороссийска
  • Крейсер Михаил Кутузов
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в «Старый парк» - 800 руб., на крейсер - 500 руб.
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: среда, воскресенье 7:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
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1
И
30 окт 2023
Ц
27 сен 2023
O
25 сен 2023
Очень запомнился "Старый парк" в Кабардинке - впечатляет обилием экзотических растений, очень ухожены, а также большим количеством оригинальных фотозон. Хочется вернуться, а это значит - ПОНРАВИЛОСЬ!!! ☀️
K
28 авг 2023
Это было невероятно и незабываемо… Стоит поехать только ради одного старого парка, красота невероятная, очень интересная экскурсия была, спасибо экскурсоводу, было и свободное время, обязательно порекомендую знакомым😘
Т
24 авг 2023
N
16 авг 2023
А
10 авг 2023
Все замечательно. . экскурсовод Светлана супер… умница
А
1 сен 2022
Н
12 авг 2022
Очень понравилось.
h
19 июля 2022
Экскурсия очень понравилась. Посетили самые красивые и интересные места в городах. Масса положительных впечатлений и красивых фотографий. Экскурсовод Ольга Владимировна всю дорогу рассказывала интересные факты об истории городов.
М
24 июня 2022

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