Три района Краснодарского краяВы проедете по территории 3-х районов Краснодарского края, полюбуетесь разными видами ландшафтов, познакомитесь с интереснейшими городами, которые окажутся у вас на пути — Новороссийском и Геленджиком, узнаете историю 📖 их основания, а также в чем особенность этих городов среди других городов Черноморского побережья. Одна из самых длинных и красивых 🤩 набережных в миреУвидите памятник Морякам Революции, или Затопленным кораблям на 14-ом км Сухумского шоссе, где в 1918 г. по приказу Ульянова(Ленина) была затоплена Черноморская Эскадра. Вас ждёт одна из самых набережная Геленджика, памятники и памятные места этого города. Вся территория курорта Большой Геленджик изрезана балками и ущельями, по дну которых протекают быстрые, бурные горные реки. Некоторые из них образуют водопады. «Стопа Геракла»С одним из них — каскадным водопадом р. Жане под названием «Стопа Геракла», — вы познакомитесь в процессе экскурсии 🧭. Покорив Михайловский перевал, окунетесь в живописный уголок — родник Наташа, овеянный мифами и легендами. По желанию можно посетить часовню игумена Русской земли — Сергия Радонежского, осмотреть армянский каменный крест —Хачкар, насладится красотами природы. У вас будет уникальная возможность познакомится с самым загадочным явлением седого Кавказа — каменными мегалитами-дольменами, тайна которых ещё не открыта.

Приятным дополнением к экскурсионной программе станет визит в дегустационный зал «Бахус», в котором вас ждёт бесплатная дегустация вин, коньяка и чачи. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;