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Побережье Чёрного моря

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Увлекательное путешествие по Черноморскому побережью Кавказа.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 800 ₽ за человека

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Побережье Чёрного моря
Побережье Чёрного моря

Что вы увидите

  • Новороссийск
  • Геленджик
  • водопад «Стопа Геракла»
  • Михайловский перевал
  • родник Наташа
  • каменный крест-Хачкар
Три района Краснодарского краяВы проедете по территории 3-х районов Краснодарского края, полюбуетесь разными видами ландшафтов, познакомитесь с интереснейшими городами, которые окажутся у вас на пути — Новороссийском и Геленджиком, узнаете историю 📖 их основания, а также в чем особенность этих городов среди других городов Черноморского побережья. Одна из самых длинных и красивых 🤩 набережных в миреУвидите памятник Морякам Революции, или Затопленным кораблям на 14-ом км Сухумского шоссе, где в 1918 г. по приказу Ульянова(Ленина) была затоплена Черноморская Эскадра. Вас ждёт одна из самых набережная Геленджика, памятники и памятные места этого города. Вся территория курорта Большой Геленджик изрезана балками и ущельями, по дну которых протекают быстрые, бурные горные реки. Некоторые из них образуют водопады. «Стопа Геракла»С одним из них — каскадным водопадом р. Жане под названием «Стопа Геракла», — вы познакомитесь в процессе экскурсии 🧭. Покорив Михайловский перевал, окунетесь в живописный уголок — родник Наташа, овеянный мифами и легендами. По желанию можно посетить часовню игумена Русской земли — Сергия Радонежского, осмотреть армянский каменный крест —Хачкар, насладится красотами природы. У вас будет уникальная возможность познакомится с самым загадочным явлением седого Кавказа — каменными мегалитами-дольменами, тайна которых ещё не открыта.
Приятным дополнением к экскурсионной программе станет визит в дегустационный зал «Бахус», в котором вас ждёт бесплатная дегустация вин, коньяка и чачи. Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 200 руб. (взимаются при посадке) за вход в Дольменную деревню — 200 руб (дети до 14 лет - 100 руб).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Побережье Чёрного моря
Побережье Чёрного моря
Побережье Чёрного моря
Побережье Чёрного моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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