Путешествие на яхте вдоль побережья Анапы - это уникальная возможность насладиться красотой Черного моря. Вас ждёт захватывающая прогулка на швертботе, который подходит даже к мелководью. В пути вы увидите Золотую
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Уникальная прогулка на швертботе
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🌊 Купание в открытом море
- 🏞️ Живописные виды побережья
- 🛡️ Безопасность и комфорт на борту
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Золотая бухта
- Малая бухта
- Маяк
- Высокий берег
- Пляж 40 лет Победы
Описание водной прогулки
Наша яхта — швертбот, то есть она сможет подойти даже к мелководью. Оснащена мотором в 60 л. с. На борту — только ваша компания и капитан.
Вы увидите такие достопримечательности, как Золотая бухта, Малая бухта, маяк, Высокий берег, пляж 40 лет Победы с белокаменной набережной.
Отправитесь к живописным скалам и при желании искупаетесь в открытом море.
Капитан сориентирует вас на местности, поможет выбрать самые крутые локации для фото и видео.
Организационные детали
- На яхте есть все необходимые удобства и средства безопасности. В жаркую или прохладную погоду можно расположиться в комфортной каюте и отдохнуть
- При желании можем продлить прогулку и посмотреть ещё больше локаций — уточняйте в переписке
- Вы можете взять на борт напитки и перекус, исключая красные продукты
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 63 туристов
Всем привет, мы проживаем в солнечной Анапе и приглашаем всех увидеть её совсем с иной стороны. Со стороны моря! Мы предлагаем морские прогулки на скоростных катерах. Увлекательная морская рыбалка, катание на вейкборде, вейксёрфе или плюшке, индивидуальная аренда яхт и катеров — все лучшие развлечения в Анапе для вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
30 сен 2025
отлично спасибо
С
Семен
27 сен 2025
Спасибо Евгению за замечательную прогулку по акватории Анапы на закате. Море было неспокойным но все прошло весело. Стоит того чтобы просто проветриться и понаблюдать за закатом с воды.
В
Виктор
26 авг 2025
Все четко, вовремя, по делу) огромное спасибо) ребенок в восторге)
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Экскурсия по Анапе и Большому Утришу
Откройте для себя исторический центр Анапы и полуостров Большой Утриш, полюбуйтесь маяками и узнайте тайны этих мест
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.