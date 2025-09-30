Путешествие на яхте вдоль побережья Анапы - это уникальная возможность насладиться красотой Черного моря. Вас ждёт захватывающая прогулка на швертботе, который подходит даже к мелководью. В пути вы увидите Золотую

бухту, белокаменную набережную и живописные скалы. Опытный капитан поможет выбрать лучшие локации для фото. На борту предусмотрены все удобства для комфортного отдыха. Возьмите с собой напитки и перекус, чтобы насладиться морским бризом в полной мере

Описание водной прогулки

Наша яхта — швертбот, то есть она сможет подойти даже к мелководью. Оснащена мотором в 60 л. с. На борту — только ваша компания и капитан.

Вы увидите такие достопримечательности, как Золотая бухта, Малая бухта, маяк, Высокий берег, пляж 40 лет Победы с белокаменной набережной.

Отправитесь к живописным скалам и при желании искупаетесь в открытом море.

Капитан сориентирует вас на местности, поможет выбрать самые крутые локации для фото и видео.

Организационные детали