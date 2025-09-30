Мои заказы

Прогулка под парусом вдоль побережья Анапы

Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Анапы, чтобы увидеть Золотую бухту и живописные скалы. Купайтесь в открытом море и делайте потрясающие фото
Путешествие на яхте вдоль побережья Анапы - это уникальная возможность насладиться красотой Черного моря. Вас ждёт захватывающая прогулка на швертботе, который подходит даже к мелководью. В пути вы увидите Золотую
бухту, белокаменную набережную и живописные скалы. Опытный капитан поможет выбрать лучшие локации для фото. На борту предусмотрены все удобства для комфортного отдыха. Возьмите с собой напитки и перекус, чтобы насладиться морским бризом в полной мере

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • ⛵ Уникальная прогулка на швертботе
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🌊 Купание в открытом море
  • 🏞️ Живописные виды побережья
  • 🛡️ Безопасность и комфорт на борту
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Золотая бухта
  • Малая бухта
  • Маяк
  • Высокий берег
  • Пляж 40 лет Победы

Описание водной прогулки

Наша яхта — швертбот, то есть она сможет подойти даже к мелководью. Оснащена мотором в 60 л. с. На борту — только ваша компания и капитан.

Вы увидите такие достопримечательности, как Золотая бухта, Малая бухта, маяк, Высокий берег, пляж 40 лет Победы с белокаменной набережной.

Отправитесь к живописным скалам и при желании искупаетесь в открытом море.

Капитан сориентирует вас на местности, поможет выбрать самые крутые локации для фото и видео.

Организационные детали

  • На яхте есть все необходимые удобства и средства безопасности. В жаркую или прохладную погоду можно расположиться в комфортной каюте и отдохнуть
  • При желании можем продлить прогулку и посмотреть ещё больше локаций — уточняйте в переписке
  • Вы можете взять на борт напитки и перекус, исключая красные продукты
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 63 туристов
Всем привет, мы проживаем в солнечной Анапе и приглашаем всех увидеть её совсем с иной стороны. Со стороны моря! Мы предлагаем морские прогулки на скоростных катерах. Увлекательная морская рыбалка, катание на вейкборде, вейксёрфе или плюшке, индивидуальная аренда яхт и катеров — все лучшие развлечения в Анапе для вас!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Евгений
30 сен 2025
отлично спасибо
С
Семен
27 сен 2025
Спасибо Евгению за замечательную прогулку по акватории Анапы на закате. Море было неспокойным но все прошло весело. Стоит того чтобы просто проветриться и понаблюдать за закатом с воды.
В
Виктор
26 авг 2025
Все четко, вовремя, по делу) огромное спасибо) ребенок в восторге)

Входит в следующие категории Анапы

