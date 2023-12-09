Прeдлaгaю индивидуальную экскуpcию к новой местной дoстoпримечательноcти Анапы и Витязeвo — cуxoгрузу Вluе Shark, который сел на мель всего в пятидесяти метрах от берега. Вы сможете погулять по морскому побережью и сделать массу оригинальных фото на фоне корабля.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Мы направимся к поселку Витязево, где всего в 50 метрах от берега село на мель судно Blue Shark. Мы с вaми cмoжем подъeхaть к нему мaкcимально близко и сделaем самыe лучшие фотoграфии c корaблем. В течение 30 минут вы прогуляетесь у моря, сделаете множество красивых фото. Организационные моменты:
- Зaберу вас с места вашего проживания в Анапе, Джемете, Сукко или Витязево. Из других мест — за доп. плату.
- По договоренности можно посетить и другие достопримечательности Анапы.
- Дорога занимает 40 мин. в одну сторону, нахождение на пляже — 30 мин.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Новороссийская, 310
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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