Т Татьяна Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.

М Мария «Сафари-парк» в Геленджике Экскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем

Н Наталья «Сафари-парк» в Геленджике читать дальше женщина Любовь Васильевна, здоровья ей и успехов, водитель тоже попался хороший- Андрей Владимирович кажется, единственное только очень быстро ехали, я даже боялась. Поездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая

С Светлана «Сафари-парк» в Геленджике Основное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось

Е Екатерина Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.