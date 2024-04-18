Сафари и дикая природа в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Анапе, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«На обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
9 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
Начало: Анапа
«Разнообразие рельефа курорта позволило создать на Курорте многоуровневые парки — один из которых «Сафари-парк»»
Расписание: вторник, четверг и суббота в 7-30
Завтра в 07:30
22 июня в 07:30
1 300 за человека
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
«Что вас ожидает: Мы направимся к в Сафари Парк возле Гнленджика, там же канатная дорога удивительные виды на бухту Геленджика»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2024
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
  • М
    Мария
    11 сентября 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Экскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем
  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Поездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая
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    женщина Любовь Васильевна, здоровья ей и успехов, водитель тоже попался хороший- Андрей Владимирович кажется, единственное только очень быстро ехали, я даже боялась.

  • С
    Светлана
    20 июля 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Основное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2023
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
  • Ч
    Чистякова
    20 августа 2022
    Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
    Спасибо экскурсоводу Ирине,за рассказ о местности,за отзывчивость и доброту). Желаю ей всего самого наилучшего. Спасибо Ирина. С ув. Любовь Ч)))))));)

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Сафари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
  2. Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
  3. Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Анапский маяк
  6. Долина лотосов
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Цены на сафари в Анапе, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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