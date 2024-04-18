1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«На обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
Начало: Анапа
«Разнообразие рельефа курорта позволило создать на Курорте многоуровневые парки — один из которых «Сафари-парк»»
Расписание: вторник, четверг и суббота в 7-30
Завтра в 07:30
22 июня в 07:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
«Что вас ожидает: Мы направимся к в Сафари Парк возле Гнленджика, там же канатная дорога удивительные виды на бухту Геленджика»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 апреля 2024Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
- ММария11 сентября 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеЭкскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем
- ННаталья11 августа 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеПоездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая
- ССветлана20 июля 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеОсновное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось
- ЕЕкатерина3 июля 2023Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
- ЧЧистякова20 августа 2022Спасибо экскурсоводу Ирине,за рассказ о местности,за отзывчивость и доброту). Желаю ей всего самого наилучшего. Спасибо Ирина. С ув. Любовь Ч)))))));)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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