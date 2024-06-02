🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 6.5 часов 23 отзыва Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау Начало: Памятник Ленину, Анапа 9 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 28 отзывов Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре Начало: От места вашего проживания 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов Начало: От отеля 9 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина Начало: Анапское шоссе 14 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 4 отзыва Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин Начало: Г. Анапа 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы Начало: Памятник Ленину, Анапа 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина Начало: От отеля 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день Начало: Памятник Ленину, Анапа 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией Начало: В районе Анапского шоссе 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 24 отзыва Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 6 отзывов Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления Начало: У Анапского маяка 1 500 ₽ за человека

Мини-группа 7 часов 157 отзывов Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода Начало: По месту проживания туриста Расписание: Согласно расписанию в календаре от 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 9 часов 3 отзыва Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177 Расписание: среда; суббота 14:00 2 000 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка Начало: Место проживания туристов 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас Начало: Забираем с адреса вашего проживания 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 24 отзыва Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей Начало: Анапа Расписание: по набору группы в 9.00. Если Вас 5 человек и более- в любой день. 2 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 2 отзыва Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия Начало: Ул. Ленина, 14 Расписание: По четвергам в 13:30 1 400 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться Начало: Место проживания туриста 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 22 отзыва Долина лотосов и Азовское море Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177 Расписание: среда; воскресенье в 8:15 1 400 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Экскурсия в Геленджик и Кабардинку: Старый Парк и морская прогулка Погрузитесь в атмосферу курортного релакса и культурного обогащения, исследуя жемчужины Черноморского побережья Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете Расписание: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

Мини-группа 6 часов 1 отзыв Термальные источники: Кучугуры и Азов Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете Расписание: По субботам в 09.00 1 600 ₽ за человека

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Долина Лефкадия - отдых со вкусом Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: По договоренности 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва В Керчь по Крымскому мосту из Анапы Начало: Начало экскурсии - заеду за вами Расписание: Ежедневно, время по договоренности 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Три города за один день: Кабардинка, Новороссийск и Абрау-Дюрсо Начало: Заеду за вами Расписание: Ежедневно 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу. 12 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Уникальная экскурсия: Новороссийск и Абрау-Дюрсо с фонтанами Откройте для себя живописные уголки Краснодарского края и насладитесь вечерним шоу музыкальных фонтанов Начало: Забираем из отелей Анапы/Витязево/Джемете/Пионерск Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 3 отзыва Путешествие по винодельческому заводу Абрау-Дюрсо с дегустацией Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по заводу Абрау-Дюрсо, где вас ждут уникальные вина и завораживающие виды Начало: Анапа, ул. Ленина, 22 Расписание: В любой удобный день 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Увлекательная экскурсия в станицу Тамань Начало: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского Начало: Анапа, Ленина 2 Расписание: ежедневно 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Горные красоты Анапы Начало: Анапа, ул. Ленина-2 Расписание: ежедневно 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Крымский мост и город Керчь Начало: Анапа, ул. Крепостная 2 Расписание: Ежедневно 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 10 отзывов Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик Начало: Ул. Ленина, 14, Анапа Расписание: по воскресеньям в 8:30 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 2 отзыва Дух Свободы - пешком по горам Анапы Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк» Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 10 часов 1 отзыв Гора Шизе: Тур медитация Начало: Анапское ш., 14, Анапа Расписание: По четвергам в 8:00 6 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор" Начало: От места отдыха туристов, в черте города Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 9 часов Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы 11 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов Поход из Бужора на Кипарисовое озеро Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618 Расписание: По средам в 8:30 1 450 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Речная рыбалка в темрюкских лиманах Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу Начало: Ул. Новороссийская, 310 Расписание: По запросу 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6.5 часов Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска Начало: Г. Анапа ул. Ленина 22 9 000 ₽ за всё до 4 чел.