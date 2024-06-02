1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Азовское море и Поместье Голубицкое: путешествие по миру вин и пляжей
Проведите незабываемый день на берегу Азовского моря, наслаждаясь солнцем, вином и красотами природы
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы
Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода
Начало: По месту проживания туриста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Начало: Анапа
Расписание: по набору группы в 9.00. Если Вас 5 человек и более- в любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
Начало: Ул. Ленина, 14
Расписание: По четвергам в 13:30
13 июня в 13:30
20 июня в 13:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Лотосы, грязевой вулкан Гефест, купание в Азовском море
Незабываемое путешествие в долину лотосов, грязевой вулкан Гефест и купание в Азовском море. Уникальная возможность насладиться природой и оздоровиться
Начало: Место проживания туриста
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Геленджик и Кабардинку: Старый Парк и морская прогулка
Погрузитесь в атмосферу курортного релакса и культурного обогащения, исследуя жемчужины Черноморского побережья
Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
6 часов
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
Расписание: По субботам в 09.00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Керчь по Крымскому мосту из Анапы
Начало: Начало экскурсии - заеду за вами
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Три города за один день: Кабардинка, Новороссийск и Абрау-Дюрсо
Начало: Заеду за вами
Расписание: Ежедневно
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уникальная экскурсия: Новороссийск и Абрау-Дюрсо с фонтанами
Откройте для себя живописные уголки Краснодарского края и насладитесь вечерним шоу музыкальных фонтанов
Начало: Забираем из отелей Анапы/Витязево/Джемете/Пионерск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по винодельческому заводу Абрау-Дюрсо с дегустацией
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по заводу Абрау-Дюрсо, где вас ждут уникальные вина и завораживающие виды
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
Начало: Анапа, Ленина 2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крымский мост и город Керчь
Начало: Анапа, ул. Крепостная 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик
Начало: Ул. Ленина, 14, Анапа
Расписание: по воскресеньям в 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винодельни Таманского полуострова: путешествие по миру вин Анапы
Погрузитесь в мир виноделия Анапы, посетив лучшие винодельни Таманского полуострова. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Винодельня Мысхако и набережная Новороссийска
Начало: Г. Анапа ул. Ленина 22
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ЕЕлена30 мая 2024Остались довольны и полны впечатлений, все удобно, продумано,время рассчитано, комфортный минивэн. Спасибо большое. Рекомендуем.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
- ЛЛюдмила27 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ННадежда24 мая 2024Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
- ААртур11 мая 2024Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
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