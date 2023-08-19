Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами

Автобусная экскурсия по Анапе: встреча с виноделами и исследование вин Тамани

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Приглашаем вас в уникальный авторский тур по Тамани. Вас ждет вино, сделанное из винограда Таманского полуострова, окруженного двумя морями. Вы увидите музей «Фанагория» под открытым небом. Кроме того, у вас будет возможность продегустировать фермерский сыр и вино на семейной винодельне.
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Музей «Фанагория»
  • Семейная винодельня «Узунов»
  • Винодельня «Шато Тамань»
  • Домашняя сыроварня «On Cheese»
  • Возможна замена виноделен на аналогичные с сохранением количества посещений
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Винный тур по ТаманиМы с вами окунемся в уникальную атмосферу Таманского полуострова, окружённого водами Азовского и Чёрного морей. Мы бы добавили сюда ещё одно море — это «море вина». Благодаря всем особенностям терруара вина (сочетание многочисленных природных факторов, которые влияют на виноградную лозу и, следовательно, на характер вина) Таманского полуострова имеют свои отчётливо выраженную стилистику и характер.
"Ставя на вина свою фамилию, мы знаем, что тем самым лично отвечаем за каждую бутылку", - таков девиз семейной винодельни «Узунов», которую мы посетим. Большинство работ здесь проводят вручную, а вина выпускают небольшими тиражами, которые неизменно производят фурор. Нас ожидает встреча с самим виноделом!
Также мы побываем на винодельне «Фанагория» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Здесь можно найти разнообразную изысканную продукцию: от игристых вин до бренди и чачи. За десятки лет работы «Фанагория» зарекомендовала себя как компания с высоким качеством терруарного вина. Именно в этой винодельне построен самый большой винный подвал площадью 3 тыс. кв. м!
Шато Тамань и дегустация фермерского сыраОткроет нам свои двери и винодельня «Шато Тамань», которая является частью «Кубань-Вино», самого крупного российского производителя тихих и игристых вин! Нас ждёт увлекательная экскурсия, где мы познакомимся с тонкостями всех циклов производства вина.
И, конечно же, мы посетим «Южную Винную Компанию» — одно из старейших винодельческих хозяйств в Тамани! Земли, на которых находятся виноградники этого производства, возделываются ещё со времён античности! Здесь мы, приятно утомлённые впечатлениями, примем ароматные винные ванны с лепестками роз и лавандой.
Наш гастрономический тур на этом не заканчивается! Впереди ещё знакомство с изысканной продукцией семейной сыроварни On Cheese, особый вкус сыра которой обязан великолепной почве полуострова, хотя, как утверждают представители предприятия:"Весь секрет вкусного сыра исключительно в людях, которые его делают". Знакомство с замечательными людьми, горящими своим делом, атмосфера гостеприимства, радости и счастья ждут вас в эти выходные!
Для более глубокого погружения в загадочную атмосферу Тамани мы побываем в музее-заповеднике «Фанагория» на экскурсии под открытым небом. Этот музей расположился на месте античного города Фанагория. Нас ждёт увлекательнейшая экскурсия! По маршруту нас будет перевозить комфортабельный микроавтобус с кондиционером. Он нас довезет и до стильного отеля на берегу моря, стилизованного в казачьем стиле, где мы сможем отдохнуть и выспаться.
Обеды и ужины для вас мы специально подобрали в духе нашего Таманского уикенда: в уютнейших ресторанах полуострова! Мы ждём вас и будем рады сопровождать по уникальным местам любимой Тамани!

Сб в 7.00- вс в20. 00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на микроавтобусе «Пежо травеллер»
  • Трансфер из Симферополя и Краснодара
  • Сопровождение опытным гидом на всем маршруте
  • Размещение в стилизованном отеле на берегу моря
  • Все дегустации и входные платы по маршруту
  • Винные ванны, розы, лаванда, вино при приеме ванн
  • Завтрак в отеле, закуски на винодельнях
Что не входит
  • Обеды и ужины
  • Покупки вина и сыра
  • Возможна замена виноделен на аналогичные с сохранением количества посещений
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Сб в 7.00- вс в20. 00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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