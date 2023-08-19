Автобусная экскурсия по Анапе: встреча с виноделами и исследование вин Тамани
Приглашаем вас в уникальный авторский тур по Тамани. Вас ждет вино, сделанное из винограда Таманского полуострова, окруженного двумя морями. Вы увидите музей «Фанагория» под открытым небом. Кроме того, у вас будет возможность продегустировать фермерский сыр и вино на семейной винодельне.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей «Фанагория»
- Семейная винодельня «Узунов»
- Винодельня «Шато Тамань»
- Домашняя сыроварня «On Cheese»
- Возможна замена виноделен на аналогичные с сохранением количества посещений
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Винный тур по ТаманиМы с вами окунемся в уникальную атмосферу Таманского полуострова, окружённого водами Азовского и Чёрного морей. Мы бы добавили сюда ещё одно море — это «море вина». Благодаря всем особенностям терруара вина (сочетание многочисленных природных факторов, которые влияют на виноградную лозу и, следовательно, на характер вина) Таманского полуострова имеют свои отчётливо выраженную стилистику и характер.
"Ставя на вина свою фамилию, мы знаем, что тем самым лично отвечаем за каждую бутылку", - таков девиз семейной винодельни «Узунов», которую мы посетим. Большинство работ здесь проводят вручную, а вина выпускают небольшими тиражами, которые неизменно производят фурор. Нас ожидает встреча с самим виноделом!
Также мы побываем на винодельне «Фанагория» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Здесь можно найти разнообразную изысканную продукцию: от игристых вин до бренди и чачи. За десятки лет работы «Фанагория» зарекомендовала себя как компания с высоким качеством терруарного вина. Именно в этой винодельне построен самый большой винный подвал площадью 3 тыс. кв. м!
Шато Тамань и дегустация фермерского сыраОткроет нам свои двери и винодельня «Шато Тамань», которая является частью «Кубань-Вино», самого крупного российского производителя тихих и игристых вин! Нас ждёт увлекательная экскурсия, где мы познакомимся с тонкостями всех циклов производства вина.
И, конечно же, мы посетим «Южную Винную Компанию» — одно из старейших винодельческих хозяйств в Тамани! Земли, на которых находятся виноградники этого производства, возделываются ещё со времён античности! Здесь мы, приятно утомлённые впечатлениями, примем ароматные винные ванны с лепестками роз и лавандой.
Наш гастрономический тур на этом не заканчивается! Впереди ещё знакомство с изысканной продукцией семейной сыроварни On Cheese, особый вкус сыра которой обязан великолепной почве полуострова, хотя, как утверждают представители предприятия:"Весь секрет вкусного сыра исключительно в людях, которые его делают". Знакомство с замечательными людьми, горящими своим делом, атмосфера гостеприимства, радости и счастья ждут вас в эти выходные!
Для более глубокого погружения в загадочную атмосферу Тамани мы побываем в музее-заповеднике «Фанагория» на экскурсии под открытым небом. Этот музей расположился на месте античного города Фанагория. Нас ждёт увлекательнейшая экскурсия! По маршруту нас будет перевозить комфортабельный микроавтобус с кондиционером. Он нас довезет и до стильного отеля на берегу моря, стилизованного в казачьем стиле, где мы сможем отдохнуть и выспаться.
Обеды и ужины для вас мы специально подобрали в духе нашего Таманского уикенда: в уютнейших ресторанах полуострова! Мы ждём вас и будем рады сопровождать по уникальным местам любимой Тамани!
Сб в 7.00- вс в20. 00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе «Пежо травеллер»
- Трансфер из Симферополя и Краснодара
- Сопровождение опытным гидом на всем маршруте
- Размещение в стилизованном отеле на берегу моря
- Все дегустации и входные платы по маршруту
- Винные ванны, розы, лаванда, вино при приеме ванн
- Завтрак в отеле, закуски на винодельнях
- Что не входит
- Обеды и ужины
- Покупки вина и сыра
- Возможна замена виноделен на аналогичные с сохранением количества посещений
- Место начала и завершения?
- Железнодорожный вокзал, Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сб в 7.00- вс в20. 00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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