Е Евгения Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷

Л Людмила Шато Пино и русская Швейцария Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!

В Владимир Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть

Л Людмила Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор читать дальше и потрясающих людях. Спасибо Владимиру за профессионализм и чуткость. Особое спасибо за перекус мидиями, которое Владимир нам организовал между винодельнями. С удовольствием встретимся с вами вновь Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине

В Владимир Шато Пино и русская Швейцария Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь

Д Дмитрий Шато Пино и русская Швейцария Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.

А Артур Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)

L Larkova7 Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау Отличная экскурсия! 👍 Рекомендую.

П Полякова Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау + Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ. - В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.