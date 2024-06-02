1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«Также у вас будет возможность приобрести вино, которое вы не сможете купить ни в одном магазине»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«(вне зависимости от того, планируете ли вы дегустировать вино)»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«В Краснодарском крае стремительно развивается винный туризм: появляются частные высокотехнологичные винодельни, созданные по европейским стандартам»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Дегустация вин Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине»
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
- ЛЛюдмила27 мая 2024Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
- ВВладимир27 мая 2024Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
- ЛЛюдмила27 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
- ВВладимир27 мая 2024Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
- ДДмитрий27 мая 2024Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
- ААртур11 мая 2024Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
- LLarkova727 ноября 2023Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера АбрауОтличная экскурсия! 👍 Рекомендую.
- ППолякова8 ноября 2023Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау+ Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ. - В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.
- ИИрина18 сентября 2023Спасибо за экскурсию! Спасибо за работу гида Володи! Экскурсия очень понравилась. Посетили частные винодельни: Sikory, FERVINO, Семигорье, Гай-Кодзор. С каким
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Винные туры»
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