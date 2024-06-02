Винные экскурсии в Анапе

Найдено 6 экскурсий в категории «Винные туры» в Анапе, цены от 9 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
«Также у вас будет возможность приобрести вино, которое вы не сможете купить ни в одном магазине»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Путешествие по винодельням Анапы: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор с дегустацией
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
«(вне зависимости от того, планируете ли вы дегустировать вино
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
10 000 за всё до 8 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«В Краснодарском крае стремительно развивается винный туризм: появляются частные высокотехнологичные винодельни, созданные по европейским стандартам»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Шато Пино и русская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Шато Пино и русская Швейцария: уникальное путешествие по винодельням Анапы
Погрузитесь в мир виноделия и живописных пейзажей Анапы. Узнайте тайны производства вина и насладитесь дегустацией
Начало: В районе Анапского шоссе
«А в лучших панорамных точках будут фотоостановки с подарочной дегустацией авторских сухих вин от гида с 20-ти летним стажем винодела»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 по запросу.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 8 чел.
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Индивидуальная
7 часов
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
«Дегустация вин Отведать хорошего вина можно где угодно, но лучше всего на его родине»
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Кому интересно современное анапское виноделие очень рекомендуем, и конечно любителям сухих вин🍷
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Спасибо Владимир! Очень уютная получилась Экскурсия - советуем однозначно!
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Все очень хорошо состыкованы по времени при этом всегда есть возможность что-то переиграть
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
    Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний о красивых местах, вине
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    и потрясающих людях. Спасибо Владимиру за профессионализм и чуткость. Особое спасибо за перекус мидиями, которое Владимир нам организовал между винодельнями. С удовольствием встретимся с вами вновь

    Прекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминанийПрекрасная экскурсия и замечательный душевный гид. Очень разные винодельни, каждая по-своему интересная. Просто куча прекрасны воспоминаний
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Очень хороший знающий гид, умеющий показать больше, чем ожидаешь
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Шато Пино и русская Швейцария
    Прекрасная поездка. Ландшафты, пейзажи и конечно вина были великолепны, а собеседники интересны и позитивны. Гид Владимир-организованный, пунктуальный, предупредительный и вежливый. Очень хорошо знает край, отлично ориентируется в самых разных вопросах виноделия. Без малейшего напряга адаптирует программу и тайминг под запросы.
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
  • L
    Larkova7
    27 ноября 2023
    Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
    Отличная экскурсия! 👍 Рекомендую.
  • П
    Полякова
    8 ноября 2023
    Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау
    + Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ. - В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.
  • И
    Ирина
    18 сентября 2023
    Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
    Спасибо за экскурсию! Спасибо за работу гида Володи! Экскурсия очень понравилась. Посетили частные винодельни: Sikory, FERVINO, Семигорье, Гай-Кодзор. С каким
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    трепетом люди рассказывают о своей продукции, о винограде как о живом!!! Это люди влюбленные в свою профессию. Экскурсия перевернула понимание, что такое вино! Естественно, это формирует культуру употребления спиртных напитков, особенно вина. Спасибо за содержательность экскурсии! Спасибо Володе за его обаяние, культуру, информированность!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Винные туры»

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  3. Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
  4. Шато Пино и русская Швейцария
  5. Винный калейдоскоп: Тристория, Sikory, FERVINO, Семигорье
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  2. Самое главное
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  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Винные туры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 9 400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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