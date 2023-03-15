1 день

Аэродром Гизель

Время начала тура – 12:30, аэропорт Беслан (Владикавказ).

Мы встретимся в аэропорту и трансфер отвезет вас на аэродроме Гизель, где мы будем летать на самолётах, а летом – и на планерах, познакомимся с настоящими лётчиками и послушаем их замечательные истории, изучим авиационную технику.

Там же мы пообедаем и сможем вдоволь настреляться в тире.

А потом поедем заселяться в отель, гулять с гидом по городу, думать о звёздах в Планетарии, любоваться Тереком и ужинать, конечно