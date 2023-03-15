Время начала тура – 12:30, аэропорт Беслан (Владикавказ).
Мы встретимся в аэропорту и трансфер отвезет вас на аэродроме Гизель, где мы будем летать на самолётах, а летом – и на планерах, познакомимся с настоящими лётчиками и послушаем их замечательные истории, изучим авиационную технику.
Там же мы пообедаем и сможем вдоволь настреляться в тире.
А потом поедем заселяться в отель, гулять с гидом по городу, думать о звёздах в Планетарии, любоваться Тереком и ужинать, конечно
Утром, после завтрака встретимся в холле отеля и поедем путешествовать по одному из самых интересных маршрутов: познакомимся с Кармадонским ущельем, узнаем страшные истории про ледник Колка, доедем до мистического и загадочного Даргавса, где, если повезет, покормим приставучих, но дружелюбных осликов.
Потом поедем на пикник, а, начиная с апреля, будем также знакомиться с парапланеристами и сможем полетать с ними над горными ущельями.
Потом поедем качаться на огромных качелях над обрывом и рассматривать каменный монастырь в Фиагдоне.
А перед вылетом поужинаем в кафе на выезде из горного ущелья.
Время окончания тура – 19:10, аэропорт Беслан.
Тур предусматривает проживание в отеле «Владикавказ» в номерах twin/double категории «стандарт-комфорт» (3 уровень комфорта по шкале отеля)
Доплата за одноместное размещение – 2 000 рублей.
Гостиница «Владикавказ» находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.
Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы, особенно в межсезонье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Даже в Осетии порой случается нелётная погода.
Поэтому мы предполагаем, что полёт будет, но чисто на всякий случай выносим его отдельной графой. Цена актуальна при наборе полной группы, финальная стоимость обговаривается за три дня до начала тура, но не превышает 4.500 тыс. руб.
Полёты на парапланах и планерах предлагаются в качестве доп. опции.
Полетать можно начиная примерно с апреля, с марта, если очень повезёт.
Но с большей вероятностью – летом.
Зимой, примерно с конца октября, они и вовсе впадают в спячку.
Планер – это безмоторный летательный аппарат.
На нём можно делать фигуры пилотажа под руководством опытного пилота или полететь парить над горами.
Старт с аэродрома Гизель, где мы будем летать на самолётах.
Параплан – это другое.
Это типа парашюта, но созданного, чтобы лететь вверх, а не вниз.
Парапланеристы обитают в горах, недалече от Даргавса.
Мы будем к ним заезжать при любой возможности.
Нет, по горам ездить очень интересно!
Мы подобрали для вас такой маршрут, чтобы, с одной стороны, показать вам за один раз почти всё самое интересное, а с другой — не утомить вас дальними переездами.
Тем более, что в вашем распоряжении будет комфортный транспорт, подготовленный для таких поездок, а за рулём –опытный водитель, который знает эти горные дороги лучше, чем городской житель – географию местных кофеен.
Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.
Стоимость индивидуального проведения уточняется дополнительно.