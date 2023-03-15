Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур

Насыщенная и познавательная, совершенно нестандартная, но физически

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Насыщенная и познавательная, совершенно нестандартная, но физически не сложная программа для тех, кто устал от однообразия: полёты над горами, веселые авиационные байки, планеры и парапланы, качели над обрывом, много вкусной еды. Увлекательный тематический авиационно-космический маршрут выходного дня по Северной Осетии. Будет круто!
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Улетные выходные в Осетии. Авиационный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сочная осетинская кухня
Сочная осетинская кухня
Устроим традиционное осетинское застолье, попробуем местное пиво, а также научимся правильно резать осетинские пироги и будем их есть
Покорим воздух
Покорим воздух
Съездим на аэродром и познакомимся с самолётами и лётчиками, полетаем на Ан-2 и на планерах при желании
Знакомство с местными традициями
Знакомство с местными традициями
Динамичный маршрут, чтобы за одни выходные мы увидели как можно больше всего классного в Северной Осетии

Программа тура по дням

1 день

Аэродром Гизель

Время начала тура – 12:30, аэропорт Беслан (Владикавказ).

Мы встретимся в аэропорту и трансфер отвезет вас на аэродроме Гизель, где мы будем летать на самолётах, а летом – и на планерах, познакомимся с настоящими лётчиками и послушаем их замечательные истории, изучим авиационную технику.

Там же мы пообедаем и сможем вдоволь настреляться в тире.

А потом поедем заселяться в отель, гулять с гидом по городу, думать о звёздах в Планетарии, любоваться Тереком и ужинать, конечно

2 день

Кармадонское ущелье

Утром, после завтрака встретимся в холле отеля и поедем путешествовать по одному из самых интересных маршрутов: познакомимся с Кармадонским ущельем, узнаем страшные истории про ледник Колка, доедем до мистического и загадочного Даргавса, где, если повезет, покормим приставучих, но дружелюбных осликов.

Потом поедем на пикник, а, начиная с апреля, будем также знакомиться с парапланеристами и сможем полетать с ними над горными ущельями.

Потом поедем качаться на огромных качелях над обрывом и рассматривать каменный монастырь в Фиагдоне.

А перед вылетом поужинаем в кафе на выезде из горного ущелья.

Время окончания тура – 19:10, аэропорт Беслан.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Владикавказ» в номерах twin/double категории «стандарт-комфорт» (3 уровень комфорта по шкале отеля)

Доплата за одноместное размещение – 2 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Владикавказ»

1 ночь

Гостиница «Владикавказ» находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В номерах в распоряжении гостей мини-бар. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: ужин в первый день, завтрак в отеле, пикник в горах и ужин в кафе перед вылетом, обед на аэродроме в компании лётчиков
  • Экскурсия по аэродрому и знакомство с техникой
  • Безлимитный тир на аэродроме
  • Комфортабельный трансфер по программе
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Опытные сопровождающие на всей протяженности поездки
  • Входные билеты на все объекты по маршруту
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Экскурсия в горах с проводником
  • Посещение планетария с экскурсией
  • Консультативная поддержка со стороны организаторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Полёт на самолёте (30 мин., стоимость от 3.000 руб) зависит от погодных условий и количества человек в группе
  • Продление программы по желанию
  • Полёты на планере в горы – 11 000 руб
  • Полёты на планере с пилотажем – 5 000 руб.
  • Полёты на парапланах в горном ущелье – 5 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активных прогулок и переездов по горной местности;
  • теплые вещи;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • солнцезащитный крем;

Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы, особенно в межсезонье.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли полет на самолете?

Даже в Осетии порой случается нелётная погода.

Поэтому мы предполагаем, что полёт будет, но чисто на всякий случай выносим его отдельной графой. Цена актуальна при наборе полной группы, финальная стоимость обговаривается за три дня до начала тура, но не превышает 4.500 тыс. руб.

Будут ли полеты на парапланах и планерах?

Полёты на парапланах и планерах предлагаются в качестве доп. опции.

Полетать можно начиная примерно с апреля, с марта, если очень повезёт.

Но с большей вероятностью – летом.

Зимой, примерно с конца октября, они и вовсе впадают в спячку.

Планер – это безмоторный летательный аппарат.

На нём можно делать фигуры пилотажа под руководством опытного пилота или полететь парить над горами.

Старт с аэродрома Гизель, где мы будем летать на самолётах.

Параплан – это другое.

Это типа парашюта, но созданного, чтобы лететь вверх, а не вниз.

Парапланеристы обитают в горах, недалече от Даргавса.

Мы будем к ним заезжать при любой возможности.

Не страшно ли ездить по горам?

Нет, по горам ездить очень интересно!

Мы подобрали для вас такой маршрут, чтобы, с одной стороны, показать вам за один раз почти всё самое интересное, а с другой — не утомить вас дальними переездами.

Тем более, что в вашем распоряжении будет комфортный транспорт, подготовленный для таких поездок, а за рулём –опытный водитель, который знает эти горные дороги лучше, чем городской житель – географию местных кофеен.

Можно ли выбрать удобные даты?

Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 10 до 16 человек.

Стоимость индивидуального проведения уточняется дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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