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Авторский тур
3 дня
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
14 июня в 12:30
28 июня в 12:30
2990026 910₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
27 июня в 12:00
12 сен в 12:00
75 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 марта 2024Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ЕЕлена30 ноября 2023Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!
- РРута29 августа 2023Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
- TTatyana Motovilova14 марта 2023Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеМикрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали
- TTatyana Motovilova14 марта 2023Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеВсе хорошо. Замечаний нет.
- ЕЕлена20 декабря 2022Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеОрганизация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «3-дневные туры»
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